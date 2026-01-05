Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Horoscope today Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal 5 January 2026 daily future predictions
वृश्चिक राशिफल 5 जनवरी 2026: सोच समझकर प्लानिंग करेंगे, तो पछतावे से बचेंगे, जानें कैसा है दिन

वृश्चिक राशिफल 5 जनवरी 2026: सोच समझकर प्लानिंग करेंगे, तो पछतावे से बचेंगे, जानें कैसा है दिन

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 5 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह होता है। सोच समझकर प्लानिंग करेंगे, तो पछतावे से बचेंगे

Jan 05, 2026 08:18 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Scorpio Horoscope Today :आज वृश्चिक राशि वाले डीप फीलिंग महसूस करेंगे, आपको पूरे साहस से इसका सामना करना है। ईमानदारी से कम्युनिकेशन आपको कंफ्यूजन को दूर करेगा। आपको उन एक्शन पर फोकस करना है, तो बदलाव लाएं, नई क्लैरिटी लाएं। किसी खास से आज सलाह लें, जो एक्सपीरियंस रखता हो और बड़े कदम उठा चुका हो। धैर्य आपको रिवार्ड जिलाएगे और सोच समझकर प्लानिंग करेंगे, तो पछतावे से बचेंगे। आपके लिए संभावनाओं के दरवाजे भी खुलेंगे।

वृश्चिक लव राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों के इमोशनल रिलेशनशिप गहरे होंगे। आज ईमानदारी आपकी लाइफ में से छिपे हुए शकों को दूर करेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो सौम्य बातचीत आपको गाइड करेगी। आपकी ईमानदारी रुचि आकर्षित करेगी। कपल्स किसी याद को शेयर करके और सिंपल तारीफ से एक नए सिरे से एक दूसरे के पास आ सकते हैं। मन में कड़वाहट न रखें। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को माफ करने का रास्ता चुनें। दोष दिए बिना अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से बताएं। केयर के छोटे-छोटे काम, एक संदेश, एक साथ चाय पीना, या ध्यान से सुनना विश्वास बढ़ाते हैं और कपल्स को याद दिलाते हैं कि वे इस रिलेशनशिप को क्यों वैल्यू देते हैं ।

वृश्चिक करियर राशिफल
आज आपका फोकस शार्प है। आप कठिन से कठिन काम को संभाल लेंगे, आपके लगातार स्टेपस और अटेंशन इसमें मदद करेंगे। आपको वास्तविक टाइमलाइन बनाने चाहिए, इससे टीम के लोगों में गलतफहमी नहीं होगी। अगर आपसे सहमत नहीं हैं, तो शांति से फैक्ट सानवे लाएं। प्रैक्टिकल तौर पर समझौता करें। आपको एक स्किल रोज सीखना चाहिए। कम प्राथमिकता वाले कांम में समय और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। लागातार एफर्ट स्पष्ट रिजल्ट दिखाकर सुपरवाइजर आपकी लगन को नोटिस करेंगे, जिससे जिम्मेदार प्रोजेक्ट और धीरे-धीरे करियर में आगे बढ़ेंगे। इससे भविष्य में जल्द ही पहचान के द्वार खुलेंगे।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल

इस समय पैसों के मामले में खास तौर पर आपको अलर्ट रहना है। आपको उन बिल और सब्रसक्रिप्शन को देखना है, तो हाल में अनावश्यक चार्ज लगाते हैं। आज कोशिश करें कि बड़ी रकम उधार देने से बचें। अगर आपसे पूछा जाए, तो लिखकर प्लानिंग शेयर करें। एक छोटा-मोटा आचानक का खर्च आपके सामने आ सकता है, इसके लिए आपको क्रेडिट के बजाय इमरजेंसी सेविंग्स का इस्तेमाल करें। मंथ में कैश फ्लो पर खास निगाह रखें। एक सिंपल ट्रैकिंग शीट शुरू करने पर सोच विचार करें। लंबे समय के लिए आर्थिक तौर पर प्लानिंग करें को, इसमें लगातार काम करें, इससे लाभ होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अभी से की गई प्रैक्टिकल प्लानिंग तनाव को रोकती है और आगे अधिक सेफ फैसले लेने में मदद करती है तथा भविष्य के ऑप्शन के लिए आत्मविश्वास बढ़ाती है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज वृश्चिक राशि वाले हेल्थ के मामले में अलर्ट रहेंगे, हल्का खाना खाएं, रात को सिंपल खाना खाएं। आपको रेगलुर मूव करना है, ब्रिस्क वॉक और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे आपका सरकुलेशन और मूड दोनों अच्छे होंगे। आपको खास तौर पर अपने पॉश्रर का ध्यान रखना है, कोशिश करें कि लंबे समय तक ना बैठें। आज मेंटल फोकस आपके लिए बहुत खास रहेगा। आपको रेगलुर शेड्यूल बनाना है, अपने सोने का। इससे स्पष्टता आएग

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal
