वृश्चिक राशि 21 मई 2026: वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा पूरा दिन? पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal Horoscope 21 May 2026, Scorpio Horoscope Today: राशि चक्र की यह 8वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा...
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 21 मई 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा जाएगा। काम के मामले में ग्रोथ होगी। बिजनेस में लाभ मिलेगा। पैसों के मामले में आपकी स्थिति अब मजबूत रहेगी। प्यार और परिवार का पूरा-पूरा साथ मिलने वाला है। किसी जगह ट्रैवल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज पूजा-पाठ और धार्मिक काम में मन लग सकता है जिससे आपको काफी शांति मिलेगी और मन भी खुश रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है।
ग्रहों की स्थिति
आज मंगल का प्रभाव आपको हिम्मत और कॉन्फिडेंस देगा। जिस काम या चीज को लेकर आप लंबे समय से सोच रहे थे, अब उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। सूर्य और बुध की स्थिति आज आपको सरकारी काम में मदद दिला सकते हैं। किसी अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति का सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य को को लेकर लापरवाही ना करें। कोशिश करें कि आज आप अपने रूटीन को बिगड़ने ना दें।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
आज प्यार के मामले में आपका दिन अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ रिश्ते में अपनापन और समझ बढ़ने के पूरे योग हैं। किसी बात को लेकर अगर गलतफहमी पैदा हो रही थी तो आज दूर हो सकती है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी आज सही ट्रैक पर चलेगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के लोगों का साथ मिलने से मन खुश रहेगा और घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। कुल मिलाकर रिश्ते और मजबूत होंगे।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
काम के मामले में दिन आपके फेवर में रह सकता है। नौकरी करने वालों को अपने काम में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी। ऑफिस में आपकी मेहनत और काम की तारीफ होगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आपकी स्थिति पहले से बेहतर बन सकती है और आज मुनाफा बढ़ने की भी पूरी संभावना है। पुराने काम से धन लाभ हो सकता है। इनकम के लिए मौके मिलेंगे जिससे आर्थिक स्थित पहसे से बेहतर होगी। हालांकि खर्च करते समय सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर पैसों के मामले दिन राहत देने वाला रहेगा।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहें। थकान, कमजोरी या फिर आलस महसूस हो सकता है। ऐसें में समय मिलते ही आराम जरूर करें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। अपने खानपान का ध्यान रखें। समय पर खाना खाएं। ज्यादा भागदौड़ और तनाव से बचेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो दिन सही गुजरेगा।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र