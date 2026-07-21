आज का वृश्चिक राशिफल 22 जुलाई: मंगल, बुध की स्थिति जल्दबाजी में गलत समझ बढ़ा रही
वृश्चिक राशिफल: जरूरी काम चुपचाप निपटाएं। किसी अपने से हल्की बातचीत मन को राहत दे सकती है। रात तक स्थिति सामान्य होने लगेगी।
aaj ka Vrishchik Rashifal, आज का वृश्चिक राशिफल 22 जुलाई: भीतर से थोड़ा शांत रहने की जरूरत होगी, क्योंकि मन एक साथ कई दिशाओं में जा सकता है। चंद्रमा खर्च, थकान और एकांत वाले हिस्से को छू रहा है, इसलिए दिनभर हर बात पर खुलकर प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करेगा। यह कमजोरी नहीं है। बस अपनी ऊर्जा बचाकर चलने की जरूरत है। कुछ काम ऐसे लग सकते हैं जैसे बहुत मेहनत मांग रहे हों, जबकि नतीजा तुरंत नजर नहीं आएगा। यात्रा, दस्तावेज, परिवार या निजी योजनाओं में छोटी देरी संभव है। दूर की सोच अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य और गुरु आपको सीख, समझ और धैर्य की तरफ ले जा रहे हैं। फिर भी लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा या शक, दोनों से बचें। दोपहर बाद मन कुछ भारी हो सकता है। ऐसे में पुरानी बातों को दोहराने से फायदा नहीं होगा।
वृश्चिक राशिफल लव
साथी या प्रिय व्यक्ति के साथ गलतफहमी की संभावना बढ़ सकती है, खासकर जब आप अपनी थकान को शब्द न दें। रिश्ते में दूरी का कारण हमेशा भावना नहीं होता, कभी कभी समय और दबाव भी होता है। इसलिए ताना मारने के बजाय साफ बात करें। शादीशुदा लोगों को घर के माहौल में बहस से बचना चाहिए। छोटी बात अगर अहं पर ले ली गई, तो शाम खराब हो सकती है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें सामने वाले की सीमाएं समझनी होंगी। परिवार में भाई बहन या करीबी रिश्तेदार से किसी बात पर असहमति हो सकती है, पर उसे बढ़ाना ठीक नहीं। नरमी ही आपकी ताकत रहेगी।
वृश्चिक राशिफल करियर
कामकाज में पर्दे के पीछे की मेहनत ज्यादा रहेगी। ऐसे काम सामने आ सकते हैं जिनमें जांच, सुधार, फॉलोअप या पुराने रिकॉर्ड देखने पड़ें। ऑफिस में किसी की बात आधी सुनकर जवाब न दें। जो चीज साफ नहीं है, उसे लिखित रूप में समझना बेहतर रहेगा। साझेदारी या क्लाइंट से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि मंगल और बुध की स्थिति जल्दबाजी में विवाद या गलत समझ पैदा कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए शोध, दोहराई और पुराने नोट्स व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। नई शुरुआत से ज्यादा लाभ अधूरे काम पूरे करने में रहेगा। यदि इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या आवेदन लंबित है, तो धैर्य रखें। तुरंत नतीजा न मिले तो भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
वृश्चिक राशिफल धन
खर्च आमदनी से भारी लग सकते हैं, इसलिए नियंत्रित तरीके से चलना जरूरी है। जरूरत और इच्छा में फर्क रखना सबसे बड़ा उपाय रहेगा। घर, यात्रा, दवा, ऑनलाइन खरीदारी या किसी और के लिए खर्च अचानक बढ़ सकता है। निवेश के मामले में बहुत चमकदार बातों से दूरी रखें। कागजी शर्तें पढ़े बिना पैसा न लगाएं। उधार देने या लेने में भी सावधानी ठीक रहेगी। बजट थोड़ा कड़ा रखने से आने वाले दिनों का दबाव कम होगा।
वृश्चिक राशिफल हेल्थ
नींद, मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन पर ध्यान देने की जरूरत है। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए। काम के बीच गहरी सांस, हल्की वॉक और स्क्रीन से दूरी मदद करेगी। खाने का समय न बिगाड़ें। बहुत मसालेदार या बहुत देर से खाया भोजन सुस्ती बढ़ा सकता है। अगर बेचैनी महसूस हो, तो शांत संगीत या कम बोलचाल वाला समय लाभ देगा। खुद पर अनावश्यक सख्ती न करें।
आज की सलाह: खर्च, गुस्सा और शब्द तीनों को काबू में रखेंगे तो दिन हल्का रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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