वृश्चिक राशिफल 22 दिसंबर 2025: आज रिस्क वाली स्कीम में पैसा बर्बाद ना करें, पार्टनर से ईमानदार रहें

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 22 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है।

Scorpio Horoscope for Today 22 December 2025: आपके अंदर जो ताकत है, उस पर आपको भरोसा रखना होगा। अगर आप फोकस रहते हैं और इस तरह से स्टेप्स लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम कम होती हैं। किसी पुरानी लड़ाई को कम करना है, तो ईमानदारी से बात करें। आज आप अगर कहीं और भटक रहे होंगे, तो मेडिटेशन से भटकाव कम होगा। इमोशनली अगर आप ईमानदार हैं, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपकी लाइफ में गलतफहमियां नहीं हैं। लगातार काम करें, इससे आपको सम्मान मिलेगा। अगर प्रैक्टिकल तौर पर पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, तो आपको आखिरी टाइम की अफरा-तफरी से राहत मिलेगी और आपका मन शांत रहेगा।

वृश्चिक लव राशिफल अगर आप सिंगल हैं, तो अपनी इच्छाओं के बारे अपने पार्टनर को बेझिझक बताएं, यही नहीं उनकी बातों को सुनने के लि्ए भी आपके पास समय और धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो प्लानिंग और इमोशंस के बारे में शांत बातचीत के लिए समय निकालें। इस बात को समझ लें कि पार्टनर से इस समय ऐसे वायदे ना करें, जो देखने में बड़े लगें और आप पूरा ना कर पाएं, छोटे-छोटे सिंपल इशारे भी आपो उनके करीब ले आएंगे। अगर किसी का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो खराब या अपशब्द तो ना बोलें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ईमानदार है और उन पर भरोसा करते हैं, तो आप दोनों में विश्वास आ ही जाएगा। आपको अपने संपर्क के लोगों की मदद करनी चाहिए।

वृश्चिक करियर राशिफल अगर कोई टीम का काम है, तो साथ काम करने वालों से हर अपडेट लेते रहें। सबसे पहले उस काम को करें, जो मेन प्रोजक्ट हैं, इसके बाद आगे की तैयारी करें। अगर आपके पास चैलेंज आते हैं, तो आपको शांत होकर इनको फेस करना चाहिए। अगर जरूरत लगे तो आराम भी करना चाहिए। आज ओवरकमिट ना करें, जिन काम को आप नहीं क सकते हैं, उन्हें ना करे तो बेहतर है। आज छोटाकुछ पाकर आप आगे की तरक्की को पा सकेंगे। अपने लिए क्या काम पहले और क्या बाद में करना है, इसकी एक लिस्ट बना लें। आपके एफर्ट आपके आपके लिए विश्वास बनाएंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल इस समय आपको खर्चों और इनकम का हिसाब किताब रखना है और यह भी देखना है कि आगे केलिए आपके पास बचेगा या नहीं। इस समय ऐसा कुछ ना खरीदें, जो आपको लुभा हा हो। अपने लिए एक सिंपल बजट प्लान बना लें। अगर कोईऑफर मिल रही है, तो इसकी शर्तों को अच्छे से पढ़ लें। अगर कहीं पैसा लगाना ही चाहते हैं, किसी सेफ जगह पर लगाएं, रिस्क वाली स्कीम में पैसा बर्बाद होगा। अगर आपके किसी के साथ जॉइंट फाइनेंस हैं, तो लगातार सावधानी बरतें। इस समय भविष्य को लेकर प्लान बनाएं और जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी केयर करें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल अपने शरीर को देखें और अगर लग रहा हैं, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो दिखाएं। इसके अलावा थके हुए तो आराम करें, और अधिक काम ना करें। आज वॉक करने और स्ट्रेचिंग करने से आफको लाभ होगा, इस समय आपको खास तौर पर अपने मूड को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको रोजाना एक समय पर सोना चाहिए और एक समय पर उठना चाहिए। कोशिश करें कि हल्का गुनगुना पानी पिएं। अगर लग रहा है कि दिक्कत सही नहीं हो रही है, तो परिवार के किसी मेंबर के साथ जाकर डॉक्टर को दिखाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com