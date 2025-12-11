वृश्चिक राशिफल 11 दिसंबर 2025: वृश्चिक वालों के आज के छोटे-छोटे फैसले परिस्थितियों को बदल देंगे, सीक्रेट प्लानिंग से बचे

संक्षेप: Scorpio Horoscope Today vrishchik Rashifal : आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। वृश्चिक वालों के आज के छोटे-छोटे फैसले परिस्थितियों को बदल देंगे, सीक्रेट प्लानिंग से बचे

Scorpio Horoscope for Today 11th December 2025 : आज वृश्चिक राशि वालों की शांत रहने की ताकत आपके चैलेंज को पर्सनल जीत में बदल सकती है। वृश्चिक राशि वालों को आज फोकस्ड रहना होगा। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें और शांत रहकर पूररे भरोसे और फैसले के साथ काम करें। छोटे-छोटे फैसले परिस्थितियों को बदल देंगे, जिससे आपको सम्मान मिलेगा और आप लगातार जीतेंगे। वृश्चिक राशि वाले स्थिर फोकस और शांत स्वभाव आपका हर मुश्किल पल में भी मदद करेगा। लोग आपकी शांत शक्ति को महसूस करेंगे। सीक्रेट प्लानिंग से बचें, ईमानदार स्टेप्स विश्वास को बढ़ाते हैं। आज लिए गए फैसले छोटे-छोटे ऑफिस और घर पर तरक्की दिलाएंगे।

वृश्चिक लव राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को इमोशनल बॉन्ड तब मजबूत होंगे, जब आप ईमानदारी से बात करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में है, तो अपने फीलिंग्स को शेयर करें, और बिना जज किए उनको सुने भी। इससे विश्वास तो बढ़ेगा ही साथ ही आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे। सिंगल लोगों के लिए जिज्ञासा को सम्मानजनक बातचीत का मार्गदर्शक बनने दें; एक मीठा शब्द दोस्ती की शुरुआत कर सकता है। परिणामों को कंट्रोल करने की कोशिश करने या छोटी-छोटी बातों का बहुत विश्लेषण करने से बचें। रिश्ते में अगर धैर्य क्लियरवादे रखेंगे, तो आपके पुराने गिले शिकवे सभी खत्म हो जाएंगे। आपके रिश्ते में ठहराव आएगा आप दोनों आने वाले समय में लॉयल रिश्ता बनेगा, अगर आप ईमानदारी से उनकी केयर करेंगे।

वृश्चिक करियर राशिफल अपने काम पर फोकस करने से आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। छोटे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लें और एक के बाद एक करें खत्म करें। अगर कोई टीम का मेंबर संघर्ष क रहा है तो उसकी मदद करें। आपका सपोर्ट याद रखा जाएगा। उन वादों को ना करें, जिन्हें आप निभा नहीं सकते। एक क्लियर प्लान और एक विनम्र तरीके से की गई बातचीत आज आपको सम्मान दिलाने में मदद करेगी, खासकर उन लोगों से जो आपके ऊपर हैं और आपके साथ हैं। भविष्य में अपने मौकों को बढ़ाने के लिए आपको हर रोज एक नई चीज सीखनी चाहिए। लंबे समय के लिए सफलता पाने के लिए आपको लगातार स्किल्स बनाने चाहिए।

वृश्चिक मनी राशिफल अगर आप सावधानी से पैसों की प्लानिंग करते हैं तो आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। अभी बड़े खर्च करने से आपको बचना और अपने बिल्स को दो बार चेक करना है। सेविंग्स के लिए थोड़ी राशि अलग रखें और रोज की जरूरतों का हिसाब रखें। अगर आपको कोई लोन दिया जाता है तो उसकी हर डिटेल्स को अच्छे से पढ़ें। खाने और ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग बनाकर छोटे-मोटे खर्चों से बचा जा सकता है। सलाह के लिए अपने परिवार के सदस्य के साथ डिस्कस करें। आपको ये समझना चाहिए कि आप अभी जो पैसा बचा लेते हैं, वो आगे चलकर आपको आराम देता है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आपके शरीर और दिमाग को आज जेंटल रूटीन की जरूरत है। आपको शांत तरीके से वॉक करनी चाहिए और हल्की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। आपको गरम पानी पीना चाहिए और सिंपल वेज खाना खाना चाहिए, जो आपको पोषण दें। इस समय बहुत अधिक मीठा ना खाएं, इससे आप स्लो महसूस करेंगे। अगर लगातार काम कर रहे हैं, तो आपको छोटे ब्रैक लेने चाहिए, जिससे आंखों को आराम मिल सके । अगर कहीं दर्द हो रहा है, तो हल्की मसाज करें। रात में अच्छे से सोएं , इससे अगले दिन आप तरोताजा रहेंगे और आपको कल के लिए एनरजी भी मिलेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com