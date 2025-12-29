वृश्चिक राशिफल 29 दिसंबर 2025: ऑफिस रोमांस से करें तौबा, जानें कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का दिन

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। ऑफिस रोमांस से करें तौबा, जानें कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का दिन

Scorpio Horoscope Today 29 December 2025 : आज वृश्चिक राशि वाले रिलेशनशिप में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखेंगे। अपने पार्टनर के इमोशंस का खास धयान रखें। आपकी पर्फोर्मेंस आज मैनेजमेंट और क्लाइंट्स का मन मोह लेगी। आज आपके लिए फिजाओं में प्यार की महक रहेगी। आप प्यार को अपनाएं और इसे वापस भी दें, इससे आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा। आज छोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास कई मौके आ सकते है। आइए जानें कैसा रहेगा आज वृश्चिक राशि वालों का दिन

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृश्चिक लव राशिफल आप रिलेशनशिप को लेकर आज सेंसेटिव रहेंगे, इसका सीधा असर आपके रिलेशनशिप में दिखेगा। आज आप दोपहर के समय अपने क्रश को प्रपोज भी कर सकते हैं, अच्छा दिन है आपके लिए। आज कोशिश करें कि रिलेशनशिप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जो लोग लंबी दूरी के रिलेशनशिप में रहते हैं, वो लोग कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक फोन पर बात करें। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से तौबा करनी चाहिए, ये आपकी लाइफ में तूफान ला सकता है। आपके लिए जरूरी है कि इन सभी चीजों से तुरंत बाहर आएं, इनमें भूलकर भी ना पड़ें। सिंगल महिलाएं आज किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल आज काम में आपको नए टैलेंज मिलेंदे, इससे आपका करियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा। आज कुछ प्रोफेशनल लोग क्लाइंट्स के ऑफिस भी जा सकते हैं। जो लोग आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, पेंटिंग से जुड़े हैं, वो लोग आप अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। इसलिए इन लोगों को खास तौर पर अलर्ट रहना होगा। लीगल प्रोफेशनल लोगों का आज दिन बहुत बिजी रहने वाला है। बिजनेसमैन आज सभी टैक्स और पॉलिसी से जुड़ी परेशानियों को सुलझाकर आगे बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं. वो लोग आज पेपर डाल सकते हैं, इसके अलावा अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल आज वृश्चिक राशि वालो के पास बहुत जगहों से आएगा। कुछ लोगों को प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें और वाहन खरीदने के लिए आज दिन को चुन सकते हैं। महिलाएं आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकती है, लेकिन अच्छे से सोचकर और रिसर्च करके आप पैसा लगाएं। बिजनेसमैन आज प्रवर्तकों के जरिए से फंड लाने में आज सफल रहेंगे, इस तरह वो अपने बिजनेस को और आगे तक फैला सकते हैं। दोपहर का समय नए विचारों को लॉन्च करने के लिए अच्छा है, जो आने वाले दिनों में अच्छा लाभ दिलाएंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को कोई सीरियस हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा। आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप लाइफस्टाइल को ट्रैक करें। आप लोगो को धूल और आंधी से दूर रहना चाहिए। कुछ लोगों को आंख नाक गले की दिकक्त हो सकती है। आपको इस समय खूब सारा पानी पीना है और स्मोकिंग से बहुत दूर रहना है। गर्भवती महिलाओं को टूवहीलर और बस में चढ़ते समय खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। अगर पाचन से जुड़ी दिक्कत हो रही है, तो सीनियर्स को खास तौर पर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।