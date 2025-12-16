वृश्चिक राशिफल 16 दिसंबर: सिंगल लोगों की जिंदगी में होगी नए शख्स की एंट्री? ऑफिस में आज ना करें ये गलती

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 16 December 2025: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है।

Scorpio Horoscope Today 16 December 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करें। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। लव लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी। आज आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं। हालांकि आप चीजों को सही से संभाल लेंगे। करियर में आगे बढ़ने के कई मौके भी आपको मिलेंगे। आज आपको सेहत से जुड़ी कुछ परेशानी भी हो सकती है। पैसों से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। इन चीजों को विस्तार से नीचे पढ़ें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक लव राशिफल आज लव लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। आप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाने में सफल रहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि फालतू की बहस करने से बचना है। आज आप अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप अभी हाल ही में हुआ है, उनकी जिंदगी में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है। अगर घरवालों से अपने रिश्ते को लेकर बात करनी है तो आज दिन के बाद का समय सही है। पार्टनर की हर चीज का ख्याल रखें। साथ ही छोटे-छोटे काम में आज हाथ बंटाने की भी कोशिश करें।

वृश्चिक करियर राशिफल आज प्रोफेशनल लाइफ में फोकस होकर काम करें। काम को लेकर पूरी तरह के कमिटेड रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सीनियर्स का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। मीटिंग के दौरान बहसबाजी ना करें। अपनी बातों को सही ढंग से लोगों के सामने रखें। ऑटोमोबाइल, आईटी, मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े लोगों को आज टाइट डेडलाइन मिल सकती है। आपको आज कम समय में ही ज्यादा काम निपटाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में काम की क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। अगर ऐसा होगा तो इमेज खराब हो सकती है। सीनियर्स आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। उनके सपोर्ट के लिए आज आप काम में लापरवाही ना करें। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आज का दिन सही है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आप सट्टा या फिर शेयर मार्केट जैसी चीजों में किस्मत आजमा सकते हैं। कुछ लोग आज नए बिजनेस में हाथ डाल सकते हैं, इसमें पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा। नई गाड़ी लेनी है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। अगर भाई-बहन से साथ कोई पुराना मामला था जोकि पैसों से जुड़ा था तो वो आज सुलझ जाएगा। कुछ महिला जातक आज ऑफिस में किसी चीज के सेलिब्रेशन में पैसा खर्च कर सकती हैं। परिवार में किसी की शादी के दौरान भी आपको अपनी ओर से योगदान देना पड़ सकता है।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी है या फिर लिवर में कोई दिक्कत है तो आज सावधान रहें। आज आपकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकता है। आज के दिन बाहर का खाना खाने से बचें। कोई भी भारी सामान ना उठाएं। कुछ लोगों को आज गले में खराश हो सकती है। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोग आज के दिन बस में चढ़ते और उतरते वक्त सावधान रहें। रोज एक्सरसाइज करें। अपनी डाइट का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com