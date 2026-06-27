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वृश्चिक राशिफल 28 जून: आज चंद्रमा और सूर्य देंगे लाभ, बेहतर होगा दिन का दूसरा हिस्सा

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Vrischik Rashi Aaj Ka Rashifal 28 June: आज के दिन का दूसरा हिस्सा वृश्चिक राशि वालों के लिए सही जाने वाला है। जानिए चंद्रमा और सूर्य मिलकर आपको किस तरह से लाभ देने वाले हैं?

वृश्चिक राशिफल 28 जून: आज चंद्रमा और सूर्य देंगे लाभ, बेहतर होगा दिन का दूसरा हिस्सा

सुबह का हिस्सा थोड़ा भावुक या अपने मन की तरफ खींचने वाला हो सकता है। आप अपनी सुविधा, अपनी योजना और अपनी गति से चलना चाहेंगे। यदि रात से कोई अधूरा विचार चल रहा है, तो उसका असर सुबह तक रह सकता है। धीरे धीरे ध्यान परिवार, धन और घर के माहौल की तरफ जाएगा। दिन बढ़ने पर आप ज्यादा व्यावहारिक बनेंगे और अपनों के लिए उपलब्ध रहना चाहेंगे। परिवार में छोटी खुशी, मिलना जुलना, किसी के आने जाने या सामाजिक माहौल का योग बन रहा है। खरीदारी का मन बने, पर बाद में आप सोच बदल सकते हैं और घर पर रहना ज्यादा ठीक लगेगा। आपकी बात करने की शैली लोगों को प्रभावित करेगी। इसी कारण किसी नाराज व्यक्ति का मन भी पिघल सकता है। सूर्य के प्रभाव से भीतर कुछ बातों को लेकर सोच गहरी रह सकती है, लेकिन चंद्रमा का आगे का प्रवाह आपको स्थिरता और संतोष देगा। कुल मिलाकर दिन संभला हुआ है, बस मूड के उतार चढ़ाव को चेहरे पर ज्यादा न आने दें।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

साथी का सहयोग घर परिवार से जुड़े कामों में मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए तालमेल अच्छा रहेगा, खासकर तब जब आप अपनी चिंता खुलकर साझा करें। रिश्ते में अधिकार जताने की जगह सहयोग का भाव रखें, क्योंकि मंगल का असर कभी कभी प्रतिक्रिया तेज कर सकता है। प्रेम संबंधों में मीठी बातचीत और देखभाल असर करेगी। परिवार के बीच बैठे हुए भी आपस की समझ मजबूत हो सकती है। यदि हाल में कोई दूरी बनी थी तो उसे नरम भाषा से कम किया जा सकता है। अपनों को सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी बात कहना।

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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, खासकर उन विषयों में जिनमें याद रखने और समझने दोनों की जरूरत हो। ध्यान सुबह थोड़ा बिखरा रह सकता है, पर बाद में एकाग्रता बेहतर होगी। करियर में बड़े फैसले की बजाय मौजूदा काम ठीक से करना ज्यादा लाभ देगा। ऑफिस में आपकी समझदारी और व्यवहार लोगों का भरोसा बढ़ा सकते हैं। जो लोग टीचिंग, ट्रेनिंग, सलाह, यात्रा, कंटेंट या ज्ञान से जुड़े काम करते हैं, उन्हें मदद या सही दिशा मिल सकती है। वरिष्ठों से बातचीत में विनम्र रहें। किसी पुराने प्लान को फिर से देखना उपयोगी रहेगा। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचेंगे तो आपकी छवि बेहतर बनेगी।

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वृश्चिक राशि का फाइनेंस राशिफल

धन की स्थिति संतोष देने वाली रह सकती है। अलग अलग स्रोतों से छोटी छोटी राहत मिल सकती है, जैसे रुका भुगतान, परिवार से सहयोग या बचत का सही उपयोग। खर्च पूरी तरह रुकेंगे नहीं, पर नियंत्रण में रखे जा सकते हैं। घर के लिए कुछ लेने की योजना बने तो पहले जरूरत देखें। दिखावे या मूड में खरीदारी टालना सही रहेगा। वाणी से भी लाभ बन सकता है, इसलिए पैसों की बात साफ और शांति से रखें।

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वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल

ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन आंखों में थकान, स्क्रीन से परेशानी या सिर पर हल्का दबाव महसूस हो सकता है। ज्यादा देर मोबाइल या लैपटॉप देखने से बचें। पानी और नींद पर ध्यान दें। यदि मन भारी लगे तो थोड़ी देर शांत बैठना, हल्का संगीत या घर की सामान्य दिनचर्या राहत देगी। बहुत तला भुना खाने से सुस्ती बढ़ सकती है।

आज की सलाह: घर के लोगों से खुलकर बात करें और खर्च से पहले जरूरत की सूची जरूर देखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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