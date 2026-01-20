Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Horoscope Today Vrishchik Rashi Ka Rashifal 20 January 2026 Daily future predictions
वृश्चिक राशिफल 20 जनवरी: वृश्चिक राशि आज दोपहर में कुछ जरूरी काम करने होंगे, टीम वालों के साथ रहें संभलकर

वृश्चिक राशिफल 20 जनवरी: वृश्चिक राशि आज दोपहर में कुछ जरूरी काम करने होंगे, टीम वालों के साथ रहें संभलकर

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope Today 20 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन-

Jan 20, 2026 06:30 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today Vrishchik Rashi Ka Rashifal 20 January 2026, वृश्चिक राशिफल 20 जनवरी 2026: लव के मामले में आज के दिन बहस से दूर रहें। इस बात का ख्याल रखें कि आप मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे उतरें। फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत से समझौता न करें। आज के दिन अपने रिलेशनशिप की समस्याओं को सुलझाएं और ऑफिस में जरूरी कामों में सीनियर्स की प्रोफेशनल सलाह को महत्व दें। आपके फाइनेंस और सेहत दोनों में दिक्कतें आ सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृश्चिक राशि आज दोपहर में कुछ जरूरी काम करने होंगे, टीम वालों के साथ रहें संभलकर

वृश्चिक राशि का आज का लव राशिफल: खुली बातचीत से अपने रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखें। आज आपका पार्टनर आपका समय चाहता है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लवर के साथ बैठकर भावनाएं शेयर करें। आप रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं, जहां आप अपने लवर को माता-पिता से मिलवा सकते हैं और उनकी रजामंदी ले सकते हैं। सिंगल लोग आत्मविश्वास से अपने क्रश से अपने दिल की बात कह सकते हैं। ज्यादातर मामलों में जवाब पॉजिटिव होगा। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे आज परेशानी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:अगले 4 महीने तक इन राशियों पर बरसेगा गुड लक, कल से शनि गोचर कर देंगे खूब फायदा
ये भी पढ़ें:बुध का गोचर कुंभ राशि में, इन 3 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ

वृश्चिक राशि का आज का करियर राशिफल: सहकर्मियों के साथ टकराव हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि उन्हें बेकाबू न होने दें। कुछ लोगों को टाइट डेडलाइन वाले जरूरी प्रोजेक्ट्स को संभालने में मुश्किल होगी। आज के दिन आपकी काबिलियत आपको इस चुनौती से उबरने में मदद करेगी। आज दोपहर का टाइम जॉब इंटरव्यू में शामिल होने या वर्कप्लेस पर कोई नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने के लिए भी अच्छा है। सरकारी कर्मचारियों का आज ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप डील कर सकते हैं। नए आइडिया लॉन्च करने के फैसले के साथ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। यह आपको परिवार या प्रोफेशनल फंक्शन में बड़ा योगदान देने से रोक सकता है। सट्टेबाजी के कारोबार में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। जीवनसाथी से फाइनेंशियल मदद मिलेगी, और इससे आज दोपहर में कुछ जरूरी मुद्दों को संभालने में मदद मिलेगी। कुछ भाग्यशाली महिलाओं को पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती है या पिछले निवेश से रिटर्न मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:इन राशियों के लिए 19 से 25 जनवरी का टाइम लाएगा बड़े बदलाव, शनि गोचर देगा लाभ
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 20 जनवरी: आज इन 7 राशियों का समय ठीक नहीं, न लें कोई भी रिस्क
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 20 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि का आज का सेहत राशिफल: सेहत चिंता का टॉपिक बन सकती है। आपको सेहत से जुड़ी दिक्कतें होंगी। जो लोग सीनियर हैं, उन्हें सीने में कंजेशन भी हो सकता है। फेफड़े और लिवर से जुड़ी दिक्कतों वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। आपको बीपी या हाइपरटेंशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन चीजें कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगी। बच्चों को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। महिलाओं को आज स्त्री रोग संबंधी शिकायतें भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने