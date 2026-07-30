आज का वृश्चिक राशिफल 31 जुलाई:मंगल के कारण सामने वाले से टकराव हो सकता, बचकर रहें
Scorpio Horoscope:कुल मिलाकर खुशी के छोटे मौके मिलेंगे, बशर्ते आप प्रतिक्रिया कम और समझ ज्यादा रखें। शाम तक शांति और भावनात्मक संतुलन लौटता दिखेगा।
Aaj ka Vrishchik Rashifal: दिन की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ वाली रह सकती है। छोटी यात्राएं, फोन कॉल, मैसेज, जरूरी जवाब और कई छोटे काम एक साथ सामने आ सकते हैं। ऐसे में ध्यान बिखरना आसान होगा, इसलिए एक काम पूरा करके दूसरा काम उठाना बेहतर रहेगा। सुबह साहस और पहल अच्छी रहेगी, पर बोलते समय तीखापन न आए, इस पर ध्यान दें। दिन बढ़ने पर मन घर, सुविधा और अपने लोगों की तरफ खिंचेगा। घरेलू माहौल को बेहतर बनाने की इच्छा रहेगी। परिवार के साथ कोई जरूरी बात बैठकर सुलझाई जा सकती है। घर, जमीन, किराया या रहने की व्यवस्था से जुड़े मामलों में सोच-विचार आगे बढ़ सकता है, लेकिन तुरंत लाभ मानकर कदम न उठाएं। मंगल संबंधों के क्षेत्र में होने से सामने वाला भी अपनी बात मजबूती से रखेगा, इसलिए टकराव नहीं, तालमेल जरूरी है।
आज का वृश्चिक राशि लव राशिफल
साथी का सहयोग मिल सकता है, पर बात कहने का तरीका बहुत मायने रखेगा। अगर आप किसी बात पर अड़े रहे, तो मामूली मुद्दा भी बहस बन सकता है। दिन के पहले हिस्से में संदेश, कॉल या मुलाकात से रिश्ता गर्मजोशी पकड़ सकता है। बाद का हिस्सा घर-परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा है। प्रेम संबंध में सुरक्षा और भरोसे की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। किसी पुराने विषय को साफ करना है तो शांत समय चुनें। विद्यार्थियों या युवाओं के लिए आकर्षण तो रहेगा, लेकिन भावनाओं और पढ़ाई के बीच संतुलन जरूरी
आज का वृश्चिक राशि करियर राशिफल
कामकाज में व्यस्तता रहेगी। एक तरफ करियर में छवि सुधारने का मौका है, दूसरी तरफ ध्यान भटकने का भी। ऑफिस में किसी वरिष्ठ की उम्मीदें साफ रहेंगी, इसलिए आधा-अधूरा काम न छोड़ें। जो लोग घर से काम करते हैं, उन्हें परिवार और काम की सीमाएं तय करनी होंगी। छात्रों के लिए दिन मिला-जुला है। सुबह थोड़ा एक्टिव रहेंगे, लेकिन बाद में मन भटक सकता है। पढ़ाई के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं। शोध, लेखन, नोट्स तैयार करना या पुराने टॉपिक समझना ठीक रहेगा। किसी गोपनीय या तकनीकी काम में जल्दबाजी से गलती हो सकती है, इसलिए डबल चेक करें।
आज का वृश्चिक राशि धन राशिफल
पैसों के मामले में सतर्क आशावाद रखें। घर, मरम्मत, साज-सज्जा या परिवार की जरूरतों पर खर्च संभव है। किसी संपत्ति या लंबे समय के सौदे पर बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन लाभ का अनुमान बहुत जल्दी न लगाएं। छिपे हुए खर्च या भूल गए भुगतान सामने आ सकते हैं। जीवनसाथी या परिवार के साथ पैसों की साफ चर्चा करना उपयोगी रहेगा। नकद, ऑनलाइन भुगतान और कागजी बातों में लापरवाही न करें।
आज का वृश्चिक राशि हेल्थ राशिफल
मानसिक शांति बनाए रखना आज सबसे जरूरी है। सुबह की दौड़-भाग से थकान या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दोपहर के बाद आराम, हल्का संगीत या घर का शांत माहौल फायदा देगा। पेट और खाने के समय को लेकर थोड़ी सावधानी रखें। बहुत मसालेदार या अनियमित भोजन से असहजता हो सकती है। थोड़ी गहरी सांसें और पर्याप्त पानी मदद करेंगे।
आज की सलाह: तेज बोलने से पहले रुकें, नरम लहजा कई उलझनें बिना बहस सुलझा देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र