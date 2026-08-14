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आज का वृश्चिक राशिफल 14 अगस्त:चंद्रमा करियर में एक्टिव, लोगों की नजर काम और छवि पर

By Anita Baranwal
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Aaj ka Vrishchik Rashifal: करियर से जुड़ी परीक्षा या आवेदन वाले लोग आज अपनी तैयारी की कमी पहचानकर उसे सुधार सकते हैं। यही सुधार आगे फायदा देगा। 

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आज का वृश्चिक राशिफल 14 अगस्त

कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर महसूस हो सकती है। जो टेंशन भीतर ही भीतर चल रही थी, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। दिन आपको व्यस्त रखेगा, लेकिन यही व्यस्तता मन को बेकार की चिंता से भी दूर करेगी। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, फिर भी आप उन्हें संभालने की स्थिति में दिखेंगे। ऐसे लोग संपर्क में आ सकते हैं जो अनुभव, सलाह या किसी पहचान के जरिए आगे का रास्ता आसान करें। अपने व्यवहार में संयम रखें, क्योंकि प्रभावशाली लोगों पर पहली छाप जल्दी बनती है। घर का माहौल ठीक रखने पर भी ध्यान देना होगा। खासकर माता के आराम, सुविधा या घरेलू शांति से जुड़ी बातों को नजरअंदाज न करें। बाहर की उपलब्धि तभी अच्छी लगेगी जब घर की तरफ संतुलन बना रहे। चंद्रमा करियर वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोगों की नजर आपके काम और छवि दोनों पर रहेगी। भाग्य पक्ष से सूर्य, बुध और गुरु का सहारा सीख, सलाह और सही दिशा दे सकता है। इसलिए दिन मेहनत के साथ समझदारी दिखाने का है।

वृश्चिक लव राशिफल

मूड रोमांटिक रह सकता है और जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का साथ सुकून देगा। अगर आप बहुत दिनों से काम में उलझे हुए थे, तो थोड़ा समय निकालकर साथ बैठना रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। बातचीत में अपनापन रहेगा, मगर अपने काम का तनाव रिश्ते पर न उतारें। शादीशुदा लोगों को साथी की किसी व्यावहारिक मदद से राहत मिल सकती है। परिवार में संपत्ति, घर या नाम से जुड़ी कोई चर्चा उठे, तो संवेदनशील तरीके से बात करें। किसी भी बात को अधिकार या नियंत्रण की भाषा में न रखें। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे बहुत तेज गति से उम्मीदें न बढ़ाएं। धीरे चलने से भरोसा मजबूत होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

करियर के लिए यह उपयोगी दिन है। ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी और काम करने की स्थिति भी सुधरेगी। कोई वरिष्ठ, मार्गदर्शक या अनुभवी व्यक्ति उपयोगी सलाह दे सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पर उससे आपकी छवि भी मजबूत होगी। जो लोग बदलाव की सोच में हैं, वे पहले संपर्क मजबूत करें, फिर अगला कदम लें। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी रहेगी। पढ़ाई में बैठने के बाद मन कम भटकेगा और जो विषय भारी लग रहे थे, उनमें भी पकड़ बन सकती है। नोट्स व्यवस्थित करने, पिछले प्रश्न देखने और शिक्षक से सीधा सवाल पूछने का लाभ मिलेगा।

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वृश्चिक धन राशिफल

वित्तीय स्थिति स्थिर रह सकती है। दिन अचानक बड़े लाभ का नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ते काम का है। अगर संपत्ति, घर या परिवार के नाम से जुड़ा कोई कागजी विषय चल रहा है, तो ध्यान से पढ़कर आगे बढ़ें। जीवनसाथी के नाम, साझा खर्च या साझा संपत्ति की बात में पारदर्शिता जरूरी रहेगी। आय का स्रोत सामान्य रहेगा। खर्च जरूरी कामों पर हो सकता है। दिखावे या दूसरों से तुलना में पैसा खर्च करने से बचें।

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

मानसिक चिंता कम होने से शरीर भी हल्का महसूस करेगा। फिर भी लगातार काम करने से थकावट जमा हो सकती है। माता या घर के किसी बड़े की सुविधा का ध्यान रखें, इससे घर का तनाव कम होगा और आपका मन भी शांत रहेगा। भोजन समय पर लें। पानी कम न करें। शाम तक कंधों या पीठ में जकड़न जैसे सामान्य संकेत मिलें, तो हल्की स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी।

आज की सलाह: काम के बीच घर का संतुलन बनाए रखें, तभी उपलब्धि का सुख ठीक से महसूस होगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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