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आज का वृश्चिक राशिफल 9 अगस्त: चंद्रमा, मंगल का प्रभाव मन को तेज और प्रतिक्रिया को तुरंत बना सकता है

By Anita Baranwal
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Aaj ka Vrishchik Rashifal: जल्दबाजी में रास्ता बदलना, फोन देखते हुए चलना या बिना आराम के ड्राइव करना ठीक नहीं होगा। दिन आपको यह सिखा सकता है कि हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं, कुछ चीजें समय से ही साफ होती हैं।

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आज का वृश्चिक राशिफल 9 अगस्त

भीतर की बेचैनी और बाहर की जिम्मेदारियां एक साथ चल सकती हैं। इसलिए दिन को धीमे और समझदारी से संभालना होगा। कुछ बातें मन के हिसाब से न होने पर हल्की खिन्नता हो सकती है। खासकर जब आप जल्दी नतीजा चाहते हों और सामने से उतना साफ जवाब न मिले। फिर भी यह समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। लंबे समय से अटकी किसी रकम, कागजी प्रक्रिया या साझा मामले में हलचल बन सकती है। बस फैसला भावनाओं में आकर न लें। चंद्रमा और मंगल का प्रभाव मन को तेज और प्रतिक्रिया को तुरंत बना सकता है। इसी वजह से बात छोटी हो और असर बड़ा महसूस हो। किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन हल्का होगा और दृष्टि संतुलित रहेगी। बच्चों या घर के युवा सदस्यों से कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। यात्रा या वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें।

वृश्चिक लव राशिफल

रिश्तों में गहराई तो रहेगी, पर संवेदनशीलता भी बढ़ी रहेगी। साथी की कही छोटी बात दिल पर लग सकती है, जबकि उनका इरादा वैसा न हो। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोबारा बात करें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें शक, तुलना या पुरानी बातों को दोहराने से बचना चाहिए। मुलाकात हो तो हल्के माहौल में रखें। परिवार के लोगों के साथ भी आज सुनना ज्यादा जरूरी है, समझाना बाद में। बच्चों से सहयोग मिल सकता है और उनकी प्रगति आपको भावनात्मक सहारा दे सकती है। अगर किसी रिश्ते में दूरी चल रही है, तो सीधे आरोपों के बजाय अपनी भावना साफ शब्दों में रखना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

काम के मामले में गहराई से सोचने की जरूरत रहेगी। किसी प्रोजेक्ट, फाइल, डेटा, भुगतान, टैक्स, बीमा, कागज या गोपनीय जानकारी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। करियर में सीखने वाला दिन है। ऊपर से सब सामान्य दिखे, लेकिन अंदर कई बातें सुधार मांग सकती हैं। पढ़ाई करने वालों का मन एक जगह टिकने में थोड़ा समय ले सकता है। इसलिए लंबे सत्र की बजाय छोटे हिस्सों में पढ़ें। रिसर्च, विश्लेषण, संपादन या जटिल विषयों में आप अच्छा कर सकते हैं, बस मूड को काम से अलग रखना होगा। भाग्य पक्ष का हल्का सहारा बना हुआ है, इसलिए सही मार्गदर्शन मिल सकता है। किसी सीनियर या शिक्षक की सलाह पर गौर करें।

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वृश्चिक धन राशिफल

रुकी हुई रकम, वापसी, पुराना भुगतान या परिवार से जुड़े किसी वित्तीय विषय में प्रगति हो सकती है। फिर भी निवेश में केवल उत्साह के आधार पर कदम न बढ़ाएं। जोखिम वाले विकल्पों में सीमा तय करना जरूरी रहेगा। अगर कोई ऑफर बहुत आसान लाभ जैसा लगे, तो उसे दोबारा जांचें। साझा धन, दस्तावेज या ऑनलाइन भुगतान में सावधानी रखें। खर्च अचानक बढ़ाने के बजाय जरूरी और गैर जरूरी चीजों की सूची बनाएं। देर से सही, पर संतुलित फैसला ज्यादा सुकून देगा।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

मानसिक थकान शारीरिक थकान से ज्यादा महसूस हो सकती है। सिर भारी लगना, ध्यान भटकना या बेचैनी जैसा मूड दिनभर में आता जाता रह सकता है। वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय पूरी सतर्कता रखें। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। ज्यादा मसालेदार या अनियमित भोजन से भी असहजता हो सकती है। शाम को थोड़ी धीमी चाल से टहलना, गहरी सांस लेना और फोन से दूरी रखना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: भावनाओं में फैसला न लें, पहले जानकारी पूरी करें फिर ही अगला कदम चुनें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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