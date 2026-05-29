वृश्चिक राशिफल 29 मई: पार्टनर के साथ हो सकती है बहस, ऑफिस में काम की तारीफ, पढ़ें आज की सलाह

Scorpio Horoscope Today Vrishchik Rashi ka Rashifal Horoscope: वृश्चिक राशि चक्र की आठवीं राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। आज वृश्चिक राशि वालों रिश्ते और हेल्थ को लेकर सतर्क रहना है। जानें 29 मई का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Scorpio Daily Horoscope 29 May 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। काम के मामले में स्थिति अच्छी बनी रहेगी और आपको अपनी मेहनत और हर एक कोशिश का अच्छा रिजल्ट ही मिलता दिखेगा। वहीं दूसरी ओर अपनी सेहत और रिश्तों के मामले में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। हर एक छोटी बात को लेकर ज्यादा सोचने से बचें और अपने मन को शांत रखें। धैर्य और समझदारी से फैसले लेंगे तो आपके लिए सही होगा। नीचे पढ़ें लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से 29 मई का दिन आपके लिए कैसा जाएगा?

वृश्चिक राशि का लव राशिफल प्यार के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। आज कुछ भी बोलते वक्त अपने शब्दों पर ध्यान दें। किसी छोटी सी ही बात पर पार्टनर संग बहस हो सकती है। ऐसे में अपनी बात प्यार से और थोड़ा संभलकर ही सामने रखें। अगर किसी से दिल की बात शेयर करनी है तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा इंतजार करना ही सही होगा। शादीशुदा लोग पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। इतना ध्यान रखें कि रिश्ता चलाने के लिए बातचीत सबसे बेसिक चीज है तो इसे सही तरीके से ही करें।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल करियर के मामले में आज का दिन आपके फेवर में दिख रहा है। ऑफिस में माहौल ठीक रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। काम की तारीफ होगी। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें भी आज अच्छे संकेत मिलेंगे। कई लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जरूरी काम की लिस्ट बनाकर ही दिन की शुरुआत करें। काम पर फोकस बनाकर रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि का मनी राशिफल पैसों के मामलों में आज आपको थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलना होगा। खर्च और बचत के बीच सही तालमेल बिठाएं। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा नुकसान तो आने वाले कई दिनों तक नहीं दिख रहा है लेकिन आपको फालतू के खर्चों से बचना है। बिना वजह कुछ भी ना खरीदें। अगर लगता है कि कोई चीज आपके काम की है या बहुत जरूरी है तभी उसे खरीदें। बिजनेस से जुड़े लोगों को धन लाभ मिल सकता है। हालांकि आज के दिन किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचें। सोच-समझकर फैसला लेंगे तो आगे के लिए काफी सही होगा।

वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सिरदर्द, थकान, आंखों में दर्द, नींद की कमी और शरीर में सुस्ती सी महसूस हो सकती है। काम के साथ-साथ आराम भी करें। सही समय पर लंच और डिनर करें। नींद अच्छे से लें। सोने से पहले फोन ना चलाएं। मेडिटेशन और सुबह की वॉक से आपको फायदा मिलेगा। ओवरथिंकिंग से बचें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।