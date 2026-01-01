Hindustan Hindi News
scorpio love and relation horoscope 2026 january to december prediction
वृश्चिक लव राशिफल 2026: इस महीने करेंगे शादी की प्लानिंग, जानें सिंगल लोगों को कब मिलेगा सच्चा प्यार?

संक्षेप:

Scorpio Love and Relationship Horoscope 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 प्यार के मामले बेहद ही खास होने वाला है। जानें नए साल में कौन-कौन से महीने आपके फेवर में आने वाले हैं? साथ ही जानें कि आपको सच्चा प्यार कब मिल सकता है?

Jan 01, 2026 03:36 pm IST
Scorpio Love Horoscope 2026: नया साल वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में बदलाव लेकर आएगा। इस साल आप फीलिंग्स को सही से समझ पाएंगे। साथ ही इस साल आप रिश्तों को लेकर अब ज्यादा गंभीर होंगे। इस साल शनि आपके पांचवे भाव में रहेगा। ऐसे में फ्लर्टिंग और टाइमपास वाले रिश्ते अब कम होंगे। इस साल आप सच्चे और लॉन्ग टर्म वाले रिश्ते की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस दौरान आपको महसूस होगा कि अब दिल से जुड़ाव हो। 21 मई तक गुरु आपके आठवें भाव में रहेंगे, जिस वजह से आपका पुराना डर धीरे-धीरे खत्म होगा। 21 मई के बाद गुरु नौवें भाव में आते ही आपकी सोच को रिश्तों के प्रति पॉजिटिव बनाएंगे। इस दौरान आप रिश्तों को लेकर प्लानिंग शुरू करेंगे। साथ ही प्यार के प्रति आपकी सोच और भी मैच्योर होगी। 2026 आपको पूरी तरह से सिखाएगा कि प्यार में जल्दबाजी ठीक नहीं है बल्कि इसे धीरे-धीरे समझने की जरूरत है।

जनवरी से मार्च 2026

साल की शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं। इस समय आप अपने दिल की बात को गहराई से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। गुरू की वजह से आपके पुराने विवाद खत्म होंगे। साथ ही कई उलझी हुई चीजों को सुलझाने का अच्छा मौका मिलेगा। वहीं इस दौरान शनि के चलते आपका रिश्ता धीमी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रिश्ता मजबूत बनेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें जरूर है कि वो खुलकर पार्टनर से बात करें और अपनी जरूरतों को शेयर करें। सिंगल लोगों की जिंदगी में प्यार धीरे-धीरे पनपेगा। धैर्य रखें।

अप्रैल से जून 2026

इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा आत्मचिंतन कर सकते हैं। 21 मई के बाद चीजें बदलेंगी। प्यार में भरोसा बढ़ेगा। सिंगल लोग किसी खास की ओर इस दौरान आकर्षित हो सकते हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो वो इस समय खत्म हो जाएगी।

जुलाई से सितंबर 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड सबसे सही होगा। आप इस दौरान पार्टनर से खुलकर बात करना शुरू करेंगे। इस टाइम पीरियड में आप पार्टनर को और वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पार्टनर के साथ आप फ्यूचर को लेकर बातें करनी शुरू करेंगे। शनि इस दौरान आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इसी टाइम पीरियड में आपके रिश्ते में सबसे अच्छा बैलेंस आएगा। इस समय जो भी रिश्ते बनते हैं, वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। जो प्यार की तलाश में हैं वो इस दौरान सच्चा प्यार पा सकते हैं।

अक्टूबर से दिसंबर 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल के आखिरी महीनों में इमोशनल समझ बढ़ेगी और रिश्तों में स्थिरता आएगी। इस टाइम पीरियड में आप रिश्तों को क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे। साथ ही इसी दौरान आप सही फैसले भी लेंगे। साथ ही इस समय आप किसी भी रिश्ते में आधे-अधूरे मन से बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में समझदारी और बढ़ेगी। कुछ लोग अपनी शादी की प्लानिंग भी कर सकते हैं।

-डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
