वृश्चिक राशिफल 6 दिसंबर: ऑफिस मीटिंग में सुझाव देते वक्त रहें सावधान, खर्चे का रखें हिसाब

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 6 December 2025: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृश्चिक होती है। बता दें कि इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल है।

Scorpio Horoscope Today 6 December 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप अपने रिश्ते में ईगो को बिल्कुल भी जगह ना दें। प्रोफेशनल लाइफ में आज दिक्कतों का सामना करेंगे। हालांकि आप अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से सब कुछ संभाल लेंगे। कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें आप व्यस्त रहने वाले हैं। आज का दिन पैसे के मामले में सही जाएगा। बस इसे समझदारी से खर्च करने की जरूरत है। आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आज आपकी सेहत सही रहेगी।

वृश्चिक लव राशिफल आज आपको कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी शादी को लेकर भी कुछ बात कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी छोटी बात को बड़ा ना बनने दें। इस वजह से रिश्ते में दिक्कत भी हो सकती है। अगर रिश्ते की बात करनी है तो आज पैरेंट्स को इस बारे में बता सकते हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल आज ऑफिस में प्रियॉरिटी की चीजों को जल्दी करें। ऑफिस जाते ही अपना काम शुरू कर दें। आपको आज कई ऐसे मौके मिलने वाले हैं, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। मीटिंग में सुझाव वगैरह देते वक्त संभलकर बोलें क्योंकि कुछ लोग इसे आपका एटीट्यूड समझ सकते हैं। आज क्लाइंट की वजह से कई बार मीटिंग हो सकती है। ऐसे में सही ये होगा कि आप पहले से ही सही प्लान बना लें। अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिला है तो कोई भी रिस्क ना लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को टैक्स से जुड़ी दिक्कत आ सकती है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में आज आपका दिन सही जाने वाला है। कुछ लोगों को आज प्रॉपर्टी मिल सकती है। कुछ महिला जातक आज ज्वेलरी लेने का मन बना सकती हैं। अगर लंबे समय से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन था तो आज उसे ले सकते हैं क्योंकि दिन सही है। म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगाएं। अपने खर्चे का हिसाब रखें और कुछ पैसों को बचत खाते में जरूर डालें।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज आपको सेहत से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आज कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को पेट दर्द, एसिडिटी और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। आज के दिन बाहर की चीजें ना खाएं। ज्यादा तला-भुना खाना अवॉइड ही करें। अच्छी डाइट लें। हल्का और हेल्दी खाना खाएं। नशे वाली किसी भी चीज से दूर रहें। काम के प्रेशर के चलते तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में मेडिटेशन का सहारा लें। आप योग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आपको फायदा मिलेगा।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com