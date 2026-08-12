आज का वृश्चिक राशिफल 12 अगस्त: वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal : दिन में मिली अच्छी खबर आपका मूड बदल सकती है, खासकर बच्चों, पढ़ाई या परिवार की उपलब्धि से जुड़ी बात हो तो। पढ़ें कैसा रहेगा दिन
कुल मिलाकर दिन सहारा देने वाला लग रहा है। कई काम भाग्य के साथ चलते नजर आएंगे, इसलिए जहां रास्ता अटका था वहां थोड़ी खुलावट महसूस हो सकती है। मन में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। सीखने, सलाह लेने, यात्रा की योजना बनाने या किसी महत्वपूर्ण कागजी काम को आगे बढ़ाने का समय अच्छा है। आय या लाभ उम्मीद से थोड़ा बेहतर हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर भी मन पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। बाहर से सब ठीक चलता दिखे, पर भीतर एक हल्की बेचैनी बनी रह सकती है। इसका कारण यह है कि एक तरफ अवसर खुल रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ रिश्तों और घरेलू बातों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा का सहारा भाग्य और दिशा पर है, इसलिए सही लोगों से बात करने पर लाभ मिलेगा।
वृश्चिक लव राशिफल
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ व्यवहार में नरमी रखना बहुत जरूरी रहेगा। छोटी बात को तूल देने से दूरी बढ़ सकती है, जबकि शांत होकर कही गई वही बात हल निकाल सकती है। अगर पिछले दिनों तनाव चला है, तो यह समय आरोप लगाने का नहीं, समझने का है। साथी की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक ईमानदारी जरूरी रहेगी। जो लोग दूर रहकर रिश्ता निभा रहे हैं, उन्हें संवाद नियमित रखना चाहिए। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात पूरे घर का माहौल हल्का कर सकती है। परिवार में सम्मान बढ़ने से आपका मन भी खुश होगा, लेकिन ध्यान रहे कि सराहना के बीच भी अपने सबसे करीब लोगों को भावनात्मक जगह दें।
वृश्चिक राशिफल करियर
पढ़ाई और करियर दोनों में आगे बढ़ने का नजरिया मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों को विषय समझने, नोट्स व्यवस्थित करने और गाइडेंस लेने से अच्छा फायदा होगा। शोध, लेखन, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण या नई स्किल सीखने वालों के लिए दिन उपयोगी है। नौकरी में काम का दबाव संभल जाएगा, अगर आप प्राथमिकता तय करके चलें। सीनियर से सहयोग या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।
जो लोग सरकारी, कानूनी, संस्थागत या दस्तावेजी काम में लगे हैं, उन्हें किसी प्रक्रिया के आगे बढ़ने की उम्मीद बन सकती है। करियर में अपनी छवि सुधारने के लिए बहस से ज्यादा काम की गुणवत्ता पर जोर दें। बच्चों की उपलब्धि, टीम की सफलता या किसी प्रोजेक्ट में आपका योगदान आपको अच्छी पहचान दिला सकता है।
वृश्चिक धन राशिफल
आमदनी के मामले में दिन राहत दे सकता है। कोई भुगतान, प्रोत्साहन, कमीशन या लंबित राशि की खबर उम्मीद से बेहतर रहे तो आश्चर्य नहीं। फिर भी पूरा पैसा एक साथ खर्च करने के बजाय उसका उपयोग सोच समझकर करें। घर, पढ़ाई, यात्रा या डिजिटल सुविधा पर खर्च हो सकता है। मित्रों के साथ खर्च करते समय सीमा रखें। लाभ अच्छा दिखे तो भी जोखिम वाले निवेश में जल्दबाजी न करें। जो पैसा आए, उसका थोड़ा हिस्सा बचत में रखें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
शरीर सामान्य रूप से साथ देगा, पर मन जल्दी जल्दी विचार बदल सकता है। यही बेचैनी थकान बढ़ा सकती है। ज्यादा स्क्रीन, कम नींद या लगातार यात्रा जैसी आदतें असर डालेंगी। थोड़ा शांत समय, हल्की सैर और पानी का संतुलन जरूरी रहेगा। खाने के समय को बिगड़ने न दें। मानसिक हल्कापन बनाए रखने के लिए दिन में दो बार छोटा विराम लें।
आज की सलाह: कम बोलकर ज्यादा सुनें, रिश्ते और मौके दोनों आपके पक्ष में रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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