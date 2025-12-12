वृश्चिक राशिफल 12 दिसंबर: ऑफिस में आज बहसबाजी से बचें, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बना लें दूरी

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 12 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृश्चिक होती है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल है।

Scorpio Horoscope Today 12 December 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप सारी परेशानियों का हल निकाल पाने में कामयाब रहेंगे। सच बोले और सारे वादों को पूरा भी करें। शांत मन से अपना काम करते जाएं। साथ ही खुद पर भरोसा भी रखें। जरूरत लगे तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। प्रोफेशनल लाइफ में धैर्य बनाए रखें। किसी से कोई भी बहसबाजी ना करें। पैसों के मामले में जल्दबाजी ना करें। इन्वेस्टमेंट से पहले किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें। आपकी सेहत सही रहेगी, लेकिन रूटीन को फॉलो करते रहिए।

वृश्चिक लव राशिफल आज आपकी फीलिंग्स काफी गहरी होंगी। पार्टनर से प्यार से बात करें। उन्हें बिना जज किए सुनें। अपनी बात क्लैरिटी के साथ सामने रखें। पार्टनर को छोटा सा सरप्राइज जरूर दें। घर के काम में उनकी मदद करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए पार्टनर को पूरा सपोर्ट दें। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दूसरों को परखने वाले सवालों से आज बचें। चीजों को नैचुरली आगे बढ़ने दें। कुछ भी दिखावा या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है।

वृश्चिक करियर राशिफल आज फोकस होकर काम करेंगे तो रिजल्ट जल्दी और अच्छा मिलेगा। एक समय पर एक ही काम करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस मीटिंग के दौरान अपनी बात शांत रहकर सामने रखें। बहसबाजी में ना पड़ें। अगर कोई बदलाव हो रहा हो तो विनम्रता से अपने सवाल पूछें। नए स्किल्स सीखेंगे तो आगे काम आएगा। साथ ही आपके सारे काम भी आसान होंगे। जल्द ही आपको नए मौके मिलेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहें। लोगों की जरूरत पड़ने पर मदद भी करें। स्टूडेंट्स को अच्छी न्यूज मिलने की संभावना है। हालांकि मेहनत लगातार करते रहें।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में दिन सही जाएगा। बस आप हर एक चीज को सही से करें। कोई भी फैसला जल्दाबाजी में ना लें। हड़बड़ी में चीजें खराब होंगी। अपने खर्चों के लिए एक लिस्ट बना लें। हफ्ते में बचत करने की आदत डालें। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें क्योंकि नुकसान होने के चांस ज्यादा हैं। कोई लालच दें तो झांसे में ना आएं। चीजों को जांच-परख लें। अचानक से किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो थोड़ा सावधानी बरतें। पैसों से जुड़े मामले में किसी बड़े की सलाह जरूर लें। महीने भर की प्लानिंग कर लेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज की गई बचत कल मजबूती का आधार बनेगी।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत पहले से ठीक रहेगी। दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। सुबह हल्की सी वॉक कर आएं। इससे दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। धीमी सांस लें और दिन के लिए अच्छे से शुरुआत करें। बैलेंस्ड खाना लें। तली-भुनी चीजों से दूर रहें। बाहर का खाना खाने से बचें। पानी पीते रहें। थकान हो तो आराम जरूर करें। काम के बीच में आराम भी करें। हो सके तो स्ट्रेचिंग कर लें। अपने पॉश्चर को सही रखें। तनाव हो तो परिवार से बात करें। हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आराम मिलेगा। आज जल्दी सोने की कोशिश करें। जरूरत हो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वॉक करने की आदत रोज डालें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com