Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़scorpio horoscope today aaj ka vrishchik rashi ka rashifal 13 december 2025 daily future predictions
वृश्चिक राशिफल 13 दिसंबर: पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें, ऑफिस में जल्दबादी की बजाय करें ये काम

वृश्चिक राशिफल 13 दिसंबर: पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें, ऑफिस में जल्दबादी की बजाय करें ये काम

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 13 December 2025: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की होती है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृश्चिक होती है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल है। 

Dec 13, 2025 06:21 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Scorpio Horoscope Today 13 December 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपकी फीलिंग्स काफी गहरी रहने वाली हैं। ऐसे में आप सही फैसले ले पाएंगे। खुद पर भरोसा रखें। धैर्य के साथ सारा काम करें। ईमानदारी से चीजों को करते जाइए। हिम्मत रखेंगे तो आज कोई पुराना मसला हल हो सकता है। आज आप फोकस होकर काम करेंगे। खुद के साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। शांत रहकर कुछ देर अकेले बैठे और हर रोज अपने लिए ऐसे ही समय निकालें। बाकी सारी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक लव राशिफल

आज आपकी फीलिंग्स गहरी रहने वाली हैं। लोगों से नरमी के साथ बात करें। दिल की बात को आज ईमानदारी से शेयर करें। आप जिसे पसंद करते हैं, उसे आज बताएं कि आपके लिए क्या जरूरी है। अपनी जरूरतों को आज खुलकर कह दें। साथ ही सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनें। जो लोग सिंगल हैं वो खुद के साथ अच्छा करें। साथ ही इवेंट्स वगैरह पर नए लोगों से ओपन अप रहें। पार्टनर के साथ कहीं का प्लान करें तो घर के बड़ों और परंपराओं का भी सम्मान करें। आज कोई माफी या मदद पुराने गिले-शिकवे दूर करेगी। रिश्ते में गर्माहट आएगी। वादों को पूरा करें। आज आप कम शब्दों में ही बड़ी बातें कह देंगे।

वृश्चिक करियर राशिफल

ऑफिस में आज काम करते वक्त फोकस और धैर्य जरूरी है। आज किसी एक प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जल्दबाजी की बजाय रिसर्च और सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। किसी भरोसेमंद कलीग से बात करके नई जानकारी लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। किसी से तारीफ मिले तो विनम्र रहिए और साथ ही साथ ऑफिस के नियमों का सम्मान जरूर करें। अपने प्लान कहीं लिख डालें। इसके लिए एक समय तय करें। जो आपकी मदद करें, उनका शुक्रिया जरूर अदा करें।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल

आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। आज बारीकियों पर पूरा ध्यान दें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। दिन भर का हिसाब-किताब अपने पास ही रखें। हफ्ते में कुछ ना कुछ बचत करते रहिए। किसी को गिफ्ट देना है या फिर किसी की मदद करनी है तो अपनी सीमा को तय कर लीजिए। रिस्की वादों से दूर रहें। पैसों से जुड़े मामले में किसी बड़े की सलाह जरूर लें। कुछ खरीदना है तो कीमत की तुलना जरूर करें। साथ ही दिखावे वाले काम से बचें। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो उधार ना ही लें। इमरजेंसी फंड बचाकर रखें।

read moreये भी पढ़ें:
सिंह राशिफल 13 दिसंबर: आज इस वजह से आपका रिश्ता होगा मजबूत, पढ़ें पूरा राशिफल

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

आज आराम करने का समय है। हल्की एक्टिविटी ही रखें। अपनी एनर्जी को बचाएं। आज देर रात जगाने और ज्यादा थका देने वाले काम से बचने की कोशिश करें। आज अच्छे से मन को भी शांत रखें और खुद भी आराम करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। सुबह आप छोटी सी वॉक पर भी जा सकते हैं। अगर तनाव महसूस हो तो घर के किसी सदस्य से जरूर बात करें। साथ ही मेडिटेशन को रूटीन में शामलि कर लें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। खाना गर्म ही खाएं। फ्रेश और पौष्टिक खाना ही खाएं। ताजे फल और सब्जियां भी खूब खाएं। अगर कहीं पर दर्द हो तो डॉक्टर को जरूर दिखा लें। दिन भर पानी पीते रहिए। साफ-सफाई का ध्यान रखिए।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने