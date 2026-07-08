वृश्चिक राशिफल 8 जुलाई 2026:सूर्य और बुध की स्थिति से कुछ बातें पूरी तरह साफ नहीं होंगी
Vrishchik rashi 8 july 2026:नौकरीपेशा लोगों के लिए बाद का हिस्सा नियमित परिश्रम वाला रहेगा। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, बस मूड से काम और काम से मूड अलग रखना होगा।
शुरुआती घंटों में मन अपेक्षाकृत हल्का रह सकता है। रचनात्मक सोच, शौक, बच्चों से जुड़ी बातों या किसी निजी रुचि में दिल लगेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से तनाव बना हुआ था, तो सुबह उसका दबाव थोड़ा कम महसूस होगा। जो काम दिल से किए जाते हैं, उनमें प्रगति दिख सकती है। फिर भी पूरे दिन को सिर्फ आराम वाला न मानें, क्योंकि दोपहर के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कामकाज का स्वरूप अधिक व्यावहारिक हो जाएगा। दिन चढ़ने पर छोटी देरी, अतिरिक्त काम या किसी की अपेक्षा आपको ज्यादा अनुशासन मांग सकती है। सूर्य और बुध की स्थिति यह संकेत देती है कि कुछ बातें पूरी तरह साफ नहीं होंगी, इसलिए आधी जानकारी पर फैसला न लें। व्यापार करने वालों के लिए सुबह का समय योजना बनाने और निर्णय लेने में मददगार हो सकता है।
वृश्चिक राशिफल लव
दिल के मामलों में यह दिन काफी नरम और सुखद संकेत दे रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो बातचीत में अपनापन रहेगा। साथी के साथ समय बिताने या मन की बात कहने के लिए सुबह और दोपहर से पहले का समय बेहतर है। प्रेम संबंध में हल्की खुशी, छोटे सरप्राइज या साथ में किसी योजना पर बात हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी रिश्ते का लहजा सकारात्मक रहेगा, हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में काम का दबाव समय कम कर सकता है। ऐसे में यह न मानें कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। एक छोटा संदेश या स्नेहभरा व्यवहार काफी रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की सलाह भी आपके रिश्ते को व्यावहारिक दिशा दे सकती है।
वृश्चिक राशिफल करियर
पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए दिन उत्साह देने वाला है। जिस विषय से मन हट रहा था, उसमें भी रुचि लौट सकती है। याद रखने की क्षमता और समझ दोनों ठीक रहेंगी, खासकर जब आप पढ़ाई को टुकड़ों में बांटकर करेंगे। प्रतियोगी तैयारी करने वालों को रिवीजन पर जोर देना चाहिए। करियर में व्यापार से जुड़े लोग किसी जरूरी फैसले पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी दस्तावेज, भुगतान शर्तें और समयसीमा साफ रखें। नौकरी में दिन सामान्य से थोड़ा व्यस्त रहेगा। दोपहर के बाद काम की सूची बढ़ सकती है और किसी वरिष्ठ की अपेक्षा अचानक सामने आ सकती है। ऐसे में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय क्रम से काम करें। शुक्र पेशेवर छवि को आकर्षक बना रहे हैं, इसलिए आपकी प्रस्तुति और व्यवहार सराहे जा सकते हैं।
वृश्चिक राशिफल धन
आर्थिक दृष्टि से स्थिति संभली हुई है। यदि निवेश का विचार चल रहा है, तो पहले पूरी जांच करना जरूरी रहेगा। सोचे-समझे और सीमित कदम लाभदायक साबित हो सकते हैं, लेकिन जोश में आकर बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं। व्यापार में लाभ का मौका बन सकता है। नौकरीपेशा लोगों को भी मेहनत के अनुसार स्थिर आय का भरोसा रहेगा। किसी पुराने भुगतान, टैक्स, बीमा या साझा धन से जुड़ी बात को स्पष्ट रखना जरूरी है। खर्च नियंत्रण में रखें, खासकर दिखावे वाली खरीद पर।
वृश्चिक राशिफल हेल्थ
तबीयत सामान्य से बेहतर रह सकती है और शरीर में फुर्ती महसूस होगी। फिर भी शाम तक काम का बोझ बढ़ने पर थकान आ सकती है। खानपान नियमित रखें। मीठा, तला या बहुत देर से खाना लेने से सुस्ती बढ़ेगी। अगर लंबे समय से व्यायाम टल रहा है, तो हल्की शुरुआत करें। मानसिक रूप से खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। छोटी-छोटी राहतें दिन को संतुलित रखेंगी।
आज की सलाह: खुशी के समय भी कागजी बातों और पैसों में पूरी जांच जरूरी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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