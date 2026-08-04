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आज का वृश्चिक राशिफल 4 अगस्त: मंगल, बुध का असर भीतर से बेचैन रख सकता है

By Anita Baranwal
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vrishchik rashifal:नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है, बशर्ते लापरवाही न हो। अपने मूड को स्थिर रखें। दूसरों की प्रतिक्रिया से ज्यादा अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। 

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वृश्चिक राशिफल 4 अगस्त 2026

शुरुआती हिस्से में मन अपेक्षाकृत हल्का और रचनात्मक रहेगा। किसी शौक, पढ़ाई, बच्चों, प्रस्तुति या निजी रुचि से जुड़ी बात में अच्छा फोकस बन सकता है। अगर लंबे समय से किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, तो फिर से रुचि लौटती दिखेगी। प्रेम, दोस्ती और सामाजिक मेलजोल का मूड भी बना रह सकता है। लेकिन दिन बढ़ने पर जिम्मेदारियां अचानक सामने आ सकती हैं। देर रात की ओर छोटे-छोटे काम, समय सीमा, स्वास्थ्य या दिनचर्या से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं। इसलिए सुबह का अच्छा समय केवल आराम में न निकालें, जरूरी काम आगे बढ़ा लें। मंगल और बुध का असर आपको कुछ मामलों में भीतर से बेचैन रख सकता है, खासकर जहां साझा संसाधन, भरोसा या पुराने अधूरे मुद्दे शामिल हों। कारोबारियों के लिए निर्णय लेने का समय उपयोगी है, पर जांच के बाद।

वृश्चिक लव राशिफल

दिल के मामलों में दिन का पहला हिस्सा सुखद संकेत दे रहा है। अगर आप किसी को अपनी भावना बताना चाहते हैं, तो सरल और सच्ची बातचीत असरदार रहेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ में समय निकालने की कोशिश करें। हल्की मुलाकात, फोन पर लंबी बात या किसी पुरानी गलतफहमी को साफ करना आसान हो सकता है। शाम के बाद व्यस्तता बढ़ने से मूड बदल सकता है। तब छोटी बात पर खीझ न दिखाएं। बच्चों को लेकर भी खुशी मिल सकती है, लेकिन अपेक्षाएं थोड़ी नरम रखें। परिवार में स्नेह रहेगा, बस काम का दबाव रिश्तों की मिठास पर भारी न पड़ने दें।

वृश्चिक करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह दिन खासा उपयोगी है। पढ़ाई में मन लगेगा और जो विषय पहले भारी लग रहे थे, उनमें भी समझ बेहतर बन सकती है। रचनात्मक काम, लेखन, डिजाइन, प्रस्तुति या प्रशिक्षण से जुड़े लोगों के लिए भी शुरुआत अच्छी है। कारोबारियों को विस्तार, नए प्रोडक्ट, मार्केटिंग या टीम बदलाव पर सोचने का अवसर मिल सकता है। फिर भी किसी बड़े निर्णय से पहले आंकड़ों की दोबारा जांच जरूरी है। नौकरी में काम सामान्य ढंग से चलेगा, लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में लंबित फाइलें, जवाबदेही और छोटी गलतियां पकड़ में आ सकती हैं। इसलिए काम पूरा होने के बाद एक बार समीक्षा जरूर करें।

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वृश्चिक धन राशिफल

आर्थिक रूप से दिन ठीक है, पर उत्साह में जोखिम बढ़ाना सही नहीं होगा। अगर बाजार, ट्रेडिंग या किसी तेज लाभ वाले विकल्प में रुचि है, तो सीमित राशि और साफ नियम के साथ ही आगे बढ़ें। व्यापार में लाभ की संभावना बन सकती है, मगर लाभ से पहले योजना जरूरी है। बच्चों, शौक या मनोरंजन पर खर्च हो सकता है। शाम की ओर रोजमर्रा के खर्च, दवा, यात्रा या काम से जुड़े भुगतान सामने आ सकते हैं। हिसाब लिखकर चलेंगे तो संतोष बना रहेगा।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

शरीर में अच्छा उत्साह रह सकता है। सुबह आप सामान्य से ज्यादा सक्रिय महसूस करेंगे। इसी कारण जरूरत से ज्यादा काम भी उठा सकते हैं। शाम तक थकान चुपचाप जमा हो सकती है। पाचन, पानी की कमी या अनियमित खानपान से हल्की परेशानी हो सकती है। समय पर भोजन करें। थोड़ा चलना-फिरना और स्क्रीन से बीच-बीच में दूरी रखना अच्छा रहेगा। मन को हल्का रखने के लिए काम और आराम में संतुलन रखें।

आज की सलाह: खुशी के समय भी अपने काम और बजट की सीमा याद रखकर चलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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