वृश्चिक राशिफल 8 जनवरी: वृश्चिक राशि वाले पार्टनर पर ना करें शक, अपने खर्चे पर करें कंट्रोल

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 8 January 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानें 8 जनवरी का दिन इस राशि के लिए रिलेशन, मनी, हेल्थ और करियर के लिहाज से कैसा होगा? 

Jan 07, 2026 08:51 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today 8 January 2026:आज का दिन मिथुन राशि के लोगों की लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। ऐसे में आपका रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। ऑफिस में कुछ नए मौके मिल सकते हैं, ऐसे में किसी भी चीज में पीछे ना हटें। इन सबसे आपकी ग्रोथ ही होगी। पैसों के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बचत ठीक से करना शुरू करें। सेहत और पैसे के मामले में आज सतर्क रहें। बाकी आज यानी 8 जनवरी की पूरी राशिफल नीचे विस्तार से पढ़ें...

वृश्चिक लव राशिफल

आज आप लोग कोशिश करें कि पार्टनर और आपके बीच किसी भी तरह का तनाव ना हो। अपने पार्टनर पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना करें। इससे आप लोगों का रिश्ता बुरी तरह से प्रभावित होगा। कुछ लोग आज अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने निकल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो आज ट्रैवल के दौरान किसी अच्छे इंसान से मिल सकते हैं। पार्टनर को छोटे-छोटे जेस्चर से प्यार जताएं। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। हो सके तो अपने दिल की बात क्लैरिटी के साथ कहें। वहीं कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत हो सकती है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान दखल दे रहा है।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज ऑफिस में वृश्चिक राशि वालों की परफॉर्मेंस सही होने वाली है। क्लाइंट के साथ-साथ आज मैनेजमेंट को भी आपका काम पसंद आएगा। आपको अपना टैलेंस दिखाने के लिए कई मौके मिलने वाले हैं। हेल्थकेयर, आईटी, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग और एनीमेशन की फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। हो सकता है कि आज आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मिले। कुछ लोगों को आज इसी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो अब अप्लाई करना शुरू कर दें और जॉब पोर्टल पर भी एक अपडेट कर दें। बिजनेस से जुड़े लोग आज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी अच्छी न्यूज मिलेगी।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करें। अगर आप बहुत दिन से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाह रहे थे तो इसका विचार अभी के लिए आगे ही बढ़ा दें। शेयर मार्केट में आज कोशिश कर सकते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। किसी रिश्तेदार को आज पैसा उधार देने से बचें क्योंकि ये मुश्किल से ही मिल सकता है। कुछ महिला जातक आज किसी सेलिब्रेशन के चलते खर्चा कर सकती हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। आज हड्डियों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। मुंह या फिर स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जिम या फिर योग क्लास शुरू करने के लिए आज का दिन सही रहेगा। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखें। किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की कोशिश करें। कुछ महिला जातकों को आज गाइनो से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों का आज ध्यान रखें क्योंकि खेलते वक्त थोड़ी चोट लग सकती है।

Garima Singh

