Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Horoscope today aaj ka vrishchik Rashifal 8 December 2025 future predictions
वृश्चिक राशिफल 8 दिसंबर 2025: वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें पूरा राशिफल

वृश्चिक राशिफल 8 दिसंबर 2025: वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप:

Scorpio Horoscope 8 December Today Rashifal: आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। लवलाइफ में आज क्विक जजमेंट, ईष्या से बचें, रिस्क वाले शॉर्टकट से भी बचें  

Dec 08, 2025 07:16 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today 8 December 2025 : वृश्चिक राशि वालों को अच्छा श्रोता बनना है। पर्सनल ईगो को आपको अपने रिलेशनशिप से बाहर करना है। आज ऑफिस में आपके सामने नए मौके आ सकते हैं। इससे आप प्रोफेशनल लाइफ में अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी हैं। आपको अपने रिलेशनशिप में मिच्योर एटीटयूड रखना है। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत अच्छी हैं। आज जॉब में डिप्लोमेटिक रहें और सेंसेटिव भी रहें, इससे आप जॉब में मिलने वाले हर मौके को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक लव राशिफल

अपने लवर के साथ समय बिताएं और कोशिश करें कि उससे अच्छे से बात करें, खराब शब्दों को चयन बिल्कुल ना करें। आज लवलाइफ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपमें कोई इश्यूज भी चल रहे हैं, तो भी मुस्कुराकर जवाब दें। जो लोग महसूस करते हैं कि उनके रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाने की जरूरत है, वो लोग विवाह पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं अपने माता-पिता के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस करते समय खुश होंगी। आप अपने एक्स लवर के साथ इश्यूज को सुलझाने पर भी विचार कर सकते हैं, जिससे आज आपकी लाइफ में फिर से खुशियां ही खुशियां आएंगी। शादीशुदा महिलाएं कोशिक करें कि उनका लाइफ पार्टनर क्या कर रहा है, उस पर नजर रखें।

वृश्चिक करियर राशिफल

ऑफिस में वृश्चिक राशि वालों को अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए, आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है। आज क्लाइंट्स को इंपरेस करना चाहते हैं, तो पने कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो लोग एक्टिंग आर्ट्स, म्यूजिक और राइटिंग जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों में लगे लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। टीम मीटिंग में आपको अपने यूनीक आइडियाज देने हैं। आपके सीनियर्स आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। बिजनेसमैन पार्टनरशिप के इश्यूज को सुलझाने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। आपको लोकल अधिकारियों के साथ परेशानी ना इसके लिए खास तौर पर फोकस करना चाहिए। एगजाम देने वाले स्टूडेंट्स आश्वस्त हो सकते हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों के पास पैसा बहुत आएगा, लेकिन आपको अपने बुरे दिनों के लिए भी पैसा बचाकर रखना चाहिए। आप लीगल लड़ाई भी आज जीत सकते हैं. आपको अपने निवेश को लेकर या व्यापार में भी पैसा लगाने के बारे में सीरियस होकर विचार कर सकते हैं। इस समय पैसा बेकार की चीजों में ना लगाएं। सोना या ज्वैलरी खरीद सकते हैं, जो एक निवेश भी है। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी खरीदेंगी। बिजनेस आज प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 8 दिसंबर 2025 : आज तुला वाले एग्रीमेंट साइन से पहले सवाल पूछें, केयर
ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 8 दिसंबर : लवलाइफ में जिद्दी ना बनें, ब्रैकअप के चांस, संपत्ति विवाद
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 8 दिसंबर : लवलाइफ में बेस्ट रोमांटिक पल , प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कत

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को फेफड़ों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, और डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चों को आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। फिलहाल इस समय शांत रहना है, अगर ऑफिस में समस्याएं हैं, तो इससे होने वाले तनाव से बचें, और आज जिम या योग सेशन में शामिल होने का भी अच्छा समय है। जिन लोगों को न्यूरो और एसिडिटी की समस्या है, उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने