वृश्चिक राशिफल 22 अक्टूबर 2025 : वृश्चिक राशि वाले शांति से प्लानिंग करें, आपके पास पैसा बना रहेगा

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले शांति से प्लानिंग करें, आपके पास पैसा बना रहेगा

Wed, 22 Oct 2025 06:45 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Scorpio Horoscope for Today 22 October 2025:आपको इस समय नई बोल्ड पर्सनल चॉइस लानी होगी। आज आप फोकस्ड फील करेंगे और बहादुर रहेंगे। आपको सावधानी से कदम उठाने होंगे। आज आपको सच बोलना होगा और चैलेंज का सामना करना होगा। आपको धैर्य रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी इस समय फोकस में रहेगी और आप कई लक्ष्यों को सेट क सकेंगे। जल्दबाजी में इस समय कोई काम नहीं करना है। टाइम के साथ ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे।

वृश्चिक लव राशिफल

इस समय धैर्य रखें, आप दोनों के बीच ईमानदारी से बातचीत करने से आप करीब आएंगे। इस समय छोटे और गिफ्ट शेयर करें। बड़े वादे ना करें, लेकिन ध्यान जरूर रखें। अपने पार्टनर को धैर्य से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो आप किसी खास के बारे में जानें और उनमें रुचि दिखाएं। अपने परिवार के मूल्यों का सम्मान करें। हमेशा अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहकर और उनकी केयर करके आप दोनों के रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा। इसके अलावा आपके रिश्ते में भी गर्माहट आएगी। हल पल को एंजॉय करें।

वृश्चिक करियर राशिफल

आपका काम पर फोकस बहुत मजबूत है। इस वजह से ऐसे काम करें जिनमें खास ध्यान देने की जरूरत है। केयरफुल तरीके से प्लानिंग करें। छोटे कामों पहले खत्म करें इसके बाद नए जोड़ें। आपका दृढ़ निश्चय आज सम्मान पाएगा। आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें और नए तरीके सीखें, अगर आप सही फील कर रहे हैं। रिकॉरड में हर चीज रखें और असल में जिन चीजों की जरूरत है, उन्हें बोलें। इस समय आपको शार्टकट अवाइड करना होगा। धैर्य से आप जी सकेंगे। दूसरों को काम को क्रेडिट दें और मदद की जरूरत हो तो समझें।

वृश्चिक मनी राशिफल

अगर आप शांति से प्लानिंग करते हैं, तो आपके पास पैसा बना रहेगा। इस समय अपने बिल्स को चेक करें। जल्दीबाजी में कोई सामान ना खरीदें।बड़े खर्च से पहले परिवार के लोगों से बात करें। अभी की गई छोटी-छोटी सेविंग्स बाद में जरूरी चीजों के लिए मददगार साबित होगी। ईमानदार बिल्स देखें और ऐसे रिस्क भरे प्रपोजल से बचें जो बहुत अच्छे लगें। अगर आपको सलाह की जरूरत है, तो किसी बुज़ुर्ग या दोस्त को चुनें। साधारण रिकॉर्ड रखें और ऐसे पैसे का वादा न करें जिसे आप चुका न सकें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज आपकी एनर्जी हाई हो सकती है। आपको आराम की एक्टिविटी को बैलेंस करना होगा। मन को शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और छोटी सैर करें। फलों, सब्जियों और साबूत अनाज वाला हल्का, पौष्टिक खाना खाएं। भारी या मसालेदार सब्जियों से बचें जो पाचन को बिगाड़ते हैं। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें ।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
