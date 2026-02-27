वृश्चिक राशिफल 27 फरवरी: आज सिंगल लोगों की जिंदगी में होगी किसी खास शख्स की एंट्री, ऑफिस में विवादों से रहें दूर
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 26 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 26 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 27 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज लव लाइफ के लिए अच्छा दिन है। करियर के लिए भी दिन फेवर में होगा। हालांकि ऑफिस में आज थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। पैसों को समझदारी से संभालें। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन सही है लेकिन सोच-समझकर ही फैसला लें। काम में आज खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति आज सही रहेगी। वहीं आपकी हेल्थ में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नीचे विस्तार से पढ़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए 27 फरवरी की विस्तृत राशिफल-
वृश्चिक 27 फरवरी लव राशिफल
वृश्चिक राशि वाले लोग आज कोई भी जरूरी फैसला लेते वक्त पार्टनर को भी भरोसे में लें। आपके पार्टनर को आपका साथ भाता है तो ऐसे में उनके साथ भी कुछ समय ऐसे गुजारें जहां शांति से बैठकर बात हो पाए। फालतू की बहसबाजी ना करें। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। जो लोग शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो आज पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें। कुछ लोग अपने पार्टनर की मुलाकात पैरेंट्स से करवा सकते हैं। ईगो की वजह से छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है। इसे समय रहते सुलझा सकते हैं। दिन के दूसरे हिस्से में महिला जातकों को बच्चों से संबंधित अच्छी न्यूज मिल सकती है। सिंगल लोग खुश हो जाएं क्योंकि आज कोई नया शख्स जिंदगी में एंट्री मार सकता है।
वृश्चिक 27 फरवरी करियर राशिफल
ऑफिस में आज किसी भी तरह के विवाद से दूर ही रहें। हो सकता है कि आज दिन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल लगे लेकिन बाद में चीजें ठीक रहेंगी। बस इतना ध्यान रखें कि हर चीज पर ज्यादा रिएक्ट ना करें। बिजनेस से जुड़े लोग आज किसी नई डील पर साइन कर सकते हैं। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, एचआर, शिक्षा, कानून और मीडिया से जुड़े लोग आज ज्यादा काम कर सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू देने वाले हैं, वो आज कॉन्फिडेंट रहें। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे स्टूडेंट्स को आज गुड न्यूज मिल सकती है।
वृश्चिक 27 फरवरी मनी राशिफल
आज वृश्चिक राशि वालों को किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। कुछ महिला जातक आज अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकती हैं। शेयर मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि सोच-समझकर सही फैसला लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को लिए दिन का दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग लंबे समय से कानूनी पचड़े में फंसे थे, उनका मामला आज सुलझ सकता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति सही होगी। फालतू के खर्चे से बचें। पैसों का इस्तेमाल सही जगह करें।
वृश्चिक 27 फरवरी हेल्थ राशिफल
आज वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ ठीक रहने वाली है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ चीजों पर गौर करना जरूरी है। आज गाड़ी चलाते वक्त इन लोगों को सावधान रहना है। एडवेंटर स्पोर्ट्स के वक्त थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि चोट लगने की संभावना है। कुछ लोगों को नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर दिक्कत बढ़ती जाए तो डॉक्टर की सलाह लेना सही रहेगा। तली-भुनी चीजों को कम खाएं। खाने में प्रोटीन और विटामिन को ज्यादा एड करें। आज सिरदर्द की दिक्कत परेशान कर सकती है। वहीं कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द परेशान करेगा। जिन लोगों को आंख या फिर मुंह से जुड़ी कोई समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना सही रहेगा। पानी भरपूर मात्रा में पिएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट