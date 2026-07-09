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आज का वृश्चिक राशिफल 9 जुलाई 2026: सूर्य, बुध वक्री धन को लेकर अलर्ट कर रहे, करियर में गुरु का असर

By Anita Baranwal
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aaj ka Vrishchik Rashifal 9 july 2026: बहुत ज्यादा राज रखने या हर बात को मन में दबाने से बचें। दिन काम और साझेदारी दोनों में सोच समझकर आगे बढ़ने का है।   

आज का वृश्चिक राशिफल 9 जुलाई 2026: सूर्य, बुध वक्री धन को लेकर अलर्ट कर रहे, करियर में गुरु का असर

भीतर से सक्रिय और सावधान रहने का यह दिन है। मन में गहरे विचार चलते रहेंगे और आप किसी बात का बारीकी से विश्लेषण करते नजर आएंगे। चंद्रमा का असर काम, स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर होने से रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आज प्राथमिकता पाएंगी। काम में कोई पुरानी उलझन या बाधा सामने आ सकती है लेकिन आप उसे सुलझाने में सक्षम रहेंगे। गुरु का असर करियर और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बेहद अनुकूल है और आपकी मेहनत तथा क्षमता को सराहना मिलने की संभावना है। मंगल का असर साझेदारी और रिश्तों के क्षेत्र में सक्रियता ला रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत या कोई जरूरी सहमति की बात हो सकती है। शनि वक्री होने से रचनात्मक कार्यों या बच्चों से जुड़े मामलों में थोड़ा धैर्य जरूरी होगा। सूर्य और बुध का प्रभाव गहरे शोध, पुराने मामलों की समीक्षा या वित्तीय सावधानी की ओर ध्यान ले जाता है।

वृश्चिक लव राशिफल

रिश्तों में मंगल का असर आज कुछ तीव्रता या सीधी बात करने की इच्छा ला सकता है। जीवनसाथी या साथी के साथ कोई जरूरी विषय सामने आ सकता है। बातचीत में तेज लहजे से बचें क्योंकि आज आपकी भावनाएं गहरी हैं और शब्दों का असर भी ज्यादा रहेगा। परिवार में रचनात्मक माहौल बनाएं। बच्चों के साथ समय बिताना मन को अच्छा लगेगा। पुरानी शिकायत को आज न उठाएं। सुनने की आदत आज सबसे ज्यादा काम आएगी।

वृश्चिक करियर राशिफल

करियर में गुरु का असर आपकी प्रतिष्ठा और अधिकार को मजबूती दे रहा है। काम में आपकी विशेषज्ञता और समझ आज दूसरों से अलग दिखेगी। बुध वक्री होने से किसी पुराने प्रोजेक्ट, शोध कार्य या वित्तीय दस्तावेज पर दोबारा नजर डालना जरूरी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए गहरे और विश्लेषणात्मक विषयों में आज पकड़ अच्छी रहेगी। जोखिम भरे या बहुत बड़े करियर फैसले अभी टालें। मौजूदा जिम्मेदारी को लगन से निभाएं। मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल

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वृश्चिक धन राशिफल

सूर्य और बुध वक्री का असर वित्त के मामले में सावधानी की मांग करता है। पुराने भुगतान, साझा संपत्ति या छिपे हुए खर्च पर ध्यान दें। किसी दूसरे के पैसों के मामले में बिना सोचे हस्तक्षेप न करें। आय ठीक है लेकिन अभी बड़ा जोखिम लेने की जगह सावधानी से काम चलाना बेहतर रहेगा। उधार से बचें। -अपनी कुंडली दिखाएं

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

थकान और मानसिक तनाव का ध्यान रखें। दिनचर्या को नियमित रखने से फर्क पड़ेगा। भारी खाने से बचें और हल्का भोजन लें। थोड़ी देर के लिए शांत जगह पर बैठना मन को हल्का करेगा। रात में जल्दी सोने की कोशिश करें।

आज की सलाह: गहरे विचारों को सही दिशा दें, करियर पर ध्यान लगाएं और रिश्तों में शांत रहें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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