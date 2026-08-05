आज का वृश्चिक राशिफल 5 अगस्त:मंगल, बुध का संकेत रणनीति और तैयारी साथ रखें, चूक से बचें
Aaj Ka Vrischik Rashifal:अगर साथी काम में व्यस्त हो, तो उसे शिकायत की तरह नहीं, समझदारी से लें। दिन आपको यह सिखा सकता है कि देखभाल सिर्फ बड़े इशारों से नहीं, छोटे व्यवहार से भी होती है।
Scorpio Horoscope Today Vrischik rashifal: रोजमर्रा के कामों को ठीक ढंग से निपटाने वाला दिन है। मन में जोश रहेगा और काम पर पकड़ भी अच्छी दिखेगी। जो जिम्मेदारियां कई दिनों से दबाव बना रही थीं, उन्हें एक-एक करके पूरा करने का तरीका मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास साफ नजर आएगा, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। फिर भी जल्दबाजी में हर काम खुद लेने से बचें। जहां मदद मिल सकती है, वहां सहयोग लेने में हिचक न रखें। दिन का स्वर व्यावहारिक है, इसलिए भावनाओं से ज्यादा नतीजे दिखेंगे। घर और काम के बीच समय बांटना जरूरी रहेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम, परिवार की बैठक या छोटे आयोजन में शामिल होने का मौका बन सकता है, जिससे मन हल्का होगा। चंद्रमा काम, अनुशासन और दिनचर्या पर ध्यान दिला रहा है, वहीं भाग्य पक्ष का हल्का सहारा दिशा देता दिख रहा है। इसलिए मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस स्थिर रहना जरूरी है।
वृश्चिक लव राशिफल
रिश्तों में आपका व्यवहार भरोसा बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपने लोगों के लिए समय निकालेंगे तो उनका मन भी खुलकर सामने आएगा। प्रेम संबंध में अनकही बातों को धीरे से सामने रखना ठीक रहेगा। तुनककर बोलने से बात उलझ सकती है, जबकि शांत लहजा तुरंत असर करेगा। जिन लोगों का रिश्ता थोड़ा औपचारिक हो गया है, वे साथ में कोई छोटा प्लान बनाएं। परिवार के साथ बैठना भी भावनात्मक दूरी कम करेगा।
वृश्चिक करियर राशिफल
यह हिस्सा खास मजबूत दिख रहा है। छात्रों के लिए पढ़ाई में पकड़ बन सकती है, विशेषकर प्रतियोगी तैयारी, विश्लेषण वाले विषय या अभ्यास आधारित काम में। पुरानी गलतियां समझ में आएंगी और सुधार का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ अपना काम पूरा करेंगे। वरिष्ठों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, अगर आप तथ्य साफ रखें। कारोबार करने वालों के लिए विस्तार की सोच बन सकती है। बाहर के संपर्क, नई मार्केट या लंबी यात्रा की योजना पर विचार हो सकता है, लेकिन हर खर्च पहले नापें। खिलाड़ियों, परफॉर्मिंग आर्ट्स या मंच से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। मंगल और बुध का प्रभाव यह संकेत देता है कि रणनीति और तैयारी साथ रखें, वरना छोटी चूक बड़ा समय ले सकती है।
वृश्चिक धन राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है, बशर्ते आप खर्च और लाभ दोनों पर नजर रखें। काम के कारण आने-जाने, सुविधा या तैयारी पर कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। उन्हें जरूरत के हिसाब से रखें। उधार देने या किसी और की योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें। नियमित आय से राहत बनी रहेगी। अगर आप कारोबार में हैं, तो विस्तार की सोच से पहले बजट और समय दोनों का हिसाब बैठाएं। छोटी बचत भी इस समय उपयोगी साबित होगी।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य से बेहतर महसूस हो सकती है। शरीर में फुर्ती रहेगी और मन भी सक्रिय रहेगा। फिर भी लगातार काम करने से थकान जमा हो सकती है। बीच-बीच में स्ट्रेचिंग, पानी और सही समय पर भोजन जरूरी है। बाहर का कार्यक्रम हो तो आराम का समय न काटें। मानसिक ऊर्जा अच्छी है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखने पर पूरे दिन ताजगी बनी रहेगी।
आज की सलाह: जरूरी काम पहले निपटाएं, फिर लोगों से मिलें और ऊर्जा को सही दिशा दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र