वृश्चिक राशिफल( 7 नवंबर):आज केतु कामकाजी पहचान से दूरी, कुछ छोड़ देने का मन करेगा

Vrishchik Rashifal in hindi: पढ़ने की उपलब्धि का प्रदर्शन करने की इच्छा कम रहेगी। काम छोड़ने का बड़ा निर्णय क्षणिक उदासीनता में न लें।

घर में अचानक मेहमान आने के योग हैं। उनके आने पर बातचीत में रौनक होगी और स्वागत के बीच बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। घर की रोज वाली बैठक आज कुछ अधिक आत्मीय लगेगी। आपकी बोली में मिठास होगी और साधारण हालचाल भी अच्छी बातचीत में बदल जाएगा। विपरीत लिंग के लोगों को आपकी बात आकर्षित करेगी। परिचितों के बीच अपनी बात कहने में सहजता रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे मेलजोल होगा और किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी। दोपहर के बाद तुला राशि के बारहवें भाव में पहुंचने पर खर्च का विषय उभरेगा। थकान महसूस होने की संभावना है और कुछ देर अकेले रहने की इच्छा होगी। दिन का पहला हिस्सा लोगों से जुड़ने में बीतेगा, जबकि बाद में अपने लिए शांत जगह अच्छी लगेगी।

वृश्चिक करियर राशिफल दफ्तर में आपकी सहज बोलचाल काम से जुड़ी बातचीत को आसान बनाएगी। साथी को अपनी बात समझाने में शब्दों का चुनाव अच्छा रहेगा। फिर भी पद और प्रतिष्ठा का आकर्षण आज कुछ कम होगा। सिंह राशि के दसवें भाव में केतु कामकाजी पहचान से दूरी और कुछ छोड़ देने का मन देगा। जिस चर्चा में अपना पक्ष रखने की बेचैनी रहती थी, उसमें आज पीछे बैठना सहज लगेगा। जिम्मेदारी निभाने और उससे मन हटने का फर्क साफ महसूस होगा। विद्यार्थियों को भी अपनी तैयारी की चर्चा से अधिक उसके साथ अकेले बैठना अच्छा लगेगा।

वृश्चिक धन राशिफल कैसा निवेश के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर लगाया गया पैसा कठिन समय में सहारा बनने की संभावना रखता है। आर्थिक सुरक्षा की बात आज मन को गंभीरता से छुएगी। तुरंत मिलने वाले सुख से आगे की जरूरत अधिक महत्वपूर्ण लगेगी। अपने पैसे को उपयोगी जगह लगाने की सोच साफ होगी, हालांकि किसी खास रकम या तय लाभ का संकेत नहीं है। दिन के बाद वाले हिस्से में खर्च भी ध्यान मांगेगा। एक ओर भविष्य के लिए रकम रखने का विचार होगा, दूसरी ओर आज की जरूरत सामने होगी। निवेश के लिए वही रकम चुनें जिसका इस्तेमाल निकट की जरूरतों में तय न हो।

वृश्चिक लव राशिफल कैसा आपकी मीठी बात रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगी। प्रिय व्यक्ति के सामने रोजमर्रा की बात कहना भी अच्छा लगेगा। नए परिचय में आपकी आवाज और बात रखने का ढंग आकर्षण का हिस्सा होगा। घर आए लोगों के साथ बैठकर पुरानी जान-पहचान का सुख मिलेगा। कर्क राशि के नौवें भाव में मार्गी मंगल अपनी नीच राशि में विचारों की बातचीत में जोश और छोटी चिड़चिड़ाहट देगा। अपनी राय पर जोर देने की इच्छा अचानक उभरेगी, खासकर जब सामने वाला अलग सोच रखेगा। इसके बावजूद बातचीत की मूल गर्मजोशी बनी रहेगी। बाद के हिस्से में अकेले बैठने की इच्छा भी होगी। मतभेद की बात धीमे स्वर में रखें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल कैसा अधिक मेहनत से सेहत पर दबाव पड़ने की संभावना है। दिन में मिलने-जुलने का उत्साह रहेगा, लेकिन उसके बाद आराम की जरूरत महसूस होगी। घर की व्यस्तता और अपने काम के बीच थकावट बढ़ सकती है। लोगों से बात करने में आनंद आएगा, फिर भी लगातार उपलब्ध रहने का मन नहीं रहेगा। दोपहर के बाद शांति की इच्छा अधिक स्पष्ट होगी। अकेले बैठना उस समय दूरी बनाने जैसा अनुभव नहीं होगा, बल्कि दिन की हलचल से विराम अच्छा लगेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने के संकेत हैं। शरीर की क्षमता से अधिक काम खींचने से सावधान रहें। आज विश्राम का समय थोड़ा पहले रखें।

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें घर आए मेहमान के साथ बैठकर उनकी बात सुनें।

क्या न करें किसी परिचित को प्रभावित करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से बड़ी हामी न भरें।