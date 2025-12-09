Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 9 दिसंबर: पेमेंट संबंधी मामलों में सावधान रहें,ऑफिस में नए चैलेंज लेने से बचें

वृश्चिक राशिफल 9 दिसंबर: पेमेंट संबंधी मामलों में सावधान रहें,ऑफिस में नए चैलेंज लेने से बचें

संक्षेप:

Scorpio Horoscope 9 December Today Rashifal : आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। पेमेंट संबंधी मामलों में सावधान रहें,ऑफिस में नए चैलेंज लेने से बचें

Dec 09, 2025 06:33 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 9 December 2025 : आज वृश्चिक राशि वालों को कूल रहना होगा। आज लवलाइफ में आपको एक्सप्रेसिव रहना होगा। इससे आप छोटे-छोटे इश्यूज को सोल्व करने में सफल रहेंगे। आज ऑफिस में आपको नए टास्क लें, जिससे आप अपनी काबिलियत साबित कर सकें। आज अनहेल्दी आदतों को फिलहाल छोड़ दें। आज लवलाइफ में कंटेंट रहें। आपको बेकार के विचारों को छोड़ देना चाहिए और आपको मूल टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। आज छोटे हेल्थ इश्यूज आपके सामने आएंगे। आज फाइनेंस से जुड़े इश्यूज भी आपके सामने आ सकते हैं।

वृश्चिक लव रशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों की लवलाइफ में छोटी दिक्कतें तो रहेंगे, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि लवर को अच्छे मूड में रखें। जो लोग सिंगल हैं, वो आज किसी खास से मिल सकते हैं। आपको उस पर्सन को मनाने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको एक दूसरे के साथ जितना हो उतना समय बिताना चाहिए। लेकिन कोई इस तरह की बात फिलहाल ना करें, जिससे बेकार की बहस शुरू हो। अगर शादी करना चाहते हैं, तो दोपहर का समय अपने पैरेंट्स से बात करने के लिए सबसे बेहतर होगा। शादीशुदा महिलाएं, पुराने रिश्ते में वापस जाना चाहती हैं, इससे आपकी शादीशुदा लाइफ में परेशानियां तो खड़ी होंगे।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस में नए चैलेंज लेने से बचना चाहिए। जो लोग मशीनों को हैंडल करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। आपको ऑफिस लाइफ में हर तरह के चैलेंज का सामना करने के लिए कमर क लेनी चाहिए।आर्टिस्ट, टेक्निशियन और एजुकेशनिस्ट अपनी काबिलियत को दिखाने के मौके देख सकते हैं। वकीलों और ज्यूडिशियरी अधिकारियों को उनके रवैये के कारण आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक एजुकेशन पर खास ध्यान देना चाहिए।

वृश्चिक मनी राशिफल

छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं लेकिन बहुत कुछ खास असर आपकी डेली लाइफ पर इनका नहीं होगा। आप फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और इसको लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पेमेंट संबंधी कुछ समस्याएं होंगी जो आज आपके सामने आ सकती है, जिससे आपके प्रोफाइल पर सीरियस असर हो सकता है। परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद आज हो सकता है, इसलिए आपको इसमें पड़ने से बचना है। कुछ महिलाएं नई संपत्ति खरीदेंगी। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर आज आपके कैश फ्लो पर भी पड़ेगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

दिन की शुरुआत आपपको एक्सरासइज से करनी चाहिए, आज इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें। एथलीटों को मामूली चोटें लग सकती हैं, लेकिन ये गंभीर नहीं होंगी। बच्चों को ओरल हेल्थ इ्श्यूज हो सकती हैं। आपको एडवैंचर्स गेम्स में भाग लेने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि अंडर वॉटर एक्टिविटीज से इस समय सावधान रहना चाहिए। आज शराब और तंबाकू दोनों से परहेज करें। आज आंखों से जुड़ी दिक्कत होगी और डॉक्टर को दिखाने के लिए भी आज अच्छा समय है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
अपना राशिफल जाने