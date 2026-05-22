वृश्चिक राशिफल 22 मई 2026: ग्रहों का मिलेगा साथ, मनी-करियर और लव लाइफ में दिखेंगे ये बड़े बदलाव
Aaj ka Vrishchik Rashifal Horoscope 22 May 2026, Scorpio Horoscope Today: राशि चक्र की यह 8वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है…।
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 22 मई 2026: वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धैर्य और समझदारी के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। बस आज फालतू का रिस्क लेने से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा और दिन खुशी के साथ बीतेगा। जानें आज का दिन आपके लिए लव, करियर, मनी और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा होगा?
ग्रहों की स्थिति का प्रभाव
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपको हर काम सोच-समझकर करने की सलाह दे रही है। ऐसे में जल्दबाजी में किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। आज आप सतर्क रहेंगे। कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। आज कई काम आपके फेवर में होते नजर आएंगे और जो प्लानिंग अब तक लंबे समय से रुकी हुई थीं, आज उनके आगे बढ़ने के चांस बनेंगे। लोग आज आपकी बात को महत्व देंगे।
वृश्चिक राशि का लव राशिफल
रिश्तों के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ दिन अच्छा जाएगा। आप लोगों के बीच प्यार और भरोसा बढ़ेगा जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। अगर बीते कुछ समय से कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसे दूर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा और आज कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।
वृश्चिक राशि का करियर राशिफल
काम के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। काम की तारीफ होगी। सीनियर आपकी परफॉर्मेंस से खुश होंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी नए मौके मिल सकते हैं और पुराने किसी काम से लाभ मिल सकता है। कहीं से आपका अटका हुआ पैसा भी आज मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
वृश्चिक राशि का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। रुका हुआ पैसा कहीं से मिलेगा। किसी पुराने इन्वेस्टमें से फायदा मिल सकता है। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। आज बिना सोचे-समझे पैसा खर्च ना करें। बजट के हिसाब से चलेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है।
वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से तनाव या थकान थी आज उसमें आराम मिलेगा। आज एनर्जेटिक महसूस हो सकता है। मन भी हल्का रहेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना रूटीन ही बिगाड़ लें। समय पर खाना खाने की पूरी कोशिश करें। पानी खूब पिएं। अपनी नींद पूरी करें। ज्यादा भागदौड़ या काम का प्रेशर लेने से शाम तक थकान हो सकती है। आज छोटी सी वॉक या फिर योग करना आपके लिए सही होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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