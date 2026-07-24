आज का वृश्चिक राशिफल 24 जुलाई: चंद्रमा आपके पक्ष में है, इसलिए पहल करने का मन बनेगा
Aaj ka Vrishchik Rashifal: घर और मन के बीच संतुलन रखना जरूरी है। बाहर आप मजबूत दिखेंगे, पर भीतर की थकान को अनदेखा न करें।
Scorpio Horoscope: आपके लिए यह दिन प्रभावशाली रह सकता है, क्योंकि मन, व्यक्तित्व और उपस्थिति तीनों में अलग आत्मविश्वास दिखेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे। फिर भी हर चमक के साथ थोड़ी उलझन भी रहेगी। एक पल में फैसला लेने का मन करेगा, दूसरे पल वही बात दोबारा सोचने लगेंगे। इसलिए बड़े कदम से पहले खुद को थोड़ा समय दें। समाज, दायरा या कामकाजी माहौल में सम्मान और अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। कई काम अपेक्षा से आसान तरीके से खुलते दिखेंगे। करियर की दिशा में भी कोई दरवाजा खुलता महसूस होगा। चंद्रमा आपके पक्ष में है, इसलिए पहल करने का मन बनेगा। लेकिन बुध और कुछ अंदरूनी दबाव यह भी बता रहे हैं कि हर बात पर अकेले भरोसा करने से बेहतर है तथ्य जांच लेना।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों में आकर्षण रहेगा, लेकिन साथ ही अपने मन की परतें खोलने में हिचक भी हो सकती है। अगर साथी आपसे साफ जवाब चाहता है, तो घुमा फिराकर बात न करें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा, बशर्ते आप काम का तनाव घर तक न लाएं। कुछ लोगों को लगेगा कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं रहा। ऐसी स्थिति में तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचें। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। बस जरूरत से ज्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश न करें। सच्चाई अधिक असर करेगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
कामकाज में गति और पहचान दोनों मिल सकती हैं। बिजनेस करने वालों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या उपयोगी संपर्क मिल सकते हैं। नौकरी वालों के लिए भी यह दिन प्रस्तुति, क्लाइंट डीलिंग, टीम समन्वय और नेतृत्व दिखाने के लिहाज से अच्छा है। शुक्र आपके करियर क्षेत्र में चमक दे रहा है, इसलिए आपकी बात और काम दोनों पसंद किए जा सकते हैं। छात्रों के लिए दिन मिला जुला है। पढ़ाई में पकड़ अच्छी रहेगी, लेकिन ध्यान बीच बीच में भटक सकता है। किसी कठिन विषय को अकेले करने के बजाय शिक्षक या मित्र की मदद लें। महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में न लें, खासकर अगर दो विकल्प साथ सामने हों।
वृश्चिक धन राशिफल
धन के मामले में अवसर दिखेंगे, लेकिन हर अवसर समान नहीं होगा। लाभ की संभावना जरूर बनेगी, पर बिना जांच के जोखिम लेना समझदारी नहीं है। बिजनेस में नया सौदा मिल सकता है। कमीशन, प्रोत्साहन या अतिरिक्त कमाई की बात भी बन सकती है। फिर भी कागजी शर्तें पढ़े बिना आगे न बढ़ें। निवेश को लेकर उत्साह रहेगा, पर आपको संयम रखना चाहिए। कमाई और प्रतिष्ठा दोनों की दिशा खुल रही है, इसलिए स्थिर योजना ज्यादा लाभकारी रहेगी।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
शरीर साथ देगा, पर मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। यही कारण है कि थकान कम होने पर भी बेचैनी महसूस हो सकती है। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या मसालेदार चीजें कम लें। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस का अभ्यास अच्छा असर देगा। स्क्रीन के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें। इससे सिर भारी होने जैसा एहसास कम होगा।
आज की सलाह: अहम फैसले तारीफ सुनकर नहीं, पूरी जानकारी देखकर ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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