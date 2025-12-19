वृश्चिक राशिफल 19 दिसंबर 2025: वृश्चिक वालो सांसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, डिप्लोमेटिक रहें, डिनर डेट पर जा सकते हैं

संक्षेप: Scorpio Horoscope Today vrishchik Rashifal : आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। वृश्चिक वालो सांसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, डिप्लोमेटिक रहें, डिनर डेट पर जा सकते हैं

Scorpio Horoscope Today 19 December 2025: आप किसी से नहीं डरते हैं, इस समय आपको रिलेशनशिप में सेंसेटिव होना होगा। आपको काम में लगातार योगदान देना होगा। आज आप समृद्धि देखेंगे। आज कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आपको हर्ट नहीं करेगा। आपको कोशिश करके तंबाकू छोड़ देना चाहिए। रिलेशनशिप को सही रखने के लिए आपको रिलेशनशिप से जुड़े सभी मुद्दों को सुलझाना चाहिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों के कारण आप बिजी रहेंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेट्स पॉजिटिव रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक लव राशिफल वृश्चिक राशि वालों को अपने इमोशंस को खुलकर जाहिर करना चाहिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, तो आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलाएं।, इससे आप बड़ो की मर्जी से शादी कर पाएंगे। इस समय वृश्चिक राशि वालों को ईगो से बचना है, लवलाइफ में ईगो का काम नहीं।आज अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर की प्लानिंग बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। आप अपने क्रश को अगर प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज का दिन चुन सकते हैं। आप अभी जिस रिलेशनशिप में हैं, उसमे खुश रहें, लेकिन अगर आपका एक्स आप अपने किसी पुराने प्रेमी से मिल सकते हैं, और इससे आप पुराने रिश्ते में वापस आ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों पुरानी समस्याओं को सुलझा लेंगे।

वृश्चिक करियर राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से दूर कर लेंगे। अगर मीटिंग्स में जाते हैं, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक होना होगा। अगर कोई आपसे पूछे, तभी अपनी राय दें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको हेल्थ सर्विस और आईटी पेशेवरों को नए मौके मिलेंगे। बैंकर, फाइनेंस मैनेजर, ऑडिटर, आर्किटेक्टर, इंटीरियर डिजाइनर और नर्सों को तरक्की के मौके मिलेंगे। बिजनेसमैन किसी नई अवधारण या प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। छात्र भी सभी परीक्षाओं में सफल होंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों के पास पैसा आएगा। अगर प्रोपर्टी या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो दोपहर का समय सही है। बिजनेसमैन आज खुश रहेंगे, क्योंकि उन्हें आज अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। कुछ बिजनेसमैन आज फंड एकत्र करने में सफल रहेंगे। परिवार में कोई मंगलकार्य भी हो सकता है। आपसे इसमें पैसा देने की उम्मीद की जाएगी। कुछ बिजनेसमैन बकाया चुकाएंगे और अपने पार्टनरशिप के साथ नए फाइनेंस डील भी करेंगे

वृश्चिक हेल्थ राशिफल अपनी हेल्थ को लेकर आपको खासतौर पर सावधान रहना होगा,क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ या सीने में इंफेक्शन हो सकता है, जो इलाज न कराने पर गंभीर हो सकता है। इसलिए खास तौर पर आपको अलर्ट रहना होगा। कुछ लोगों को ओरल समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को वायरल बुखार या गले में दर्द हो सकता है। महिलाओं को रसोई में काम करते समय चाकू आदि से हाथ में कट लग सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहि। आज अगर कार या टू व्चहीलर चला रहे हैं, तो खास तौर पर सावधान रहें और सभी यातायात नियमों का पालन करना भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com