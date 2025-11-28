वृश्चिक राशिफल 28 नंवबर 2025 :आज हेल्थ को लेकर पैसा खर्च होगा, ईगो को कंट्रोल करें, करियर में परेशानी

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal : वृश्चिक राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।आज हेल्थ को लेकर पैसा खर्च होगा, ईगो को कंट्रोल करें, करियर में परेशानी

Scorpio Horoscope Today 28 November 2025 : आज नैतिकता आपको गाइड करेगी। आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। आपके करियर को जो ग्रोथ दें, ऐसे काम को जरूर करें। पैसों को लेकर इस समय सावधानी से हैंडल करें। लव अफेयर में आपको निषपक्ष होना होगा। रोमांस को सेलिब्रेट करने के मौके देखें। ऑफिस में अपने आपको पॉवरफुल दिखाएं। वैल्थ को स्मार्टली हैंडल करें। छोटे हेल्थ इश्यूज आज आ सकते हैं।

वृश्चिक लव राशिफल रिश्ते में छोटी-मोटी परेशानियां आज आपके सामने आ सकती हैं। नए लवर के लिए सुबह का समय आज बेहद महत्वपूर्ण है। आज किसी भी हालत में बहस से बचें। आप वेकेशन पर जाने पर भी विचार कर सकते हैं जहां रिश्ते को और बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे। आज के दिन आपको अपने ईगो को कंट्रोल करने में दिक्कत होगी, यही वजह है कि आपके आपके सामने नई समस्याएं आ सकती हैं। कुछ महिलाएं अपने लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य पर चर्चा करके खुश होंगी। आपके माता-पिता आज आपको सपोर्ट क सकते हैं। आज सिंगल लोगों या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें नया प्यार मिल सकता है।

वृश्चिक करियर राशिफल वृश्चिक राशि वाले आज करियर में संभल कर रहें। करियर में आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में आपको फोकस करना होगा। इस समय आपके सामने नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। इसलिए आपको किसी प्रोजेक्ट या क्लाइंट सेशन में अपने टेक्निकल स्किल्स दिखाने के मौके मिलेंगे। जो लोग नौकरी बदलने के इच्छुक हैं, वे किसी जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंटस एडमिशन पाना चाहते हैं, उनके लिए आज अच्छी खबर है। आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप आई है, तो आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत है।

वृश्चिक मनी राशिफल वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में आज पैसा आएगा। आपको इससे आर्थिक फैसले लेने में सहुलियत होगी। अगर आप पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पिछले निवेश से भी अच्छा लाभ होगा। इसके जरिए आप नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। आज हेल्थ को लेकर कुछ पैसा खर्च हो सकता है, डॉक्टर को दिखाने में आज पैसा लेगा। आज बिजनेसमैन को फाइनेंस से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी और सभी लंबित बकाया राशि का पेमेंट हो जाएगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ को बिल्कुल पहले नंबर पर लेना है, आज हेल्थ से समझौता न करें। छाती, फेफड़े और पेट से जुड़ी अगर दिक्कत है, तो सब कुछ ठीक है, यह जानने के लिए डॉक्टर को दिखाएं। आज आपके जोड़ों में दर्द भी हो सकता है जो आपकी लाइफस्टाइल को आज काफी डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय वृश्चिक राशि वाले तेज गति से वाहन चलाने से बचें, खासकर रात में रुल्स फॉलो करें, क्योंकि दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आज का दिन उन लोगों के लिए खास है जिन्हें हार्ट संबंधी समस्याओं की हिस्ट्री है। छुट्टियों पर जाते समय आपको दवाएं ले जाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।