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आज का वृश्चिक राशिफल 30 जुलाई:सूर्य और गुरु सीखने, यात्रा और विचारों को विस्तार दे रहे हैं

By Anita Baranwal
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 Aaj Ka Vrishchik Rashifal: हालांकि पूरे दिन ऊर्जा एक समान नहीं रहेगी। कभी उत्साह रहेगा, तो कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। यही वजह है कि अपनी गति को बहुत तेज न करें। बाहर निकलते समय जल्दबाजी से बचें।

Scorpio Horoscope Today 30 july 2026
आज का वृश्चिक राशि का राशिफल 30 जुलाई 2026

Scorpio Horoscope Today 30 july 2026: दिन मेहनत वाला है और भागदौड़ भी बढ़ी हुई लग सकती है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां एक साथ आने से बेचैनी हो सकती है, लेकिन सही बात यह है कि आप उन्हें संभाल भी लेंगे। चंद्रमा के प्रभाव से संचार, संपर्क और आसपास के लोगों से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। पड़ोसी, मित्र, भाई बहन या पुराने परिचितों से बातचीत का सिलसिला अचानक तेज हो सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या संदेश मन हल्का कर सकता है। आसपास कहीं छोटा आयोजन, मिलना जुलना या पारिवारिक खुशी का माहौल बनने की संभावना है, जिसमें आपकी मौजूदगी सराही जा सकती है। वाहन चलाते या सड़क पार करते समय अतिरिक्त सावधानी ठीक रहेगी। सूर्य और गुरु सीखने, यात्रा और विचारों को विस्तार दे रहे हैं, इसलिए नई बात सुनने का धैर्य रखें। दिन की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आप तनाव को काम में बदलते हैं या उसे मन पर चढ़ने देते हैं।

वृश्चिक राशिफल लव

रिश्तों में सीधी बात जरूरी रहेगी, लेकिन लहजा नरम होना चाहिए। मंगल के कारण साझेदारी वाले संबंधों में कभी कभी तुनकापन आ सकता है। इसलिए जीवनसाथी या पार्टनर पर अपनी थकान न उतारें। अगर वे किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, तो जवाब देने से पहले थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। बातचीत का अच्छा पक्ष यह है कि मन की बात दबाने की बजाय साफ कही जा सकती है। नए परिचय बनने के योग भी हैं। कोई मित्रवत व्यक्ति आकर्षक लग सकता है, पर अभी उसे सहज रूप से जानना ज्यादा ठीक रहेगा। पुराने दोस्त से जुड़ी यादें भी भावुक बना सकती हैं। परिवार में भाई बहन या करीबी रिश्तेदार के साथ बातचीत से भरोसा बढ़ेगा।

वृश्चिक राशिफल करियर

कामकाज में मेहनत का हिस्सा ज्यादा रहेगा और तुरंत नतीजा कम दिखाई दे सकता है। फिर भी यही समय है जब आपका अनुशासन आपकी ताकत बनेगा। छोटे टास्क, फॉलोअप, संदेश, दस्तावेज और समन्वय वाले काम बढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्स, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, ट्रेनिंग या नेटवर्किंग से जुड़े हैं, तो दिन व्यस्त रहेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए बार बार विषय बदलने की आदत रोकनी होगी। एक समय में एक काम पूरा करें। किसी सहपाठी, मेंटर या भाई बहन से मदद लेना उपयोगी रहेगा। ऑफिस में अपनी राय रखना जरूरी है, लेकिन हर बहस में उतरना जरूरी नहीं। जो काम तथ्य और तैयारी से होगा, वही आगे बढ़ेगा। करियर में छोटा सुधार भी इसी व्यावहारिक रवैये से आएगा।

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वृश्चिक राशिफल धन

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन इधर उधर के छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। यात्रा, फोन, बाहर का खाना, सामाजिक उठना बैठना या किसी पड़ोसी और मित्र से जुड़ी जरूरत पर पैसा निकल सकता है। कोई बड़ा जोखिम लेने का समय नहीं है। अगर कोई खरीदारी करनी हो तो तुलना करके करें। साझा कागज, बिल या भुगतान में लापरवाही न करें। पैसों को लेकर तनाव बनाने की बजाय खर्च की सूची बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मेहनत के हिसाब से आय की उम्मीद बनी रहेगी, पर बचत अनुशासन से ही होगी।

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वृश्चिक राशिफल हेल्थ

तनाव, बेचैनी और अनियमित खानपान से थकान बढ़ सकती है। बाहर का भोजन टालना या सीमित रखना बेहतर रहेगा। पानी कम पीने और आराम घटने से सुस्ती महसूस हो सकती है। हल्की चाल, थोड़ी स्ट्रेचिंग और समय पर खाना आपको स्थिर रखेगा। अगर मन बहुत व्यस्त हो, तो थोड़ी देर स्क्रीन से दूरी बनाएं। शरीर को आराम और दिमाग को विराम दोनों की जरूरत है।

आज की सलाह: जल्दी में प्रतिक्रिया न दें, ठहरकर बोलेंगे तो काम और रिश्ते दोनों संभलेंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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