आज का वृश्चिक राशिफल 11 अगस्त: चंद्रमा और गुरु का असर सोच को सकारात्मक बना रहा
Aaj ka Vrishchik Rashifal: जो लोग कई दिनों से उलझन में थे, वे आज अपने लिए बेहतर रास्ता देख पाएंगे। मन में आभार का भाव रखें। यही भाव दिन को और अच्छा बनाएगा।
Scorpio Horoscope : काफी हद तक संतोष देने वाला दिन दिख रहा है। मन में भरोसा रहेगा और कामों को लेकर दिशा भी साफ महसूस हो सकती है। सीखने, समझने, सलाह लेने और आगे की योजना बनाने के लिए समय अच्छा है। किसी यात्रा, आवेदन, प्रशिक्षण, इंटरव्यू या दूर के संपर्क से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। अगर कुछ समय से भागदौड़ ज्यादा थी, तो अब आपको लगेगा कि चीजें लाइन पर आ रही हैं। बच्चों की ओर से खुशी या संतोष मिल सकता है। उनका प्रदर्शन, व्यवहार या किसी काम में रुचि आपको अच्छा महसूस कराएगी। घर का माहौल भी हल्का और सहज रह सकता है। चंद्रमा और गुरु का प्रभाव सोच को सकारात्मक बनाता है, इसलिए छोटी अड़चन को बड़ा मुद्दा न बनाएं।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और जुड़ाव रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुखद है। साथी के साथ समय बिताने, कहीं साथ बैठकर बात करने या पुरानी बातों को हंसी में बदलने का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंध में भी अच्छा तालमेल रहेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे खुलकर नहीं तो कम से कम इशारों में अपनी भावना जता सकते हैं। बहुत भारी वादे करने की जरूरत नहीं है। सच्ची और सरल बात ज्यादा असर करेगी। परिवार में भी आपकी बात सुनी जाएगी। बच्चों के साथ समय बिताने से मन खुश होगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी रहेगी। जो विषय पहले कठिन लग रहे थे, उनमें समझ बन सकती है। नोट्स व्यवस्थित करना, दोहराव करना और शिक्षक की बात ध्यान से सुनना लाभ देगा। नौकरी में आपके काम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। किसी वरिष्ठ की सलाह आगे काम आएगी। अगर आप आवेदन, परीक्षा, प्रशिक्षण या प्रोफाइल सुधारने की तैयारी में हैं, तो कदम सही दिशा में जा सकता है। कारोबार करने वालों को भी नेटवर्क से फायदा मिल सकता है। दूर के संपर्क, ऑनलाइन विस्तार या नई जानकारी से मदद मिलेगी। बस जल्द नतीजा चाहने के बजाय निरंतरता रखें।
वृश्चिक धन राशिफल
वित्तीय स्थिति सामान्य से बेहतर लग सकती है। लाभ के छोटे अवसर दिखेंगे, लेकिन जोखिम वाले फैसलों में उत्साह को सीमा में रखें। अगर कहीं पैसा लगाने का मन हो, तो पहले नियम, समय और निकासी की शर्तें समझ लें। बच्चों, पढ़ाई या यात्रा से जुड़े खर्च रह सकते हैं, पर वे उपयोगी होंगे। आय और खर्च का संतुलन ठीक बना रह सकता है। किसी पुराने संपर्क से आर्थिक सलाह या काम का मौका भी मिल सकता है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी और मन भी हल्का महसूस होगा। यही वजह है कि शरीर पर भी अच्छा असर दिखेगा। फिर भी खानपान में लापरवाही न करें। बाहर का बहुत तला या मीठा कम लें। थोड़ी स्ट्रेचिंग, धूप और समय पर आराम आपको और बेहतर महसूस कराएगा। मन प्रसन्न रहे तो आधी थकान अपने आप उतर जाती है।
आज की सलाह: अच्छी लय बनी है, इसे दिखावे से नहीं बल्कि निरंतरता से मजबूत करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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