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वृश्चिक राशिफल 7 जुलाई: शनि और चंद्रमा के कारण जोश और धैर्य का संतुलन बनाए रखें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Vrishchik Rashifal 7 july 2026: दूर की यात्रा या काम के सिलसिले में बाहर जाने की चर्चा भी बन सकती है। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक है, लेकिन चमक तभी टिकेगी जब आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। 

वृश्चिक राशिफल 7 जुलाई: शनि और चंद्रमा के कारण जोश और धैर्य का संतुलन बनाए रखें

मूड में उत्साह और भीतर एक रचनात्मक चमक बनी रह सकती है। जो लोग कुछ नया सीखना, सिखाना, दिखाना या सामने रखना चाहते हैं, उनके लिए दिन सहयोगी है। मन हल्का रहे तो काम भी जल्दी बनते हैं, इसलिए खुद पर बेवजह दबाव न डालें। परिवार या दोस्तों के साथ किसी कार्यक्रम, छोटी पार्टी या सामाजिक मुलाकात का योग बन सकता है। अगर बच्चों, शौक, खेल, कंटेंट, डिजाइन, कला या प्रस्तुति से जुड़े हैं, तो आपका प्रदर्शन ध्यान खींच सकता है। चंद्रमा का असर आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, जबकि शनि आपको अनुशासन की याद भी दिला रहा है। इसलिए जोश और धैर्य का संतुलन बनाए रखें। किसी बात में तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत आज नुकसान कर सकती है।

वृश्चिक लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी, पर थोड़ा नाटकीय अंदाज भी आ सकता है। अगर साथी आपकी बात तुरंत न समझे, तो उसे उदासीनता न मानें। खुलकर बोलें, पर दबाव न बनाएं। प्रेम संबंधों में आकर्षण अच्छा रहेगा। मुलाकात, लंबी बातचीत या साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, वहां हंसी और हल्की बातों से माहौल सहज होगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन स्थिर होगा। बच्चों की उपलब्धि या उनकी छोटी खुशी घर का माहौल अच्छा कर सकती है। शादीशुदा लोगों को गुस्से से ज्यादा साझेदारी पर ध्यान देना होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

पढ़ाई के मामले में मेहनत का भरोसा बना रहेगा। जिन छात्रों की तैयारी रुकी हुई लग रही थी, वे अब समझ पाएंगे कि किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान चाहिए। रचनात्मक विषय, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या मौखिक अभिव्यक्ति वाले काम में बढ़त मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और काम समय पर निपटाने की क्षमता बढ़ेगी। सीनियर आपके तरीके को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा। बुध और गुरु का सहयोग सीखने, सलाह लेने और आगे की दिशा तय करने में मदद दे सकता है। बिजनेस वालों के लिए बाहर के संपर्क, नई जगह, नया बाजार या यात्रा आधारित योजना उपयोगी हो सकती है। खिलाड़ियों और प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पहचान, सराहना या अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। बस अहंकार को बीच में न आने दें।

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वृश्चिक धन राशिफल

वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी, पर खर्च का मूड भी बना रह सकता है। बच्चों, शौक, मनोरंजन, यात्रा या किसी खास मौके पर पैसा लग सकता है। कमाई की संभावना बनी रहेगी, लेकिन हर आकर्षक प्रस्ताव जरूरी नहीं कि अभी सही हो। बड़ी खरीद या जोखिम भरे फैसले में तथ्य जांचें। परिवार से जुड़ा कोई खर्च अचानक सामने आ सकता है। अगर आप स्वतंत्र काम करते हैं, तो नए संपर्क से भविष्य का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल बचत और सुविधा के बीच संतुलन ही समझदारी होगी। पंडितजी से करें बात

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वृश्चिक हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। मन प्रसन्न हो तो शरीर भी साथ देता है। फिर भी अनियमित भोजन, मीठा या बाहर का खाना ज्यादा न लें। खेलकूद या एक्सरसाइज करते समय वार्मअप जरूरी रखें। भावनात्मक उतार चढ़ाव से नींद थोड़ा प्रभावित हो सकती है। शाम को हल्की चाल, संगीत या शांत बातचीत मन को बहुत राहत दे सकती है। हर राशि का राशिफल यहां पढ़ें

आज की सलाह: तारीफ मिले तो संतुलित रहें और अगला कदम भी उतनी ही तैयारी से लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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