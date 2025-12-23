Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 23 दिसंबर 2025: आज रिएक्ट करने से पहले सोचें, फीलिंग्स शेयर करने में उतावले ना हों

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 23 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। 

Dec 23, 2025 07:21 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Scorpio Horoscope for Today 23 December 2025: वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके लिए आपकी एनर्जी आपको गाइड करेगी। आपको आज गहराई में फीलिंग होगी, आप के अंदर की आवाज पर विश्वास करें और इसी के अनुसार आगे बढ़ें। अपने पुरानी झगड़ों को फिलहाल सोल्व कर लें। आपका क्लियर एक्शन आपको सही दिशा देगा। आप आज कई बदलाव भी देंखेंगे, खासकर इमोशंस और फोकसमें। किसी भी चीज में रिएक्ट करने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए। केयरफुल प्लानिंग पर आपको खास तौर पर विश्वास करना होगा। साफ बोलें, जिससे आप गलतफहमियों से बच सकें। अपनी लिमिट्स को भी स्पष्ट रखें।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आप इमोशंस बहुत गहराई तक जाएंगे,इस तरह आपको अपने रिलेशनशिप को क्लोज करने का चांस मिल रहा है। आपको ईमानदारी से बाते शेयर करनी चाहिए, अपने पार्टनर को अच्छे से सुनना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, तो ईमानदारी से बात करेंगे, तो आपको आपकी वैल्यूज वाला कोई मिल सकता है। इस समय किसी को परखे ना और किसी से जलन भी ना करें। आपको बस सभी की भलाईकरनी है। आपको छोटे-छोटे इशारे और आपकी उनकी केयर करना आप दोनों में विश्वास आपको बड़े वादों से कहीं ज्यादा बढ़ाएंगे। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में उतावले ना हों, आपको आपसी समझ से एक दूसरे के फैसलों को लेते समय गाइड करना है। अपनी फीलिंग्स को लेकर धैर्य रखें। अपनी टो बनाए रखें और अपनी सीमाएं को भी हमेशा ध्यान में रखें।

वृश्चिक करियर राशिफल

वृश्चिक राशि वालों को डिटेल्ड में प्लानिंग कर लेनी चाहिए, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपको अपने फैक्ट को चेक करने के लिए समय निकालना चाहिए। आपकी एबिलिटी कि आप काम बहुत ध्यान से करते हैं, आपको बड़ा काम करने में मदद करेगी। अगर कोई साथ काम करने वाला साथी मदद के लिए बोलें, तो उसकी मदद करें। बताने से आपकी सोच भी क्लियर होगी। आपको ऑफिस गॉसिप से बचना है। छोटे माइटस्टोन सेट करें। लगातार काम करेंगे, तो एक मजबूत आधारशिला तैयार होगी।

वृश्चिक मनी राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खास नहीं रहेगी। आपको अपने बिल्स को अच्छे से रिव्यू करना है, कोशिश करें कि अपने ऑटोमेटिक पेमेंटस को लेकर कंफर्म करें कि पेमेंट हुईहै या नहीं? इस समय सोच समझकर फैसले लें, रिस्क वाली चीजों से बचेंगे, तो आपको लाभ होगा, अगर अचानक से कोई प्रपोज करता है, तो फिलहाल आपको बचना है, इसके अलावा सेविंग्स को लेकर भी आपको कोई प्रपोजल मिलता है तो उसे कर लें। अगर किसी सेविंग्स का मौका मिले, तो डिटेल्स को चेक करने के बाद शांत मन से काम करें। इमरजेंसी फंड बनाएं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आपकी एनर्जी आज बहुत हाई है, इसलिए तेज वॉकिंग करने और स्ट्रेचिंग जैसी एक्टविटी में इसे लगाएंगे, तो आपका फायदा होगा। रोज सोने से पहले आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको किस समय नींद आती है, इसके पैटर्न पर ध्यान दें , ऐसा कोई काम ना करें, जिससे नींद खराब हो। इस समय सिंपल खाना खाएं और एनर्जी को डाइजेस्ट करने में मदद करें। अच्छे से पानी पिएं और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लगातार इस तरह काम करेंगे, तो शरीर भी सही करेगा और मेंटली भी आप फिट रहेंगे, अगर आपको किसी बात की टेंशन है, तो किसी दोस्त से बात कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
