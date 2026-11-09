आज का वृश्चिक राशिफल (9 नवंबर 2026):आज खर्च बढ़ने के संकेत हैं
सोने से पहले कुछ शांत समय रखें। आज शरीर की रफ्तार धीमी रखने से दिन संभालना आसान लगने की संभावना है।
जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ आज अपनापन बढ़ेगा, हालांकि खर्च का दबाव मन को कुछ उदास रखेगा। दिन का सुकून किसी बड़ी उपलब्धि से ज्यादा साथ बैठने में मिलेगा। अपेक्षाओं और सामने आए नतीजों के बीच फर्क रहने की संभावना है। जिस काम को लेकर उत्साह था, उसके बारे में मन थोड़ा बुझा हुआ रहेगा। ऐसे में करीबी से हुई बातचीत राहत देगी। कुछ समय अपने आप में रहने की इच्छा भी होगी। हर बातचीत को लंबा खींचने का मन नहीं करेगा। बाहर की व्यस्तता से हटकर निजी समय अच्छा लगेगा। आज बढ़ते खर्च को हल्के में न लें। आर्थिक दबाव और थकान का मिला असर दिन के अनुभव को प्रभावित करेगा, फिर भी प्रेम संबंधों की निकटता बनी रहेगी।
वृश्चिक आज का करियर राशिफल
काम में परिणाम उम्मीद जैसे मिलने की संभावना कम रहेगी। अपनी मेहनत की तुलना सामने आए नतीजे से करते हुए असंतोष होगा। गुरु सिंह राशि के दसवें भाव में मार्गी है। इससे वरिष्ठों की अपेक्षा और जिम्मेदारी का सवाल प्रमुख रहेगा। सही काम की कमान संभालने पर पहचान बढ़ने के योग हैं। इसलिए दिन केवल निराशा का नहीं होगा। कोई जिम्मेदारी आपके काम की उपयोगिता समझने का अवसर बनेगी। विद्यार्थी पढ़ने बैठेंगे तो ध्यान को निजी चिंताओं से अलग करना कठिन महसूस करेंगे। तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री बुध बातचीत और संदेशों पर दोबारा ध्यान दिलाएगा। सौदे या पढ़ाई से जुड़ी बात में अधूरी समझ सामने आने की संभावना है। एक समय में एक काम पूरा करें।
वृश्चिक आज का धन राशिफल
आज खर्च बढ़ने के संकेत हैं। हाथ में मौजूद रकम को लेकर दिन के बीच फिर सोचना पड़ेगा। जिस खर्च को आसानी से संभल जाने वाला माना था, उसका भार अधिक महसूस होगा। आमदनी या किसी काम से जुड़े आर्थिक परिणाम अपेक्षा से हल्के रह सकते हैं। इससे संतोष कम होगा और पैसा कहां जा रहा है, इस पर ध्यान टिकेगा। आज की आर्थिक स्थिति में संयम उपयोगी रहेगा। किसी सौदे को लेकर बातचीत होगी तो उसके नतीजे तक पहुंचने में अपनी अपेक्षाएं संतुलित रखें। खर्च की एक सीमा पहले तय कर लें। इस सीमा से दिन की अनिश्चितता संभालने में मदद मिलने की संभावना है।
वृश्चिक आज का लव राशिफल
प्रेम संबंध आज दिन का अच्छा पक्ष रहेंगे। प्रिय व्यक्ति के साथ निकटता महसूस होगी और साथ बिताया समय मन को अच्छा लगेगा। बातचीत में अपनी बात कहने की जगह मिलेगी। रोज की भागदौड़ के बीच कुछ शांत पल रिश्ते का भरोसा मजबूत करेंगे। उदासी के बावजूद सामने वाले के पास बैठना सुकून देगा। साथ का अर्थ आज किसी खास आयोजन से नहीं जुड़ा होगा। साधारण बातचीत भी याद रहेगी। परिवार के बीच रहते हुए कभी अकेला बैठने का मन होगा, फिर करीबी की मौजूदगी अच्छी लगेगी। निजी समय की इस जरूरत को सहज ढंग से व्यक्त करें। रिश्ते में गर्माहट पूरे दिन की कठिनाई को कुछ हल्का करेगी।
वृश्चिक आज का हेल्थ राशिफल
थकान अधिक महसूस होगी और आराम की इच्छा बार-बार उठेगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे मन कुछ नीचे रहेगा और भीड़ से हटकर बैठना अच्छा लगेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने की संभावना है। यात्रा के दौरान सजगता रखें, खासकर जब ध्यान खर्च या अधूरे काम में उलझा हो। दिन का बोझ अपने साथ रात तक ले जाने पर आराम में बाधा महसूस हो सकती है।
क्या करें
प्रिय व्यक्ति के साथ थोड़ी देर ऐसा समय रखें जिसमें काम की बातचीत न हो।
क्या न करें
यात्रा में चलते हुए संदेश पढ़ने में ध्यान न उलझाएं।
कल का राशिफल
कल संतोष बढ़ेगा। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे, व्यापार में अच्छी कमाई के योग हैं। वरिष्ठ प्रसन्न होंगे। अविवाहितों के लिए प्रस्ताव की संभावना है और जीवनसाथी के साथ सहयोग रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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