Scorpio Horoscope today aaj ka vrishchik rashifal 5 December 2025 Today future predictions
वृश्चिक राशिफल 5 दिसंबर 2025: वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप:

Scorpio Horoscope 5 December Today Rashifal : आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। लवलाइफ में आज क्विक जजमेंट, ईष्या से बचें, रिस्क वाले शॉर्टकट से भी बचें 

Dec 05, 2025 07:17 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope for Today 5 December 2025 : आज वृश्चिक राशि वालों की शांत ताकत आपको नए स्पष्टता की तरफ गाइड करेगी। आज स्टडी इनर फोकस आपको छिपे हुए ऑप्शन को देखने में मदद करेगा। इसके लिए सिंपल पलान बनाएं और ईमानदारी से बोलें और शांत कॉन्फिडेंस से आगे बढें। आपका आज अंतरज्ञान और फोकस बहुत तेज रहेगा। आज किसी से अपश्बद ना कहें। अपने खास लोगों से बात करें, जिससे आपकी लाइफ में स्पष्टता आए।

वृश्चिक लव राशिफल

आज लवलाइफ में गहरी ईमानदारी आपके लिए रिश्तों को जोड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो छोटे सिग्नल पर भरोसा करें। किसी नए रिश्ते में है तो प्यार में जल्दबाजी सही नहीं, मीटिंग्स को स्थिर और स्लो रखें। कपल्स को एक क्लियर फीलिंग शेयर करने है और वो बिना टोके सुनें, इससे तनाव कम होगा। अपने लाइफ पार्टनर को प्यार और सहारा दें। एक शांत एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं और असहमति के दौरान सम्मान से बात करें। ईमानदार तारीफ और केयर से काम आसान होंगे और विश्वास गहरा होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को रिसर्च और केयरफुल मूव्स से रिवार्ड मिलेगा। किसी समस्या को सुलझाने के लिए उसे पढ़ें और फैक्ट इकट्ठे करें। इसके साथ ही अपने सुपरवाइजर को क्लियर प्लान दें।अपने आइडियाज को शांत रहकर शेयर करें। अपने टीम के लोगों की छोटे-छोटे कामों में मदद करें। ऑफिस गॉसिप को फिल छोड़ दें और विनम्र रहें। बैठकों में सटीक शब्द बोलें। अगर आपको ट्रैनिंग की जरूरत है, तो शार्टटर्म कोर्स करें या किसी से सलाह लें। हमेशा धैर्य रखना और लगातार कोशिश करना आपकी लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। आपको निकट भविष्य में सम्मान, नई जिम्मेदारियां, आगे बढ़ने और प्रैक्टिकल टारगेट बनाने में मदद करता है।

वृश्चिक मनी राशिफल

अगर आप सोच-समझकर योजना बना रहे हैं, तो आर्थिक चीजें स्थिर होंगी। आपको फने बिल्स को रिव्यू करना है। जिन भी चीजों की डयू डेट है, उसे कंफर्म करें, इसके लिए रिमाइंडर सेट करें। अगर किसी को पैसा उधार देना है, तो बड़ी रकम ना दें, अगर देनी है, तो शर्तें साफ रखें। आज आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। आपको एक जो जगह से कीमतों की तुलना कर लेनी चाहिए। अगर कोई डील करने जा रहे हैं, तो लिखित में कंफर्मेशन मांगे। अगर किसी छोटे निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पर रिसर्च करके ही आगे बढ़ें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाएं, इससे आपकी सेविंग्स सेफ रहेगी। आपको बिना बात का पैसों का तनाव नहीं होगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज वृश्चिक राशि वाले अच्छी केयर से अपनी हेलथ में सुधार लाएंगे। आपको सुबह के समय धीमी स्ट्रेचिंग, एक छोटी सी वॉक और खुद को फोकस करने के लिए कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। पाचन और एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए हल्का, खाना खाएं। डाइजेशन के लिए खूब पानी पिएं। कामों के बीच आराम करें, देर रात तक स्क्रीन टाइम को कम करें। सोने में मदद के लिए सिंपल रुटीन फॉलो करें। अगर आप उदास महसूस करते हैं, तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। इमोशनल चीजों को शेयर करने से बोझ कम होता है और ताकत मिलती है और मुस्कुराते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
