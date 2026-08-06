आज का वृश्चिक राशिफल 6 अगस्त: मन में जो बेचैनी है, उसे जिद में न बदलें
Aaj ka Vrishchik Rashifal: जितनी व्यावहारिकता रखेंगे, उतना दिन संभला रहेगा। सामाजिक दायरे में मदद मिलेगी, लेकिन किस पर कितना भरोसा करना है, यह आपको सोचकर तय करना होगा।
Scorpio Horoscope todayVrishchik Rashifal: शुरुआती हिस्सा काम, जिम्मेदारी और दिनचर्या पर केंद्रित रहेगा। सुबह से ही छोटे-छोटे काम एक साथ आ सकते हैं, इसलिए सूची बनाकर चलना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और काम के बीच संतुलन बिगड़ने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दिन बढ़ने पर फोकस रिश्तों, समझौते और सामने वाले के व्यवहार पर आ जाएगा। जो लोग आपसे सहयोग चाहते हैं, वे खुलकर बात कर सकते हैं। ऐसे में अपनी रणनीति हर किसी से साझा करना ठीक नहीं होगा। इस समय कम बोलकर ज्यादा समझना आपके लिए बेहतर रहेगा। विरोध या प्रतिस्पर्धा का हल्का दबाव बन सकता है, इसलिए बहस की जगह तथ्य रखें। भाग्य पक्ष से सीखने, सलाह लेने या वरिष्ठ से मार्गदर्शन पाने के संकेत भी हैं। मन में जो बेचैनी है, उसे जिद में न बदलें।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों में पहले अपनी मनःस्थिति को समझना जरूरी है। अगर आप पहले से तनाव में हैं, तो बात का लहजा जल्दी बिगड़ सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में साथी या करीबी व्यक्ति से खुली बातचीत का मौका मिलेगा। यह समय संबंध सुधारने के लिए ठीक है, बशर्ते आप आरोप लगाने की बजाय अपनी बात सीधे और शांत तरीके से कहें। नए रिश्ते की शुरुआत करने वालों के लिए आकर्षण तो रहेगा, पर भरोसा धीरे-धीरे बनाना बेहतर होगा। किसी तीसरे की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें।
वृश्चिक करियर राशिफल
कामकाज में अनुशासन सबसे बड़ी कुंजी रहेगा। सुबह वाला समय फाइलें, लंबित काम, रिव्यू और सुधार के लिए अच्छा है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी चयन प्रक्रिया की तैयारी में हैं, तो मेहनत रंग दिखा सकती है। करियर में जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सही तैयारी से लाभ मिलेगा। किसी सहकर्मी या प्रतिद्वंद्वी की बात से उकसावे की स्थिति बन सकती है। अपनी योजना सबके सामने रखने से बचें। व्यापार में साझेदारी या ग्राहक से बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन हर शर्त साफ लिखित रूप में रखना समझदारी होगी। सीखने और सलाह लेने से फायदा मिलेगा।
वृश्चिक धन राशिफल
उधार लेने या किसी की आर्थिक शर्त मानने से पहले दो बार सोचें। बाद में लौटाने या निभाने में दबाव महसूस हो सकता है। आय सामान्य रहेगी, पर खर्च को नियंत्रित रखना जरूरी है। दोस्तों या परिचितों के कहने पर पैसा फंसाना ठीक नहीं। अगर कोई भुगतान लंबित है, तो आंशिक निपटान भी राहत देगा। निवेश में सुरक्षित और समझे हुए विकल्प ही चुनें। दिखावे के खर्च से बचें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
सेहत को हल्के में न लें। थकान, पेट की गड़बड़ी, नींद की कमी या तनाव का असर जल्दी दिख सकता है। समय पर खाना और पानी जरूरी रहेगा। अनावश्यक बहस और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा घटा सकते हैं। थोड़ी वॉक, हल्का भोजन और देर रात तक जागने से बचाव आपको बेहतर महसूस कराएगा। काम के बीच छोटे ब्रेक लें।
आज की सलाह: हर बात सबको न बताएं, अपनी योजना शांत मन से और सीमित दायरे में रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र