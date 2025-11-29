वृश्चिक राशिफल 29 नवंबर: एक्स से दूरी बनाकर रखें नहीं तो होगा ये नुकसान, ऑफिस में मिलेगा नया रोल

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 29 November 2025: राशिचक्र में आठवें नंबर पर वृश्चिक राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल है।

Scorpio Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज वृश्चिक राशि के जातक रिश्ते में अच्छे पल तलाशें। आज अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में आज का दिन सही जाने वाला है। आपकी मेहतन रंग लेकर आएगी। वहीं आज आपको पैसों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। आज इन्वेस्टमेंट के मामलो में सतर्क रहने का दिन है। आपकी सेहत सही रहेगी लेकिन रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

वृश्चिक लव राशिफल आज बिना शर्त के पार्टनर पर प्यार लुटाएं। आज आपका पार्टनर कभी-कभी जिद्दी हो सकता है। ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा। पार्टनर आज चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, जिससे रिश्ते में उलझन आ सकती है। कुछ मामलों में पैरेंट्स की दखलअंदाजी जरूरी होगी। जरूरत पड़ने पर मदद जरूर लें। वहीं आज क्रश को प्रपोज करने के लिए अच्छा दिन है। सिंगल लोग आज नए प्यार को पा सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार की तरफ आज ज्यादा ध्यान दें। एक्स से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे मौजूदा रिश्ते में समस्या हो सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल ऑफिस में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैनेजमेंट को आपका काम पसंद आएगा और आपकी तारीफ भी होगी। आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको नया रोल भी मिल जाए। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, टूरिज्म, मीडिया और एडवरटाइजिंग की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बिजी जाएगा क्योंकि आपको एक टाइट डेडलाइन में काम करना होगा। आज आपको मीटिंग के दौरान सभी के सामने अपना क्रिएटिव आइडिया जरूर शेयर करना चाहिए। इस बात की संभावना है कि आज मैनेजमेंट को आपका आइडिया पसंद आएगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, वो आज दिन के दूसरे हिस्से में अपना आइडिया लॉन्च करेंगे तो सही रहेगा। कुछ लोगों को आज लाइसेंससे जुड़ी दिक्कत आ सकती है। इसे आज सुलझा लेंगे तो सही होगा। वहीं स्टूडेंट्स भी आज सफल होंगे।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल आज आपको पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का फैसला सोच-समझकर ही लें। अगर नई गाड़ी खरीदनी है तो इस फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं। कुछ महिला जातकों को आज परिवार में चल रहे प्रॉपर्टी के विवाद में उलझना पड़ सकता है। विदेश में पढ़ रहे बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज दिन के बाद अच्छा समय है। इस दौरान पैसों का फ्लो अच्छा होगा।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। बड़े-बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वहीं कुछ लोग नींद से जुड़ी समस्या से परेशान होंगे। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ लोगों को आज हल्के संक्रमण और गले में खराश से ऑफिस या क्लास अटेंड करने में परेशानी हो सकती है। आज आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। आज फैटी और ऑयली चीजों से बचें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com