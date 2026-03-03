वृश्चिक राशिफल 3 मार्च: फालतू के खर्चे पर कसे लगाम, आज ऐसे करें दिन की शुरुआत, जानें कैसी होगी आपकी लव लाइफ?
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 3 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 3 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 3 मार्च 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपकी सोच में काफी क्लैरिटी आएगी। ऐसे में आज आप फैसला जल्दी और सही तरीके से ले पाएंगे। कुछ छिपी हुई बातें आज सामने आ सकती हैं। आज सोच-समझकर ही कोई कदम उठाएं। अपनी बाउंड्री को समझने की कोशिश करें। आज मेहनत रंग लाएगी और ये आपको सही दिशा में लेकर जाएगी। शांति से अगला कदम तय करेंगे तो काफी हद तक सही फैसला लेंगे। पैसों के मामले में आज चीजों को सही से चेक करेंगे तो फायदा होगा। जरूरी लगे तो आराम करें। रूटीन सिंपल ही रखें।
वृश्चिक लव राशिफल
आज आप क्लैरिटी के साथ बात करने की कोशिश करें। पार्टनर के सामने अपनी बात को शांत तरीके से रखें। सामने वाले को बिना रोक-टोक के सुनेंगे तो सही होगा। आज कुछ काम में पार्टनर का हाथ जरूर बटाएं। आपके छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखते हैं। इससे आपका रिश्ता भी मजबूत बनता है। जो लोग सिंगल हैं, आज उन्हें कोई सच्चा और भरोसेमंद इंसान मिल सकता है। अगर किसी से कुछ पूछना है तो क्लियर तरीके से पूछें। किसी भी चीज का अंदाजा ना लगाएं। इससे रिश्ते खराब होते हैं। धैर्य रखें क्योंकि इससे और ईमानदारी से ही रिश्ता गहरा होता जाता है। क्लैरिटी रखेंगे तो गलतफहमियों से दूर रहेंगे जोकि एक हेल्दी रिलेशन के लिए बेहद ही जरूरी है।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा समय है। आज आप पूरे फोकस के साथ अपना काम कर पाएंगे। जरूरी काम को आप पहले निपटा लें। शांति से दिन भर का प्लान बनाएं और फिर काम करें। अगर किसी भी चीज का डाउट हो तो पुराने काम को एक बार फिर से चेक कर लें क्योंकि इससे आपकी छोटी गलतियां भी ठीक हो सकती हैं। आज कलीग्स आपके शांत स्वभाव और समझदारी से भरी बातों की तारीफ कर सकते हैं। आज ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी में किसी से कोई भी वादा ना करें।
वृश्चिक मनी राशिफल
आप पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क ही रहें। आज के दिन प्लानिंग सोच-समझकर ही करना सही होगा। साथ ही आप अपने महीने भर का खर्च देख लें। अगर कोई खर्चा कम कर सकते हैं जो जरूरी ना हो तो देख लें। बिना जरूरत की शॉपिंग से आज बचें। फालतू का खर्चा इससे बंद हो जाएगा और ये आगे के लिए भी अच्छा है। हड़बड़ी में शॉपिंग की प्लानिंग ना करें। अगर आज आप इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो किसी से पूरी जानकारी लेना सही होगा। इस मामले में किसी भरोसेमंद इंसान से ही सलाह लें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज आपके शरीर को नियमित देखभाल की जरूरत होगी। आज दिन की शुरुआत आप हल्की सी सैर के साथ करें। आप चाहे तो स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। आज सिंपल खाना ही खाएं। पानी की मात्रा पर्याप्त रखें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच खुद को आराम जरूर दें। काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेने में ना हिचकिचाएं। बैठते समय अपने पॉश्चर पर ध्यान दें। अगर तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लेने की कोशिश करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। साथ ही आपको नींद भी काफी अच्छी आएगी। स्क्रीन टाइमिंग को पूरी तरह से कम करें। सोने से पहले मोबाइल फोन को खुद से दूर रखें। यही छोटी-छोटी आदतें आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपके मूड को भी बेहतर करेंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट