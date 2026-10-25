वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर: आज इन मामलों में जल्दबाजी से बचें, जानें शुभ अंक, रंग और मुहूर्त
आज का वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें वृश्चिक राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।
Scorpio Horoscope Vrischik Rashifal 25 October 2026: पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम या अपनों से जुड़ी अपेक्षाएं मन में जगह ले सकती हैं। ध्यान भटके तो इसे पूरे दिन की निष्फलता न मानें। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में जाएगा। तब छोटे व्यावहारिक काम, व्यवस्थित अभ्यास और लंबित जिम्मेदारियों पर लौटना उपयोगी होगा। मनपसंद विषय पर अधिक समय खर्च करने से पहले जरूरी कार्यों का हिस्सा सुरक्षित रखें। किसी योजना पर उत्साह अच्छा है, लेकिन निर्णय उसकी लागत और उपयोगिता देखकर लें। रिश्तों में सहजता के लिए सुनना उतना ही जरूरी होगा जितना अपनी बात स्पष्ट कहना।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, संतान से जुड़ी जिम्मेदारी और रचनात्मक परियोजना में नियमित मेहनत का महत्व रहेगा। विद्यार्थियों को कठिन अध्याय छोड़कर केवल परिचित सामग्री दोहराने के बजाय कमजोर हिस्से के लिए छोटा अभ्यास तय करना चाहिए। गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अच्छी सलाह, अध्ययन और व्यापक नजरिया उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शक की मदद या किसी अवसर की स्वीकृति निश्चित नहीं है। नौकरी में सामान्य काम भी ध्यान से पूरा करें, विशेषकर जहां अगले व्यक्ति का काम आपके उत्तर पर निर्भर हो। व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो विकल्प, लागत और जिम्मेदार व्यक्ति लिखित रूप में तय करें। कोई नया तरीका अपनाने से पहले छोटे स्तर पर उसकी उपयोगिता जांचना बेहतर रहेगा। परिणाम से पहले प्रक्रिया की गुणवत्ता पर नजर रखें।
वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल
सट्टे या तेजी से लाभ दिलाने वाले प्रस्ताव को आज अनुकूल मानकर स्वीकार न करें। संभावित लाभ के साथ नुकसान सहने की सीमा भी देखें। बुध तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री हैं। भुगतान के विवरण, सदस्यता शुल्क और पुराने बिल की दोबारा जांच उपयोगी रहेगी। किसी सेवा का इस्तेमाल बंद कर चुके हों तो उसका नियमित शुल्क कट रहा है या नहीं, यह देखें। घर और काम के बीच खर्च बंटता हो तो हर मद को अलग दर्ज करें। निवेश संबंधी फैसला केवल सलाह देने वाले के आत्मविश्वास पर न छोड़ें। दस्तावेज समझ में न आए तो सवाल पूछें और जरूरत हो तो योग्य वित्तीय सलाह लें।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू संतोष और पेशेवर जुड़ाव के बीच संतुलन की जरूरत दिखाती है। घर की किसी चिंता को काम से दूरी बनाने का एकमात्र आधार न बनाएं, और काम के नाम पर निजी बातचीत भी लगातार न टालें। साथी के साथ समय मिले तो अगली बड़ी योजना के बजाय मौजूदा जरूरत पूछें। प्रेम संबंध में किसी संदेश का छोटा उत्तर उदासीनता का प्रमाण नहीं है। यदि संतान की पढ़ाई को लेकर चर्चा हो तो तुलना से बचें। परिवार में आपकी उपलब्धता को लेकर अपेक्षा हो सकती है। अपनी सीमा विनम्रता से स्पष्ट करें।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सक्रिय रहने की इच्छा हो तो अपनी मौजूदा क्षमता के अनुसार गतिविधि चुनें। एक दिन में बहुत अधिक व्यायाम करके पिछली कमी पूरी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई या स्क्रीन वाले काम में आंखों और गर्दन को नियमित विराम दें। भोजन टालकर काम पूरा करने से दिन की लय बिगड़ सकती है। हल्का टहलना, पर्याप्त पानी और समय पर आराम उपयोगी आधार हैं। यदि पहले से कोई उपचार चल रहा है तो सामान्य दिन अच्छा लगने पर भी सलाह के बिना बदलाव न करें। लगातार परेशानी होने पर उसे केवल तनाव का नाम देकर अनदेखा न करें।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई या काम की एक कठिन समस्या चुनकर उसका हल क्रम से लिखें। जहां अटकें, वहीं का स्पष्ट सवाल किसी जानकार से पूछें। घरेलू जिम्मेदारी हो तो संबंधित व्यक्ति से अपनी उपलब्धता पहले साझा करें।
क्या न करें- मनोरंजन, प्रेम या निवेश के उत्साह में जरूरी खर्च की रकम अलग उद्देश्य में न लगाएं। किसी की प्रतिक्रिया देर से मिलने पर निष्कर्ष न निकालें और अधूरे दस्तावेज देखकर व्यावसायिक सहमति न दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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