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आज का वृश्चिक राशिफल 28 जुलाई: मंगल से संबंधों में जिद बढ़ सकती है, सामने वाले को समझें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Vrishchik Rashifal: आज सिंह राशि वालों के लिए मेहनत का दिन है और शायद आपको लगे कि काम अपेक्षा से ज्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें बनती जाएंगी।

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आज का वृश्चिक राशिफल 28 जुलाई

Scorpio Horoscope today 28 july 2026: सुबह का समय पैसा, परिवार और अपनी बात रखने के अंदाज पर केंद्रित रहेगा। घर के किसी छोटे खर्च, बिल, खरीदारी या परिवार की जरूरत पर ध्यान देना पड़ सकता है। आपकी वाणी असरदार रहेगी, लेकिन अगर मन में तनाव है तो शब्द थोड़े सख्त भी निकल सकते हैं। इसलिए जो कहना है, साफ कहें, पर तीखापन न आने दें। दोपहर के बाद ऊर्जा का रुख बदल जाएगा। हिम्मत बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और अटके काम में हाथ डालने का मन बनेगा। भाई बहन, मित्र या किसी करीबी सहयोगी से मदद या सही सलाह मिल सकती है। मंगल की वजह से संबंधों में कभी कभी जिद बढ़ सकती है, इसलिए साझेदारी वाले मामलों में अपना पक्ष रखते हुए दूसरे की जगह भी देखें। भाग्य के क्षेत्र में सूर्य और गुरु सीख, मार्गदर्शन और सही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। दिन का सार यही है कि कम शिकायत और ज्यादा प्रयास से अच्छा परिणाम निकलेगा।

वृश्चिक लव राशिफल

दांपत्य या प्रेम संबंध में सामान्य रूप से सहयोग बना रहेगा, लेकिन टोन बहुत मायने रखेगा। सुबह परिवार, खर्च या जिम्मेदारी की बात उठ सकती है। ऐसे मुद्दों पर पुरानी बात न जोड़ें। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर स्पष्टता चाहते हैं, तो दोपहर के बाद बातचीत बेहतर रहेगी क्योंकि उस समय आप ज्यादा सीधे और साहसी रहेंगे। साथी से सहयोग मिलेगा, पर उन्हें आदेश की तरह बात पसंद नहीं आएगी। बच्चों से जुड़ी खबर या उनकी प्रगति मन को संतोष दे सकती है। अविवाहित लोग किसी दिलचस्प बातचीत के जरिए किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन चीजों को समय देना बेहतर रहेगा। मेष से मीन तक का राशिफल यहां पढ़ें

वृश्चिक करियर राशिफल

कामकाज में मेहनत से ही रास्ता खुलेगा। आसान नतीजों की उम्मीद रखेंगे तो निराशा हो सकती है। सुबह वित्त, रिपोर्ट, डेटा, दस्तावेज या किसी गहरे विषय पर ध्यान देना पड़ सकता है। जो लोग रिसर्च, विश्लेषण, जांच या बैकएंड काम में हैं, उन्हें फायदा होगा। दोपहर के बाद पहल करने का मन बनेगा। किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने, कॉल करने, प्रस्ताव रखने या लंबित काम उठाने का सही समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बनाने वाला है। जो विषय कठिन लग रहा था, उसमें अभ्यास से सुधार दिखेगा। बुध आपको भीतर की बात समझने और गहराई से पढ़ने में मदद कर रहा है, लेकिन अधीरता नुकसान दे सकती है। इसलिए चरणबद्ध काम करें। जो भी उपलब्धि मिलेगी, वह आपके परिश्रम से ही मिलेगी।

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वृश्चिक धन राशिफल

धन के मामले में सीधी बात यही है कि कमाई मेहनत के साथ जुड़ी रहेगी। जल्दी लाभ या बिना तैयारी के किसी सौदे पर भरोसा न करें। सुबह खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने की जरूरत रहेगी। परिवार के लिए खर्च हो सकता है, पर उसे बोझ न मानें अगर वह जरूरी है। दोपहर के बाद छोटे प्रयासों, नेटवर्किंग या अपने हुनर से आर्थिक अवसर खुल सकते हैं। किसी भी लेनदेन में लिखित बात साफ रखें। पैसा आएगा, पर उससे पहले धैर्य और अनुशासन की परीक्षा भी होगी।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

तनाव का असर सबसे पहले बेचैनी और थकान के रूप में दिख सकता है। काम का दबाव हो तो बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। सुबह भारी भोजन से सुस्ती बढ़ेगी। बाद के हिस्से में मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, पर उसी के साथ जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत भी बढ़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, पानी और पर्याप्त नींद जरूरी है। अगर लंबे समय से आराम नहीं मिला है, तो शाम को स्क्रीन से दूरी रखें। शरीर से ज्यादा दिमाग को आराम चाहिए।

आज की सलाह: मेहनत जारी रखें, पर हर बात का जवाब तुरंत देने की आदत थोड़ी कम करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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