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आज का वृश्चिक राशिफल 18 जुलाई: वक्री बुध बढ़ा सकते हैं उलझन, इन मामलों में रहें सतर्क

By Anita Baranwal
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Aaj Ka Kark Rashifal: वृश्चिक राशि के जातकों की सोच को आज के दिन सूर्य और गुरु मिलकर विस्तार देंगे। हालांकि इस दौरान वक्री बुध काम को फंसाने लगेंगे। ऐसे में आपको किन-किन चीजों को लेकर सतर्क रहना है? यहां जानें। 

आज का वृश्चिक राशिफल 18 जुलाई: वक्री बुध बढ़ा सकते हैं उलझन, इन मामलों में रहें सतर्क

Scorpio Horoscope today, Vrishchik Rashifal 18 July: यह दिन हफ्ते के बेहतर दिनों में गिना जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि उत्साह के साथ थोड़ी उलझन भी चल सकती है। शुरुआत में काम, जिम्मेदारी और लोगों की नजर आप पर ज्यादा रहेगी। आपकी छवि, व्यवहार और फैसला लेने का तरीका नोटिस होगा। इसलिए जितना संभव हो, व्यवस्थित रहें। समाज, ऑफिस या कारोबारी दायरे में सम्मान और सराहना मिल सकती है। कोई व्यक्ति आपकी सलाह को महत्व दे सकता है। कारोबारी लोगों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या नया संपर्क मिलना संभव है। दिन बढ़ने पर माहौल थोड़ा हल्का होगा और मित्रों, नेटवर्क या लाभ से जुड़ी सोच बढ़ेगी। फिर भी हर बात में दूसरों पर निर्भर रहने से बचें। सूर्य और गुरु आपकी सोच को विस्तार दे रहे हैं, पर बुध वक्री होने से अंदरूनी उलझन और फैसलों में दोबारा विचार की जरूरत बनी रहेगी। इसलिए नाम, मान और मौके मिलें तो भी ठहरकर चलें। यही संतुलन आपको पूरे दिन का सही फायदा देगा।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आज आकर्षण है, पर स्पष्टता की जरूरत भी उतनी ही है। अगर आप किसी से अपेक्षा ज्यादा रखेंगे और बात कम करेंगे, तो मन में भ्रम पैदा हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए दिन का पहला हिस्सा साथी की उपलब्धि, काम या सार्वजनिक छवि से जुड़ी खुशी ला सकता है। उन्हें सपोर्ट दें। शाम की ओर बातचीत हल्की और दोस्ताना हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए किसी मित्र मंडली, सोशल दायरे या साझा परिचित के जरिए दिलचस्प संवाद बन सकता है। पति पत्नी के बीच छोटी बात को बहस का रूप न दें। सामने वाले की बात आधी सुनकर प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा। आपकी गहराई आज ताकत भी है और उलझन भी, इसलिए नरम शब्द रिश्तों को संभालेंगे।

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वृश्चिक राशि का करियर राशिफल

करियर में प्रगति के संकेत अच्छे हैं। काम का दबाव रहेगा, पर आप उसे संभालते दिखेंगे। बॉस, क्लाइंट या वरिष्ठ लोगों से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए नए ऑर्डर, नया ग्राहक या पुराने संपर्क का दोबारा सक्रिय होना उपयोगी रहेगा। फिर भी किसी भी डील, कागज या भुगतान शर्त को ध्यान से पढ़ें। छात्रों के लिए दिन मिश्रित है। दिमाग अच्छा काम करेगा, लेकिन एकाग्रता बीच बीच में टूट सकती है। रिसर्च, विश्लेषण, प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन में आप अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते जल्दबाजी न हो। दिन के पहले हिस्से में काम का आउटपुट अधिक रहेगा। बाद में टीम, मित्र या समूह सहयोग से फायदा हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले एक बार आंकड़े और समयसीमा फिर से देख लें।

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वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल

कमाई के नए रास्तों पर सोचने का यह ठीक समय है। लाभ की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे निवेश में केवल उत्साह के भरोसे कदम न बढ़ाएं। अगर आप बाजार, ट्रेड या किसी तेज रिटर्न वाली योजना देख रहे हैं, तो सीमा तय करके ही आगे बढ़ें। कारोबारी लोगों को भुगतान आने या ऑर्डर से नकदी प्रवाह सुधरने की उम्मीद बन सकती है। किसी मित्र की सलाह उपयोगी हो सकती है, पर अंतिम फैसला अपने हिसाब से लें। बड़े खर्च की जगह चरणबद्ध योजना बेहतर रहेगी।

वृश्चिक राशिफल 18 जुलाई 2026
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वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन मानसिक भागदौड़ थका सकती है। लगातार काम, लोगों से मिलना या अपेक्षाओं का दबाव सिर भारी कर सकता है। बीच बीच में ब्रेक लें। पानी पर्याप्त लें। देर रात तक जागने से बचें। हल्का भोजन और थोड़ी वॉक आपको संतुलन देगा। मन में चल रही बातों को दबाने की जगह लिख लेना या किसी भरोसेमंद से शांत ढंग से कहना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए हर बड़े फैसले से पहले दो मिनट ठहरें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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