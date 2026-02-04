Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Horoscope Today Vrishchik Rashi Ka Rashifal 4 February 2026
वृश्चिक राशिफल 4 फरवरी: वृश्चिक राशि आज पैसे के मामले में न करें कोई गलती, नुकसान से बचने के लिए करें ये काम

वृश्चिक राशिफल 4 फरवरी: वृश्चिक राशि आज पैसे के मामले में न करें कोई गलती, नुकसान से बचने के लिए करें ये काम

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope Today 4 February 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन-

Feb 04, 2026 07:05 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today Vrishchik Rashi Ka Rashifal 4 February 2026, वृश्चिक राशिफल 4 फरवरी 2026: वृश्चिक राशि वाले देखेंगे कि अंदर की ताकत प्रगति में उनका मार्गदर्शन कर रही है। लक्ष्यों को मामूली रखें और सोच-ससमझकर बोलें। जल्दबाजी में की गई टिप्पणियों से बचें, जिनसे टकराव हो सकता है। धीमे, सावधानी भरे कदम विश्वास पैदा करेंगे और क्लियर रिजल्ट देंगे। महत्वपूर्ण छोटे कामों को पूरा करने के लिए फोकस का उपयोग करें और दूसरों को अपना भरोसेमंद काम देखने दें। आज आप जीवन में गहरा फोकस और शांत शक्ति महसूस करेंगे। जब आप छोटी-छोटी बातों में सावधानी और धैर्य से काम करेंगे, तो शांत योजनाएं आगे बढ़ेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृश्चिक राशि आज पैसे के मामले में न करें कोई गलती, नुकसान से बचने के लिए करें ये काम

वृश्चिक राशि के लिए आज लव लाइफ कैसी रहेगी?

आज के दिन प्यार में, जोरदार शब्दों से ज्यादा ईमानदारी चुप्पी और दयालु काम मायने रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो सम्मान दिखाएं और ध्यान से पार्टनर को सुनें। रुचि के छोटे-छोटे इशारों पर ध्यान दिया जाएगा। पार्टनर को शांत सपोर्ट देना चाहिए और आसान कामों में मदद करनी चाहिए। तीखी टिप्पणियों या अचानक मांगों से बचें। धैर्यपूर्ण ध्यान और देखभाल विश्वास को गहरा करेगा, चिंताओं को शांत करें, और रिश्ते को सुरक्षित और रोमांस भरा महसूस कराएंगे।

वृश्चिक राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन करियर के मामले में एक मुख्य काम पर ध्यान दें और उसे अच्छी तरह से पूरा करें। शांत प्रयास और सावधानीपूर्वक जांच आपके काम को बिना किसी परेशानी के सबसे अलग बनाएगा। टीम के साथियों को क्लियर, उपयोगी मदद दें और अपनी डेडलाइन पूरी करें। मीटिंग में सोच-समझकर लिए गए फैसले और सवालों के शांत जवाब भूमिकाओं और नेताओं से मामूली पहचान दिलाएंगे। छोटी जीत स्पीड बनाएगी।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 4 फरवरी: इन 6 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल, होंगे कई बदलाव
ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 4 फरवरी: मकर राशि आज पैसों के मामलों में सावधान रहें

वृश्चिक राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन पैसे को सावधानी के साथ संभालें और जोखिम भरे कदमों से बचें। छोटे खर्चों पर नजर रखें और बचत के लिए थोड़ा पैसा अलग रखें। अगर कोई डील मिलती है, तो डिटेल्स पढ़ें और क्लियर सवाल पूछें। गलतियों से बचने के लिए रिकॉर्ड आसान रखें और बिल चेक करें। पैसे के मामले में सावधानी भरे, स्टेबल कदम आपको छोटे नुकसान से बचाएंगे और भविष्य की योजनाओं में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेंगे।

वृश्चिक राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन हल्की सांस लेने और छोटी सैर से अंदरूनी शांति बनाए रखें। जब आपके शरीर को आराम की जरूरत हो तो आराम करें और सोने का एक निश्चित शेड्यूल रखें। सादा शाकाहारी भोजन करें और बार-बार पानी पिएं। बिना ब्रेक के लंबे समय तक काम करने से बचें और रात में भारी काम कम करें। छोटे ब्रेक, हल्का मूवमेंट और आराम ताकत बनाए रखने में मदद करेगा और आपके मन को क्लियर और संतुलित रखेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, मंगल, इन राशियों की खुशियों से भरेगी झोली
ये भी पढ़ें:होली के बाद बदलेगी गुरु की चाल, मार्गी गोचर देगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे उदय, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने