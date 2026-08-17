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आज का वृश्चिक राशिफल 17 अगस्त: वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की हलचल से कैसा है आज का दिन?

By Anita Baranwal
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Scorpio Horoscope Vrishchik aaj ka Rashifal: घर में अचानक मेहमान या अतिरिक्त जिम्मेदारी का योग बन सकता है। इसे बोझ न मानें। संभलकर चलेंगे तो दिन उपयोगी भी रहेगा और थकाने वाला भी नहीं लगेगा।

aaj ka Vrishchik Rashifal 17 August
आज का वृश्चिक राशिफल 17 अगस्त

Scorpio Horoscope: शुरुआती हिस्से में लोगों से जुड़ाव, मदद और काम की गति अच्छी रह सकती है। दोस्तों, सहकर्मियों या नेटवर्क से कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है। किसी पुराने संपर्क से भी फायदा हो सकता है। अगर आप किसी योजना पर लंबे समय से बात कर रहे थे, तो सुबह का समय उसे आगे बढ़ाने के लिए ठीक है। दोपहर के बाद माहौल थोड़ा शांत और भीतर की ओर जाता महसूस होगा। मन अकेले रहना चाहे या ऊर्जा कम लगे, तो खुद को दोष न दें। यह समय थोड़ा धीमा होकर चीजों को समेटने का है। भाग्य से जुड़े क्षेत्र में सूर्य, बुध और गुरु का असर सीख, सलाह और दूर की सोच को मजबूत कर रहा है, इसलिए जल्द नतीजे के बजाय सही दिशा पर ध्यान दें।

वृश्चिक वालों की लवलाइफ कैसी?

रिश्तों के लिए दिन का पहला हिस्सा हल्का और मिलनसार रहेगा। आपकी बात में अपनापन रहेगा, इसलिए सामने वाला खुलकर प्रतिक्रिया दे सकता है। जो लोग किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, उनके लिए सहज बातचीत ज्यादा काम आएगी, दिखावा नहीं। परिवार में भी हंसी-मजाक का माहौल बन सकता है। बाद के हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ेगी। तब किसी बात को छिपाकर रखने के बजाय आराम से कहना बेहतर रहेगा। साथी की जरूरत समझने की कोशिश करें। अगर वह थोड़ा दूरी चाहता है, तो उसे निजी समय देना भी रिश्ते का हिस्सा है। घर आए मेहमानों या परिवार की व्यस्तता के बीच भी अपने करीबी के लिए थोड़ा समय निकालें।

वृश्चिक वालों का करियर कैसा रहेगा?

काम में लाभ का संकेत है, लेकिन यह लाभ मेहनत और संबंधों के सही उपयोग से आएगा। सुबह के समय टीमवर्क, क्लाइंट से बात, फीडबैक लेना या कोई प्रस्ताव रखना अच्छा रह सकता है। यदि आप फ्रीलांस, बिजनेस या कमीशन वाले काम में हैं, तो संपर्कों से मदद मिल सकती है। दोपहर के बाद ऊर्जा थोड़ी गिर सकती है, इसलिए कठिन काम पहले निपटा लें। छात्रों के लिए समूह अध्ययन, चर्चा या नोट्स साझा करना उपयोगी रहेगा। दिन ढलने पर पढ़ाई अकेले करने का मन हो सकता है, पर उस समय छोटे लक्ष्य तय करें। किसी विषय में गहराई से समझ आएगी, बशर्ते आप मोबाइल और अनावश्यक बातों से दूरी रखें। बहुत ज्यादा ओवरलोड लेना ठीक नहीं रहेगा।

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वृश्चिक धन राशिफल

वित्तीय दृष्टि से दिन ठीक है। छोटी या मध्यम अवधि की योजना पर विचार हो सकता है। बचत बढ़ाने, किस्तों का हिसाब सुधारने या किसी उपयोगी निवेश विकल्प को देखने का समय बन सकता है। फिर भी बिना जांचे पैसा न लगाएं। जो चीज मुश्किल समय में सहारा बने, उसी पर ध्यान दें। दोपहर के बाद खर्च का मन बढ़ सकता है, खासकर सुविधा या मूड सुधारने वाली चीजों पर। नकद और डिजिटल दोनों खर्च का हिसाब रखें। परिवार या घर के लिए अचानक कुछ लेना पड़ सकता है।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

ऊर्जा सुबह अच्छी रह सकती है, लेकिन ज्यादा भागदौड़ या काम का उत्साह आपको सीमा से आगे ले जा सकता है। यही बात बाद में थकान बन सकती है। इसलिए बीच-बीच में आराम लें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूरी रहेगी। दिन के बाद के हिस्से में मानसिक शांति और नींद की जरूरत ज्यादा महसूस हो सकती है। देर रात तक स्क्रीन पर न रहें। शरीर की साधारण थकान को नजरअंदाज न करें।

आज की सलाह: सुबह के मौके पकड़ें, शाम को रफ्तार कम रखें और अपने शरीर की सीमा समझें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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