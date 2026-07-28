आज का वृश्चिक राशिफल 29 जुलाई: शनि का दबाव याद दिलाता है प्रतिभा, नियमितता दोनों जरूरी
Aaj ka Vrishchik Rashifal: सूर्य और गुरु से सीखने, मार्गदर्शन पाने और सोच को विस्तार देने का सहारा है, लेकिन नतीजे मेहनत के साथ ही जुड़ेंगे। आलस्य पर काबू रखेंगे तो दिन अपेक्षा से बेहतर निकल सकता है।
Scorpio Horoscope today: गति बनी रहेगी, लेकिन भीतर हल्की बेचैनी भी साथ चल सकती है। एक तरफ आप कुछ नया करने का साहस दिखाएंगे, दूसरी तरफ मन बार बार आराम खोजेगा। यही खींचतान दिन का मुख्य रंग रहेगी। छोटे कामों को जल्दी निपटाने, जरूरी कॉल करने, लंबित संदेशों का जवाब देने और दौड़ भाग वाले काम पूरे करने के लिए समय ठीक है। आपकी बात में असर रहेगा, इसलिए लोग आपको सुनेंगे भी। फिर भी हर चर्चा को बहस में बदलने की जरूरत नहीं है। कोई साहसी फैसला या नई जिम्मेदारी आपको अधिक मेहनत की ओर ले जा सकती है। यह बुरा नहीं है, बस अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। भाग्य से ज्यादा आज प्रयास काम आएंगे।
वृश्चिक राशिफल लव
साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, पर सामान्य को भी अच्छा बनाए रखने के लिए लहजे पर ध्यान देना होगा। आप सीधे बोलते हैं, लेकिन हर बात सीधे कहना हमेशा सही असर नहीं देता। रिश्ते में यदि कोई व्यावहारिक मुद्दा चल रहा है, जैसे समय, जिम्मेदारी या खर्च, तो उसे शांत ढंग से रखें। जीवनसाथी या प्रियजन से बहुत बड़ी उम्मीद न रखें। छोटे सहयोग को भी महत्व दें। बच्चों से जुड़ी खुशी या संतोष मिल सकता है। उनकी प्रगति, अनुशासन या सकारात्मक रवैया मन को राहत देगा। प्रेम संबंधों में दिखावे के बजाय भरोसे की बात अधिक काम आएगी। किसी पुराने संदेश या अधूरी बातचीत को साफ करना ठीक रहेगा।
वृश्चिक राशिफल करियर
कामकाज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यही आपकी ताकत बनेगा। यदि कोई निर्णय लंबित था, तो अब आप उसे लेकर स्पष्ट हो सकते हैं। हालांकि निर्णय के बाद मेहनत भी उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए पहले अपनी क्षमता और समय दोनों देखें। जिन लोगों का काम सेल्स, मीडिया, प्रशिक्षण, लेखन, यात्रा या संवाद से जुड़ा है, उनके लिए दिन उपयोगी है। छात्रों के लिए फोकस अच्छा रहेगा। पढ़ाई में जिस विषय को कठिन समझ रहे थे, उसमें धीरे धीरे पकड़ बन सकती है। शनि का हल्का दबाव यह याद दिलाता है कि प्रतिभा के साथ नियमितता भी जरूरी है। यदि किसी प्रोजेक्ट में टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो अपनी भूमिका साफ रखें। बात अधूरी छोड़ने से भ्रम बढ़ेगा।
वृश्चिक राशिफल धन
पैसे मेहनत से आएंगे। आसान लाभ की उम्मीद रखने के बजाय आज प्रैक्टिकल राह चुनना बेहतर रहेगा। आय का प्रवाह बना रह सकता है, पर खर्च भी साथ साथ चलेंगे। किसी जरूरी यात्रा, दस्तावेज या काम से जुड़ा भुगतान हो सकता है। उधार देने या बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से बचें। परिवार के किसी सदस्य के लिए छोटी आर्थिक मदद करनी पड़े तो पहले अपना बजट देखें। पैसा आएगा, लेकिन रुकने के लिए अनुशासन भी चाहिए। आज कमाई से ज्यादा कमाई को संभालने की समझ पर ध्यान दें।
वृश्चिक राशिफल हेल्थ
सुस्ती और बेचैनी का मिश्रण थकान बढ़ा सकता है। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। पानी कम न करें। तेज मसालेदार खाना या अनियमित समय पर भोजन करने से भारीपन महसूस हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ी धूप और स्क्रीन से अंतराल लेना अच्छा रहेगा। अगर मन भटके तो एक समय में एक काम करें।
आज की सलाह: बहादुरी दिखाएं, पर हर फैसले के साथ मेहनत और धैर्य भी जोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र