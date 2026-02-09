वृश्चिक राशिफल 9 फरवरी 2026 : आज लवलाइफ में शक और गलतफहमी, जानें कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।आज लवलाइफ में शक और गलतफहमी, जानें कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Scorpio Horoscope Today 9 February 2026 : आज वृश्चिक राशि वालों को अपने दिक्कतों को पॉजिटिव नोट के साथ सैटल करना है। आपको रिलेशनशिप के मामलों को ध्यान से सोल्व करना है और खास तौर पर अपनी लवलाइफ पर ध्यान देना है। इसके अलावा ऑफिस में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें और आज ऑफिस में बड़े पैमाने पर पैसा निवेश ना करें। आज ऑफिस में बड़े पैमाने पर पैसा निवेश ना करें। आज आप बिजी शेड्यूल रहेगा, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे। आपको रोमांटिक दिक्कतों को भी सोल्व करने के लिएसमय चाहिएहोगा। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आज अच्छी रहेंगी।
वृश्चिक लव राशिफल
आज ऐसा पल भी आपकी लवलाइफ में आ सकता है, जब आपका पार्टनर आपकी इंटेंशन यानी इरादों को लेकर आप पर शक कर सकता है। आपके इशारे भी उसको गलतफहमी का शिकार बना सकते हैं, इसको लेकर आपको खास ध्यान देना है, इस तरह की चीजों से बचें, आपके लिए रिलेशनशिप में ये दिक्कतें आज आ सकती हैं, आज पैरेंट्स से लव अफेयर को लेकर बात कर सकते हैं। आपको अपने लवर के साथ भी अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। महिलाओं को आज कोई प्रपोज कर सकता है। प्रपोज भी वो कर सकता है, जो आपके बहुत करीब रहता है, और आप उसे जानते हैं।आज कुछ भाग्यशाली लोग पास्ट की समस्याओं को सोल्व करने में भी सफल रहेंगे।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज कहीं नेगेशिएट करना हो, तो अपने नेगोशिएबल स्किल्स को ट्राई करें। आज आपके काम से खुश हुआ क्लाइंट आपको अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए भी मेंशन करेगा। कुछ प्रोफेशनल जो आईटी, मीडिया. हेल्थकेयर और फाइनेंस से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए दिन के पहले भाग में टफ समय रहेगा। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, कॉपी राइटर और ऑटोमोबाइल आज क्लाइंट के ऑफिस विजिट कर सकते हैं। जिल लोगों का बिजनेस लेजर, फार्मा, टेक्सटाइल और फूड से जुड़ा है वो लोग अच्छे रिटर्न देखेंगे।
वृश्चिक आर्थिक राशिफल
आज पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं, जिससे आप अपने बकाया भुगतान निपटा पाएंगे। आज आप भरोसे के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फार्मास्युटिकल सेक्टर से जुड़े लोगों को धन लाभ होने के संकेत हैं। कुछ लोगों को संपत्ति विरासत में मिल सकती है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय ठीक है।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
आज वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि आंखों या कानों से जुड़ी हल्की परेशानी या इंफेक्शन हो सकता है। नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। बच्चों को वायरल फीवर, गले में दर्द या पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स या पानी के अंदर होने वाली एक्टिविटी से बचना चाहिए। ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय भी सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां