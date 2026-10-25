वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर: आज इन मामलों में जल्दबाजी से बचें, जानें शुभ अंक, रंग और मुहूर्त

आज का वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें वृश्चिक राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।

Scorpio Horoscope Vrischik Rashifal 25 October 2026: पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम या अपनों से जुड़ी अपेक्षाएं मन में जगह ले सकती हैं। ध्यान भटके तो इसे पूरे दिन की निष्फलता न मानें। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में जाएगा। तब छोटे व्यावहारिक काम, व्यवस्थित अभ्यास और लंबित जिम्मेदारियों पर लौटना उपयोगी होगा। मनपसंद विषय पर अधिक समय खर्च करने से पहले जरूरी कार्यों का हिस्सा सुरक्षित रखें। किसी योजना पर उत्साह अच्छा है, लेकिन निर्णय उसकी लागत और उपयोगिता देखकर लें। रिश्तों में सहजता के लिए सुनना उतना ही जरूरी होगा जितना अपनी बात स्पष्ट कहना।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, संतान से जुड़ी जिम्मेदारी और रचनात्मक परियोजना में नियमित मेहनत का महत्व रहेगा। विद्यार्थियों को कठिन अध्याय छोड़कर केवल परिचित सामग्री दोहराने के बजाय कमजोर हिस्से के लिए छोटा अभ्यास तय करना चाहिए। गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अच्छी सलाह, अध्ययन और व्यापक नजरिया उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शक की मदद या किसी अवसर की स्वीकृति निश्चित नहीं है। नौकरी में सामान्य काम भी ध्यान से पूरा करें, विशेषकर जहां अगले व्यक्ति का काम आपके उत्तर पर निर्भर हो। व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो विकल्प, लागत और जिम्मेदार व्यक्ति लिखित रूप में तय करें। कोई नया तरीका अपनाने से पहले छोटे स्तर पर उसकी उपयोगिता जांचना बेहतर रहेगा। परिणाम से पहले प्रक्रिया की गुणवत्ता पर नजर रखें।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल सट्टे या तेजी से लाभ दिलाने वाले प्रस्ताव को आज अनुकूल मानकर स्वीकार न करें। संभावित लाभ के साथ नुकसान सहने की सीमा भी देखें। बुध तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री हैं। भुगतान के विवरण, सदस्यता शुल्क और पुराने बिल की दोबारा जांच उपयोगी रहेगी। किसी सेवा का इस्तेमाल बंद कर चुके हों तो उसका नियमित शुल्क कट रहा है या नहीं, यह देखें। घर और काम के बीच खर्च बंटता हो तो हर मद को अलग दर्ज करें। निवेश संबंधी फैसला केवल सलाह देने वाले के आत्मविश्वास पर न छोड़ें। दस्तावेज समझ में न आए तो सवाल पूछें और जरूरत हो तो योग्य वित्तीय सलाह लें।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू संतोष और पेशेवर जुड़ाव के बीच संतुलन की जरूरत दिखाती है। घर की किसी चिंता को काम से दूरी बनाने का एकमात्र आधार न बनाएं, और काम के नाम पर निजी बातचीत भी लगातार न टालें। साथी के साथ समय मिले तो अगली बड़ी योजना के बजाय मौजूदा जरूरत पूछें। प्रेम संबंध में किसी संदेश का छोटा उत्तर उदासीनता का प्रमाण नहीं है। यदि संतान की पढ़ाई को लेकर चर्चा हो तो तुलना से बचें। परिवार में आपकी उपलब्धता को लेकर अपेक्षा हो सकती है। अपनी सीमा विनम्रता से स्पष्ट करें।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल सक्रिय रहने की इच्छा हो तो अपनी मौजूदा क्षमता के अनुसार गतिविधि चुनें। एक दिन में बहुत अधिक व्यायाम करके पिछली कमी पूरी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई या स्क्रीन वाले काम में आंखों और गर्दन को नियमित विराम दें। भोजन टालकर काम पूरा करने से दिन की लय बिगड़ सकती है। हल्का टहलना, पर्याप्त पानी और समय पर आराम उपयोगी आधार हैं। यदि पहले से कोई उपचार चल रहा है तो सामान्य दिन अच्छा लगने पर भी सलाह के बिना बदलाव न करें। लगातार परेशानी होने पर उसे केवल तनाव का नाम देकर अनदेखा न करें।

शुभ अंक- 7 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- पढ़ाई या काम की एक कठिन समस्या चुनकर उसका हल क्रम से लिखें। जहां अटकें, वहीं का स्पष्ट सवाल किसी जानकार से पूछें। घरेलू जिम्मेदारी हो तो संबंधित व्यक्ति से अपनी उपलब्धता पहले साझा करें।