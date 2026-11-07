वृश्चिक राशिफल( 7 नवंबर):आज केतु कामकाजी पहचान से दूरी, कुछ छोड़ देने का मन करेगा
Vrishchik Rashifal in hindi: पढ़ने की उपलब्धि का प्रदर्शन करने की इच्छा कम रहेगी। काम छोड़ने का बड़ा निर्णय क्षणिक उदासीनता में न लें।
घर में अचानक मेहमान आने के योग हैं। उनके आने पर बातचीत में रौनक होगी और स्वागत के बीच बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। घर की रोज वाली बैठक आज कुछ अधिक आत्मीय लगेगी। आपकी बोली में मिठास होगी और साधारण हालचाल भी अच्छी बातचीत में बदल जाएगा। विपरीत लिंग के लोगों को आपकी बात आकर्षित करेगी। परिचितों के बीच अपनी बात कहने में सहजता रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे मेलजोल होगा और किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी। दोपहर के बाद तुला राशि के बारहवें भाव में पहुंचने पर खर्च का विषय उभरेगा। थकान महसूस होने की संभावना है और कुछ देर अकेले रहने की इच्छा होगी। दिन का पहला हिस्सा लोगों से जुड़ने में बीतेगा, जबकि बाद में अपने लिए शांत जगह अच्छी लगेगी।
वृश्चिक करियर राशिफल
दफ्तर में आपकी सहज बोलचाल काम से जुड़ी बातचीत को आसान बनाएगी। साथी को अपनी बात समझाने में शब्दों का चुनाव अच्छा रहेगा। फिर भी पद और प्रतिष्ठा का आकर्षण आज कुछ कम होगा। सिंह राशि के दसवें भाव में केतु कामकाजी पहचान से दूरी और कुछ छोड़ देने का मन देगा। जिस चर्चा में अपना पक्ष रखने की बेचैनी रहती थी, उसमें आज पीछे बैठना सहज लगेगा। जिम्मेदारी निभाने और उससे मन हटने का फर्क साफ महसूस होगा। विद्यार्थियों को भी अपनी तैयारी की चर्चा से अधिक उसके साथ अकेले बैठना अच्छा लगेगा।
वृश्चिक धन राशिफल कैसा
निवेश के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर लगाया गया पैसा कठिन समय में सहारा बनने की संभावना रखता है। आर्थिक सुरक्षा की बात आज मन को गंभीरता से छुएगी। तुरंत मिलने वाले सुख से आगे की जरूरत अधिक महत्वपूर्ण लगेगी। अपने पैसे को उपयोगी जगह लगाने की सोच साफ होगी, हालांकि किसी खास रकम या तय लाभ का संकेत नहीं है। दिन के बाद वाले हिस्से में खर्च भी ध्यान मांगेगा। एक ओर भविष्य के लिए रकम रखने का विचार होगा, दूसरी ओर आज की जरूरत सामने होगी। निवेश के लिए वही रकम चुनें जिसका इस्तेमाल निकट की जरूरतों में तय न हो।
वृश्चिक लव राशिफल कैसा
आपकी मीठी बात रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगी। प्रिय व्यक्ति के सामने रोजमर्रा की बात कहना भी अच्छा लगेगा। नए परिचय में आपकी आवाज और बात रखने का ढंग आकर्षण का हिस्सा होगा। घर आए लोगों के साथ बैठकर पुरानी जान-पहचान का सुख मिलेगा। कर्क राशि के नौवें भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में विचारों की बातचीत में जोश और छोटी चिड़चिड़ाहट देगा। अपनी राय पर जोर देने की इच्छा अचानक उभरेगी, खासकर जब सामने वाला अलग सोच रखेगा। इसके बावजूद बातचीत की मूल गर्मजोशी बनी रहेगी। बाद के हिस्से में अकेले बैठने की इच्छा भी होगी। मतभेद की बात धीमे स्वर में रखें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल कैसा
अधिक मेहनत से सेहत पर दबाव पड़ने की संभावना है। दिन में मिलने-जुलने का उत्साह रहेगा, लेकिन उसके बाद आराम की जरूरत महसूस होगी। घर की व्यस्तता और अपने काम के बीच थकावट बढ़ सकती है। लोगों से बात करने में आनंद आएगा, फिर भी लगातार उपलब्ध रहने का मन नहीं रहेगा। दोपहर के बाद शांति की इच्छा अधिक स्पष्ट होगी। अकेले बैठना उस समय दूरी बनाने जैसा अनुभव नहीं होगा, बल्कि दिन की हलचल से विराम अच्छा लगेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। शरीर की क्षमता से अधिक काम खींचने से सावधान रहें। आज विश्राम का समय थोड़ा पहले रखें।
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
घर आए मेहमान के साथ बैठकर उनकी बात सुनें।
क्या न करें
किसी परिचित को प्रभावित करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से बड़ी हामी न भरें।
कल का राशिफल
कल खर्च आमदनी से आगे निकलने की संभावना है। छोटे भाई-बहन से परेशानी संभव है। दांपत्य में खिंचाव रहेगा। निवेश और सेहत के लिए दिन प्रतिकूल रहेगा, पैसों में सावधानी काम आएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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