वृश्चिक राशिफल 9 मार्च 2026: खुशियों से भरा रहेगा आज का दिन, सेहत के लेकर बरतें थोड़ी सावधानी

Mar 09, 2026 07:44 am IST
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 9 March 2026: राशि चक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 9 मार्च का दिन कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक राशिफल 9 मार्च 2026: खुशियों से भरा रहेगा आज का दिन, सेहत के लेकर बरतें थोड़ी सावधानी

Scorpio Horoscope Today 9 March 2026, Aaj Ka Vrishchik Rashifal, 9 मार्च 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों स्तर पर संतुलित और सकारात्मक रहने वाला है। चंद्रमा और गुरु की स्थिति आज आपके पक्ष में है, जिससे प्रेम और कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य और छोटी-मोटी सावधानियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। आर्थिक निर्णयों में आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

वृश्चिक प्रेम राशिफल

आज प्रेम जीवन में मधुरता और समझदारी का माहौल बनेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करने का अच्छा अवसर मिलेगा। अहंकार या जिद को किनारे रखें और रिश्ते की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान दें। यदि आप विवाहित हैं, तो जीवनसाथी की छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा करने से रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद भी आज आपके प्रेम संबंधों को बल दे सकता है।

अविवाहित जातकों के लिए आज कोई खास व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है। ऑफिस या सोशल सर्कल में किसी से आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं।

वृश्चिक करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा चरम पर रहेगी। ऑफिस में आपकी मेहनत और रचनात्मकता को सराहा जाएगा। जो लोग आईटी, क्रिएटिव फील्ड, कॉपीराइटिंग या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें आज अतिरिक्त काम मिल सकता है, लेकिन यह काम भविष्य में अच्छे अवसर लेकर आएगा। मीटिंग्स में केवल जरूरी बात ही बोलें, अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें। विदेशी विश्वविद्यालयों में एप्लीकेशन भेज रहे छात्रों को आज पॉजिटिव अपडेट मिल सकता है। कुछ उद्यमी आज विदेशी क्लाइंट या पार्टनरशिप के प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें।

वृश्चिक मनी राशिफल

आर्थिक मामलों में आज आत्मविश्वास बना रहेगा। छोटे-मोटे निवेश या खरीदारी के फैसले ले सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश (शेयर, सट्टा या प्रॉपर्टी) से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। भाई-बहनों या दोस्तों के साथ पैसे को लेकर कोई विवाद ना होने दें। आज कुछ महिलाओं को ऑफिस पार्टी या सामाजिक समारोह के लिए खर्च करना पड़ सकता है। परिवार से जुड़ी किसी जरूरत के लिए धन खर्च होगा, लेकिन यह खर्च सकारात्मक रहेगा। नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या वाहन खरीदने का भी अच्छा समय है।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। छोटी-मोटी परेशानियां जैसे सिरदर्द, गैस, एसिडिटी या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है। हृदय से संबंधित इतिहास वाले जातकों को दिन के दूसरे भाग में विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को दांत या मुंह की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों को सांस संबंधी परेशानी हो सकती है। आज गर्म पानी पिएं, ठंडे पेय और गैस वाले ड्रिंक्स से परहेज करें। शाम को हल्का व्यायाम या योग करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर करें।

वृश्चिक राशि के लिए सलाह

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन समग्र रूप से शुभ और प्रगतिशील है। प्रेम और करियर में खुशियां मिलेंगी, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

