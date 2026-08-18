आज का वृश्चिक राशिफल 18 अगस्त:वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, क्या होंगे बदलाव
Aaj ka Vrishchik Rashifal: भाई बहन या करीबी साथियों के साथ किसी बात पर गलतफहमी बन सकती है। हर बात को नीयत से न जोड़ें। दिन संभलकर चलने का है। प्रतिक्रिया कम, निरीक्षण ज्यादा रखें।
यह दिन थोड़ा भीतर की तरफ ले जाने वाला हो सकता है। मन कई बातों को चुपचाप देखेगा, सोचेगा और हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन नहीं करेगा। चंद्रमा खर्च, थकान और निजी सोच के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए भीड़ से थोड़ा दूर रहकर काम करना बेहतर लगेगा। कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। कोई पुराना भुगतान, यात्रा से जुड़ा खर्च, घर की जरूरत या डिजिटल सब्सक्रिप्शन जैसी बात जेब पर दबाव बना सकती है। कमाई के मुकाबले खर्च अधिक लगने से टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बस अनावश्यक खरीदारी रोकें। काम के मामले में आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, पर भीतर बेचैनी बनी रह सकती है। सूर्य करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए जिम्मेदारियां दिखेंगी और लोग आपसे उम्मीद रखेंगे। इसी वजह से आराम और तैयारी दोनों जरूरी हैं।
वृश्चिक लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिश्तों में थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी। साथी की किसी साधारण बात का असर अपेक्षा से ज्यादा हो सकता है। अगर पहले से तनाव चल रहा है, तो बहस बढ़ाने के बजाय बात को थोड़ी देर रोक देना ठीक रहेगा। आपके भीतर जमा थकान और खर्च की चिंता रिश्ते के लहजे को कठोर बना सकती है। विवाहित लोगों को घरेलू माहौल हल्का रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथी की बात पूरी सुनें। अपनी बात कम शब्दों में कहें। प्रेम संबंधों में दूरी या उत्तर देर से मिलने पर निष्कर्ष न बनाएं। शाम के समय बातचीत बेहतर हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की बात से भी मन खिंच सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया में संयम रखें।
वृश्चिक करियर राशिफल कैसा रहेगा?
कामकाज में जिम्मेदारी बनी रहेगी, लेकिन ऊर्जा थोड़ी बंटी हुई लगेगी। जो लोग बैकग्राउंड में बैठकर योजना, रिसर्च, डेटा, अकाउंट या ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, वे अच्छा कर सकते हैं। सामने आकर बहस करने या बहुत तेज फैसले लेने से बचें। मंगल की स्थिति आपको अंदर से तीखा बना सकती है, इसलिए ऑफिस में शब्दों का चयन जरूरी है। छात्रों के लिए दिन मिश्रित है। पढ़ाई हो जाएगी, पर मन बार बार भटक सकता है। अकेले पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर कोई लंबा असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फॉर्म भरना बाकी है, तो उसे टालें नहीं। वरिष्ठ या शिक्षक से पूछी गई बात का उपयोगी जवाब मिल सकता है। धैर्य रखेंगे तो काम आगे बढ़ेगा।
वृश्चिक धन राशिफल कैसा रहेगा?
आर्थिक पक्ष में सख्ती जरूरी है। आय सामान्य रहे तो भी खर्च बढ़े हुए लग सकते हैं। छोटी छोटी रकम मिलकर बजट बिगाड़ सकती है। फिलहाल निवेश में जल्दबाजी न करें, खासकर वहां जहां लाभ का वादा बहुत आकर्षक लग रहा हो। किसी दोस्त की सलाह पर पैसा लगाने से पहले पूरी जांच करें। घर, सुविधा, सजावट या ऑनलाइन खरीद में कटौती ठीक रहेगी। अगर कोई भुगतान टाल सकते हैं, तो तारीख व्यवस्थित करें। नकदी और डिजिटल खर्च दोनों का हिसाब अलग रखें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
थकान, नींद की कमी और मन का दबाव शरीर पर असर डाल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, पर अनावश्यक डर भी न पालें। पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और समय पर विश्राम जरूरी रहेगा। स्क्रीन टाइम कम करें। देर रात तक जागने से अगले दिन की कार्यक्षमता घट सकती है। कुछ देर अकेले टहलना या शांत संगीत सुनना मानसिक बोझ हल्का करेगा।
आज की सलाह: खर्च लिखकर चलें और रिश्तों में प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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